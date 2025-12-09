GNW-News: EBC Financial Group bei den Professional Trader Awards 2025 als "Best Broker for Execution" ausgezeichnet
^Christopher Potts, Chief Operating Officer & Chief Technology Officer, EBC
Financial Group (UK) Ltd, nahm im Namen der EBC Financial Group die Auszeichnung
als?Best Broker for Execution" bei den Professional Trader Awards 2025 von
Holiston Media entgegen.
LONDON, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (?EBC") wurde
bei den Professional Trader Awards 2025, organisiert von Holiston Media,
als?Best Broker for Execution" ausgezeichnet. Bei der bereits zum sechsten Mal
veranstalteten Preisverleihung werden herausragende Leistungen in 16 Kategorien
gewürdigt, wobei die Gewinner sowohl durch Nominierungen als auch durch eine
Abstimmung der Trader ermittelt werden.
?Im Mittelpunkt der EBC stehen Vertrauen und Respekt - Werte, die sich in einem
außergewöhnlichen Service widerspiegeln, der den Handel respektiert", sagte
David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd.?Für professionelle Trader
ist die Ausführung kein bloßes Feature, sondern von entscheidender Bedeutung.
Sie prägt jeden Aspekt des Arbeitsablaufs, von der Entscheidungsfindung bis zur
Risikobewertung. Mit dieser Auszeichnung werden unsere Investitionen in die
Infrastruktur honoriert, die für die Schaffung einer optimalen Handelsumgebung
erforderlich ist."
Hohe Beteiligung reflektiert sich wandelnde Händlerprioritäten
Die Professional Trader Awards, die ursprünglich eingeführt wurden, um Broker,
die professionelle Kundenkonten anbieten, auszuzeichnen, wurden erweitert, um
die breitere aktive Trading-Community zu würdigen. Broker nehmen an der
Preisvergabe teil, und die Gewinner werden per Abstimmung von professionellen,
aktiven oder Prop-Tradern ermittelt.
Dazu Barrett:?Das Abstimmungsverfahren zeigt, welche Serviceelemente die Trader
selbst als wesentlich erachten. Es vermittelt einen klaren Einblick, inwieweit
die Makler die von erfahrenen Tradern erwarteten operativen Standards erfüllen."
Er ergänzte, dass die direkte Bewertung durch die Marktteilnehmer für die EBC
Financial Group die Ausrichtung des Unternehmens an den hohen Anforderungen
professioneller und aktiver Händler unterstreicht.
Ausführungsstandards stehen im Mittelpunkt der Professional Trader Awards
Holiston Media gab die Gewinner in 16 Kategorien bekannt, die Ausführung,
Handelsanalyse, Kontotechnologie, Performance-Tools, Handelsbedingungen,
Risikomanagement, Margenstrukturen, Bildung, Treueinitiativen und
Kundenbeziehungsdienste abdecken. Die Anerkennung der EBC Financial Group als
?Best Broker for Execution" spiegelt die entscheidende Bedeutung einer
zuverlässigen Ausführung für professionelle und aktive Händler wider.
Wie Barrett erklärte,?beeinflusst die Ausführungsqualität jeden Aspekt des
Arbeitsablaufs eines Händlers, von der Entscheidungsfindung bis zur
Risikobewertung. Die Bewertung durch einen von Trader geleiteten
Abstimmungsprozess bestätigt, dass unsere Services das vom Markt erwartete
Niveau an Zuverlässigkeit erfüllen."
Die Bausteine der EBC für ein optimales Handelsumfeld
Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement der EBC, die höchsten
Ausführungs- und Servicestandards aufrechtzuerhalten, während das Unternehmen
weiterhin den sich entwickelnden Anforderungen professioneller und aktiver
Händler gerecht wird. Die EBC hat im Jahr 2025 verschiedene Optimierungen ihrer
Plattform vorgenommen, darunter erweiterte mehrsprachige Unterstützung,
intelligentes Liquiditätsrouting und Performance-Upgrades, die
Ausführungsgeschwindigkeiten von nur 20 ms ermöglichen. Unternehmenseigene Tools
wie die Trading Black Box und der Private Room ermöglichen Tradern eine bessere
Kontrolle über Preisbildung und Ausführung.
Die Anerkennung der EBC als Best Broker for Execution bei den Professional
Trader Awards 2025 ist eine von vielen Auszeichnungen, die die Plattform bereits
erhalten hat. Darüber hinaus wurde die EBC bei den Online Money Awards 2025 als
?Best CFD Provider" sowie bei den World Finance Forex Awards 2025 als?Most
Trusted Broker" und?Best Trading Platform" ausgezeichnet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ebc.com (http://www.ebc.com/).
Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken
und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und
aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und
Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre
eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie
Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen
und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken
oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse. Die EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen
auf diese Informationen entstehen.
Über die EBC Financial Group
Die im renommierten Finanzviertel Londons gegründete EBC Financial Group (EBC)
ist eine weltweit bekannte Marke, die sich durch ihre Expertise im Bereich
Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung auszeichnet. Durch ihre regulierten
Abteilungen in wichtigen Finanzjurisdiktionen - darunter Großbritannien,
Australien, die Cayman-Inseln, Mauritius und weitere - ermöglicht die EBC
Privat-, Profi- und institutionellen Anlegern den Zugang zu einer Vielzahl
globaler Märkte und Handelsmöglichkeiten, darunter Währungen, Rohstoffe, Aktien
und Indizes.
Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und hat sich zur Einhaltung ethischer
Standards verpflichtet. Die Tochtergesellschaften sind in ihren jeweiligen
Ländern zugelassen und werden dort reguliert. Die EBC Financial Group (UK)
Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert. Die
EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary
Authority (CIMA) reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die
EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and
Investments Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der
Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert; die EBC
Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct Authority
(FSCA) zugelassen und reguliert.
Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren
Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen
erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im
Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir
pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit
des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem
Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.
Als offizieller Devisenpartner des FC Barcelona bietet die EBC Financial Group
spezialisierte Finanzdienstleistungen in Schlüsselregionen wie Asien,
Lateinamerika (LATAM), dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien an. Durch die
Partnerschaft mit United to Beat Malaria leistet das Unternehmen einen wichtigen
Beitrag zu globalen Gesundheitsinitiativen. Die EBC unterstützt außerdem die
öffentliche Veranstaltungsreihe?What Economists Really Do" (Was Ökonomen
wirklich tun) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford,
die dazu beiträgt, Wirtschaftswissenschaften und ihre Anwendung auf wichtige
gesellschaftliche Herausforderungen zu entmystifizieren und so das Verständnis
und den Dialog in der Öffentlichkeit zu fördern.
https://www.ebc.com/ (https://www.ebc.com/%E2%80%AF)
Medienkontakt:
Susindhraseghar Chandrasekar
Global Public Relations Executive
susindhra.c@ebc.com (mailto:susindhra.c@ebc.com)
Aldric Tinker Toyad
Global PR Lead
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80e3ecd1-53ca-4763-afda-
eb88550f18b1
