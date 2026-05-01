GNW-News: EarthDaily startet sechs Satelliten zur täglichen globalen Erfassung von Erdveränderungen
^MAPLE GROVE, Minnesota, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily Analytics
(EarthDaily) gab heute den erfolgreichen Start von sechs Satelliten der
EarthDaily Constellation an Bord einer SpaceX Falcon 9-Rideshare-Mission bekannt
und bestätigte den ersten Kontakt zu den Satelliten EDC-02 bis EDC-07. Dieser
Meilenstein bringt das Unternehmen seinem Ziel entscheidend näher, planetarische
Veränderungen auf globaler Ebene konsistent im großen Maßstab zu erfassen.
Der Start erfolgte am 3. Mai 2026 und brachte alle sechs Satelliten in die
erdnahe Umlaufbahn. Die Telemetriedaten bestätigen die erfolgreiche Ausbringung,
eine stabile Systemleistung, das Ausfahren der Solarmodulen sowie einen
positiven Energiehaushalt. Jeder Satellit hat seine vorgesehene
Betriebskonfiguration erreicht und setzt damit den strukturierten
Validierungsprozess im Orbit fort, der erstmals mit EDC-01 erfolgreich
demonstriert wurde.
Dieser zweite Start knüpft an die erfolgreiche Inbetriebnahme des ersten
Satelliten von EarthDaily an und untermauert die Fähigkeit des Unternehmens, ein
kalibriertes, KI-fähiges Erdbeobachtungssystem zu errichten und zu betreiben.
Mit weiteren Satelliten im Orbit tritt die EarthDaily Constellation noch in
diesem Spätsommer in den kommerziellen Betrieb ein. Dadurch wird das bestehende
Portfolio an Daten- und Analyseprodukten weiter ausgebaut, das bereits heute
Regierungen und Unternehmen in Landwirtschaft, Bergbau, Versicherungen und
Verteidigung unterstützt.
Mit dem Ausbau der Konstellation werden diese Angebote durch einen
kontinuierlichen, täglich aktualisierten Strom kalibrierter Messdaten erweitert.
Dadurch lassen sich Prozesse stärker skalieren, präzisieren und zunehmend
automatisieren. Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit den
Investitionen von EarthDaily in KI und sogenannten Foundation Models, die darauf
abzielen, aus fortlaufenden globalen Messreihen prädiktive Erkenntnisse zu
gewinnen. Diese Modelle, trainiert auf einem einheitlichen, qualitativ
hochwertigen Zeitreihendatensatz, ermöglichen schnellere Erkenntnisse, höhere
Zuverlässigkeit und präzisere Entscheidungen in geschäftskritischen Anwendungen.
Diese Fähigkeit beruht auf der Konzeption der EarthDaily Constellation, die
speziell für die flächendeckende Erkennung von Veränderungen entwickelt wurde.
Durch die Kombination aus hoher Wiederholrate, großflächiger Abdeckung und
konsistenter Messung fungiert jeder Satellit, ausgestattet mit 16
Bildgebungssystemen über 22 Spektralbänder, als Teil einer einheitlichen,
koordinierten Messplattform.
?Die meisten Erdbeobachtungssysteme wurden entwickelt, um Bilder aufzunehmen",
sagte Don Osborne, Chief Executive Officer von EarthDaily.?Wir haben EarthDaily
entwickelt, um Veränderungen zu messen. Mit diesem zweiten Start und dem
erfolgreichen Kontakt zu mehreren Satelliten rücken wir unserem Ziel näher, eine
konsistente tägliche Erdbeobachtung bereitzustellen, auf die sich Kunden für
fundierte Entscheidungen verlassen können."
Kunden sollen damit künftig von fragmentierten Datensätzen zu einer
einheitlichen, KI-fähigen Datenquelle wechseln, in der präzise Messdaten als
Basis für prädiktive Analysen dienen. Regierungen erhalten dadurch eine
belastbare, stets aktuelle Lageerfassung und können kritische Datensätze
kontinuierlich aktualisieren. Kommerzielle Anwender wiederum können Risiken
besser modellieren, Entwicklungen vorhersagen und ihre Prozesse deutlich
effizienter steuern.
?Die Welt braucht nicht mehr Bilder, sondern verlässliche, konsistente
Messdaten", fügte Osborne hinzu.?Mit jedem Satelliten, den wir in Betrieb
nehmen, schließen wir die Lücke zwischen Datenerfassung und Entscheidungsfindung
und schaffen damit die Grundlage für KI-gestützte Geodatenanalyse im großen
Maßstab."
Mit dem Start eines achten Satelliten, der noch in diesem Sommer erfolgen soll,
tritt EarthDaily zügig in die nächste Phase ein: die Etablierung eines neuen
Standards für die Vermessung unseres Planeten.
Über EarthDaily
EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die
Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von
Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante
Informationen spezialisiert hat. Mit der EarthDaily Constellation schafft das
Unternehmen die Grundlage für tägliche, weltweit einheitliche
Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu unterstützen, die in
komplexen, kritischen Umgebungen tätig sind.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie
EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).
Ansprechpartner
Tanya Cross
Vice President, Global Marketing and Communications
EarthDaily
tanya.cross@earthdaily.com
Alliance Advisors IR
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922c-451d-894e-110f2f640ad9
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