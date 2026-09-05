GNW-News: EB5 Capital meldet vorzeitige vollständige Rückzahlung für JF38 - Hutchinson Island Apartments und signalisiert damit Erfolg der Strategie seit Ink...

05.09.26 15:08 Uhr

^WASHINGTON, Sept. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital meldete heute, dass

vollständige Rückzahlung der Investitionen in das

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Mehrfamilienhausentwicklungsprojekt JF38 - Hutchinson Island Apartments in

Savannah, Georgia, das 288 Wohneinheiten umfasst, vorzeitig abgeschlossen wurde.

Mit diesem Meilenstein wurde bei dem ersten Projekt seit Inkrafttreten des EB-5

Reform and Integrity Act von 2022 (RIA) die vollständige Kapitalerstattung

erreicht, womit das Unternehmen seine Anlagedisziplin und das Potenzial

sorgfältig durchgeführter EB-5-Strukturen eindrücklich unter Beweis stellt.

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Anspruchsberechtigte Investoren erhalten im Rahmen der Kapitalrückzahlung Ihren

Betrag von 800.000 USD in voller Höhe. Die Mittel der übrigen Investoren werden

vorübergehend anderweitig eingesetzt, so dass sie weiterhin einem Anlagerisiko

ausgesetzt bleiben, bis sie anspruchsberechtigt werden.

?Die vollständige Rückzahlung zu einem derartig frühen Zeitpunkt wurde seit

Inkrafttreten des RIA außerordentlich selten erreicht", bemerkt Brian Ostar,

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President von EB5 Capital.?Die meisten Branchenteilnehmer befinden sich noch in

den Frühphasen dieser Investitionen. Dieses Ergebnis ist Beleg dafür, dass EB-5-

Investitionen bei guter Strukturierung und Steuerung den Versprechungen gerecht

werden, und es bestätigt unseren Ansatz im Markt."

Die Grundsteinlegung für JF38 erfolgte 2023 und es wurde 2025 erfolgreich

fertiggestellt, wobei in Savannah mehr als 1.200 Arbeitsplätze durch das EB-5-

Programm geschaffen wurden. Die Einweihungsfeier des Projekts war ein

bestimmender Augenblick, bei dem das Team von EB5 Capital und die Partner

gemeinsam die fristgerechte Fertigstellung feierten.

Der Erfolg des Projekts ist ein Ergebnis der gemeinsamen Vision und Umsetzung

aller beteiligten Stakeholder. EB5 Capital dankt allen am Projekt beteiligten

Investoren, dem Team für die engagierte Umsetzung, den Sponsor-Partnern für die

Leitung bei der Entwicklung, den als Vertreter der Investoren tätigen

Einwanderungsanwälten und den Channel-Partnern, die sich seit dem ersten Tag für

das Projekt eingesetzt haben.

Über EB5 Capital

EB5 Capital bietet qualifizierten ausländischen Investoren Möglichkeiten, im

Rahmen des?United States Immigrant Investor Program" (EB-5 Visumprogramm) in

kommerzielle Immobilienprojekte zu investieren, mit denen Arbeitsplätze

geschaffen werden. Die hervorragende Erfolgsgeschichte von EB5 Capital

(Geschäftssitz: Washington, D.C.) und die führende Position des Unternehmens in

der Branche haben bereits Investoren aus 79 verschiedenen Ländern überzeugt. Das

Unternehmen gehört zu den ältesten Regional Center-Betreibern in den USA und hat

im Rahmen von 50 EB-5-Projekten bereits Kapital in Höhe von insgesamt 1,8

Milliarden USD aus dem Ausland eingeworben. Die Mittel unserer Investoren fallen

vor der Verwendung in unseren Projekten zu 100 % unter den Versicherungsschutz

der Deposit Insurance Corporation (FDIC). Weitere Informationen finden Sie

unter www.eb5capital.com (http://www.eb5capital.com/).

Kontakt:

Kyra Barackman

Manager, Marketing & Creative Design

marcomm@eb5capital.com (mailto:marcomm@eb5capital.com)

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