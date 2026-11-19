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^LONDON, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat

einen Anthropic Pre-IPO-Differenzkontrakt (Contract For Difference, CFD) auf der

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Handelsplattform MetaTrader 5 (MT5) eingeführt. Damit erweitert das Unternehmen

sein CFD-Angebot im Vorfeld des erwarteten Börsengangs des KI-Unternehmens an

der Nasdaq. Das unter dem Handelssymbol ANT verfügbare Instrument ermöglicht

berechtigten Kunden der EBC Financial Group (SVG) LLC, bereits vor der

öffentlichen Börsennotierung von Anthropic sowohl auf steigende als auch auf

fallende Kurse zu setzen.

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?Viele Trader haben eine klare Vorstellung davon, wie sie den Wert von Anthropic

einschätzen. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, an einem Börsengang

teilzunehmen", so Andria Phiniefs, Marketingdirektorin der EBC Financial Group.

?ANT eröffnet berechtigten Kunden eine alternative Möglichkeit, bereits vor dem

erwarteten Börsengang an den Kursbewegungen von Anthropic zu partizipieren -

ohne direkt am IPO teilzunehmen oder Aktien zugeteilt zu bekommen."

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Mit ANT erweitert EBC sein Handelsangebot um einen weiteren technologiebezogenen

CFD. Dieser ergänzt das bereits breite Portfolio an CFDs auf Währungen, Indizes,

Rohstoffe, Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs). Bis zur Börsennotierung von

Anthropic steht ANT rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche über MT5 zum

Handel zur Verfügung. Kunden können dort jederzeit Kursnotierungen abrufen sowie

ihre Orders und Positionen verwalten.

Laut dem am 10. November 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC)

eingereichten aktualisierten Prospekt von Anthropic sollen die Aktien der Klasse

A voraussichtlich zu einem Preis von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie angeboten

werden. Die endgültige Festlegung des Ausgabepreises wird für den 18. November

(US-Zeit) erwartet. Der Handelsstart an der Nasdaq ist für den 19. November

unter dem Tickersymbol ANT vorgesehen. Dieser Zeitplan steht jedoch weiterhin

unter dem Vorbehalt eines planmäßigen Verlaufs des Börsengangs.

In den neun Monaten bis zum 30. September 2026 erzielte Anthropic einen Umsatz

von 33,24 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 1.206 %

gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den zwölf Monaten bis zum 30. September

erwirtschaftete das Unternehmen mit jedem seiner mehr als 11.900 Kunden einen

Umsatz von mindestens 100.000 US-Dollar. Diese Geschäftszahlen lassen jedoch

keine Rückschlüsse auf den Kurs zu, zu dem die Aktien oder die darauf

basierenden CFDs gehandelt werden.

Ein EBC-CFD - keine Zeichnung im Rahmen des Börsengangs

ANT ermöglicht es Kunden, an den Kursbewegungen eines börsengehandelten CFD

teilzuhaben, ohne dabei Eigentumsrechte an Anthropic-Aktien zu erwerben. Das

Halten des Kontrakts beinhaltet weder einen Anspruch auf Aktienzuteilung im

Rahmen des Börsengangs noch Stimmrechte, Dividendenansprüche oder einen Anspruch

auf physische Lieferung von Aktien. Das Instrument wird weder von Anthropic

ausgegeben noch von dem Unternehmen unterstützt. Kunden müssen sich dafür weder

am Börsengang beteiligen noch über einen privaten Fonds investieren.

?Wer verschiedene Möglichkeiten vergleicht, um an einem bedeutenden Börsengang

teilzuhaben, achtet nicht allein auf die Verfügbarkeit. Auch die

Handelsplattform, die Konditionen und der Broker hinter dem jeweiligen Kontrakt

spielen eine wichtige Rolle", so Phiniefs.?Mit der Aufnahme von ANT in MT5

erhalten berechtigte Kunden einen weiteren CFD im Handelsangebot von EBC -

unterstützt durch unsere leistungsfähige Handelsinfrastruktur und die

umfassenden Services, die wir für unsere Produkte bereitstellen."

ANT-Handelsbedingungen und Aktionsangebot

Orders können ab einer Einheit platziert und in Einerschritten erhöht werden.

Die maximale Ordergröße beträgt 50 Einheiten. EBC begrenzt die Gesamtposition

auf maximal 1.000 Einheiten je Handelsrichtung. Dabei werden auch noch nicht

ausgeführte Orders berücksichtigt. Bei diesen Einheiten handelt es sich

ausschließlich um CFD-Kontraktmengen, nicht um Aktienanteile an Anthropic.

Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion erlässt EBC bis einschließlich 31.

Dezember 2026 die Kommissionen und Übernachtfinanzierungskosten für ANT-Pre-IPO-

CFDs. Das Angebot gilt auch für ausgewählte CFDs auf US-Aktien und ETFs. Die

jeweils geltenden Spreads, sonstigen Gebühren und Handelsbedingungen nach der

Umwandlung richten sich nach den produktspezifischen Bedingungen und den

entsprechenden MT5-Kontraktspezifikationen.

Vom Pre-IPO-Handel zum Aktien-CFD

Nach der offiziellen Börsennotierung von Anthropic wandelt die EBC Financial

Group bestehende Positionen im ANT-Pre-IPO-CFD automatisch in entsprechende

Aktien-CFD-Positionen um. Die Umwandlung erfolgt vorbehaltlich der geltenden

Vertragsbedingungen und Umwandlungsvereinbarungen. Kunden müssen dafür keine

neuen Orders platzieren. Das Handelssymbol bleibt ANT, während sich die

Handelszeiten künftig an den regulären Nasdaq-Handelszeiten orientieren.

Der indikative Ausgabepreis im Rahmen des Börsengangs ist nicht mit dem Kurs des

Pre-IPO-CFDs gleichzusetzen. Der endgültige IPO-Ausgabepreis, der Eröffnungskurs

der Aktie und die CFD-Kursstellung können voneinander abweichen. Zudem können

Veränderungen der Liquidität rund um den Börsenstart Auswirkungen auf offene

Positionen haben. Die automatische Umwandlung legt weder den Wert einer Position

fest noch schützt sie vor den Risiken des gehebelten Handels.

?Die automatische Umwandlung ermöglicht es, eine bestehende ANT-Position ohne

die Aufgabe einer neuen Order fortzuführen. Sie bietet jedoch keine Garantie

dafür, welchen Wert diese Position zu Beginn des öffentlichen Handels haben

wird", ergänzte Phiniefs.?Kunden sollten zwischen dem IPO-Ausgabepreis und dem

CFD-Kurs unterscheiden und berücksichtigen, dass sich Handelszeiten und

Marktbedingungen nach der Börsennotierung ändern können."

Die Handelsinfrastruktur von EBC als Grundlage des CFD-Angebots

Im Rahmen seines umfassenden Devisen- und CFD-Geschäfts arbeitet EBC mit mehr

als 50 Liquiditätsanbietern aus dem Bankensektor und anderen Bereichen zusammen.

Mithilfe einer eigens entwickelten Smart Order Routing Engine werden Aufträge

auf Grundlage der jeweils verfügbaren Kurse ausgeführt. Diese Infrastruktur

bildet die Grundlage des gesamten Brokerage-Angebots von EBC. Die spezifischen

Preis- und Vertragsbedingungen für ANT sind davon unabhängig und müssen direkt

auf MT5 geprüft werden.

Den veröffentlichten unternehmensweiten Kennzahlen zufolge werden mehr als 87,6

% aller Kundenaufträge zu besseren Kursen als den ursprünglich angefragten

ausgeführt. Die durchschnittliche Ausführungszeit liegt bei unter 20

Millisekunden. Zudem verfügt die Infrastruktur über eine Kapazität von mehr als

1.000 Aufträgen pro Sekunde bei einer Datenübertragungsstabilität von 98,75 %.

Diese Zahlen beziehen sich auf das allgemeine Handelsumfeld von EBC. Sie stellen

weder ANT-spezifische Leistungswerte noch eine Garantie für bestimmte

Ausführungsergebnisse dar.

Je nach Instrument und Kontomodell können Kunden das umfassende CFD-Angebot von

EBC über MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) handeln. Für ANT bietet MT5

neben dem Zugriff auf die jeweiligen Kontraktspezifikationen auch Charting-

Funktionen, technische Indikatoren und Tools zur Orderverwaltung. Weitere

Informationen zu CFDs, Hebelwirkung und den damit verbundenen Handelsrisiken

finden Kunden in der EBC Trading Academy sowie in den FAQs zu Pre-IPO-CFDs.

Auszeichnungen für das umfassende Handelsangebot von EBC

Bei den World Finance Forex Awards 2026 wurde EBC weltweit als

?Vertrauenswürdigster Devisenbroker" und?Bester CFD-Broker" ausgezeichnet.

Damit setzt die Gruppe ihre Erfolgsserie bei den World Finance Awards bereits

zum vierten Mal in Folge fort. Darüber hinaus erhielt EBC bei den Global Forex

Awards 2026 - Retail die Auszeichnung?Bester CFD-Anbieter - Global".

Zu den weiteren regionalen Auszeichnungen im Jahr 2026 zählen der Titel?Bester

Broker APAC" bei den UF AWARDS APAC sowie?Bester Broker für den Devisenhandel"

bei den Premios Rankia Chile. Auch in den Vorjahren konnte EBC zahlreiche

Auszeichnungen entgegennehmen: Bei den World Finance Awards erhielt die Gruppe

2023 die Titel?Beste Devisenhandelsplattform" und?Beste Handelsausführung",

2024 die Auszeichnungen?Vertrauenswürdigster Devisenbroker" und?Bester CFD-

Broker" sowie 2025 die Titel?Vertrauenswürdigster Broker" und?Beste

Handelsplattform". Hinzu kam die Auszeichnung als?Bester CFD-Anbieter" bei den

Online Money Awards 2025.

In ihrer Gesamtheit würdigen diese Auszeichnungen unterschiedliche Bereiche des

Brokerage-Angebots von EBC - von den Handelsplattformen und der Orderausführung

bis hin zu den CFD-Dienstleistungen. Sie unterstreichen die Breite des

Handelsangebots, unabhängig von den spezifischen Merkmalen und

Vertragsbedingungen einzelner Instrumente wie ANT.

Berechtigte Kunden finden weitere Produktinformationen und Antworten auf häufig

gestellte Fragen zu Pre-IPO-CFDs unter https://www.ebc.com/trading-

product/anthropic-ipo/. Vor der Aufgabe einer Order sollten die aktuelle

Handelsverfügbarkeit, Spreads, zulässigen Ordergrößen und sonstigen

Vertragsbedingungen direkt auf MT5 überprüft werden.

Wichtige Hinweise

ANT-Pre-IPO-CFDs werden von der EBC Financial Group (SVG) LLC angeboten. Sie

vermitteln keinerlei Eigentumsrechte an Anthropic Aktien und begründen weder

Stimmrechte noch einen Anspruch auf die Teilnahme am Börsengang. EBC steht in

keiner geschäftlichen Verbindung zu Anthropic. Das Produkt wird weder von

Anthropic ausgegeben noch gesponsert oder empfohlen. Der geplante Börsengang

kann sich verzögern oder vollständig ausfallen. Die Kurse von Pre-IPO-CFDs

können erheblichen Schwankungen unterliegen, Kurslücken aufweisen und deutlich

vom späteren Ausgabepreis im Rahmen des Börsengangs abweichen. Die Verfügbarkeit

des Produkts richtet sich nach der jeweils geltenden Rechtsordnung und der

rechtlichen Stellung des Kunden.

Risikohinweis: Der Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) ist komplex und

aufgrund der Hebelwirkung mit einem hohen Risiko verbunden, schnell Geld zu

verlieren. Der Handel auf Margin ist risikoreich und nicht für alle Anleger

geeignet. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre

Handelserfahrung und Ihre persönliche Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Sie

können einen Teil oder Ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. Lassen Sie

sich unabhängig beraten und stellen Sie sicher, dass Sie die mit dem CFD-Handel

verbundenen Risiken vollständig verstanden haben, bevor Sie eine

Anlageentscheidung treffen. Diese Mitteilung dient ausschließlich

Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.

Über die EBC Financial Group

Die in London gegründete EBC Financial Group wurde vier Jahre in Folge von

?World Finance" als?Bester globaler Broker" ausgezeichnet. Das Unternehmen

verfügt über Tochtergesellschaften, die von der britischen

Finanzaufsichtsbehörde FCA, der australischen ASIC, der Finanzaufsicht der

Cayman Islands (CIMA) und der südafrikanischen FSCA reguliert werden. Weltweit

betreut die EBC Financial Group mehr als 8 Millionen registrierte Nutzer in über

100 Ländern und Regionen. Als offizieller Partner des FC Barcelona engagiert

sich EBC zudem gemeinsam mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der

Universität Oxford, dem Programm?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung sowie

einer Reihe von Kinderhilfswerken weltweit über seine eigene

Wohltätigkeitsorganisation, die EBC Group Foundation, für die finanzielle

Bildung.

Ansprechpartner für die Presse:

Faiz Alavi Sulaiman

Leitender Mitarbeiter, Globale Öffentlichkeitsarbeit

faiz.sulaiman@ebc.com (mailto:faiz.sulaiman@ebc.com)

Aldric Tinker Toyad

Leiter Globale Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)

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