GNW-News: EC-Council stellt ADG AI Framework und Tool zur Selbsteinschätzung vor, um Unternehmen bei der sicheren Skalierung und Governance von KI zu unterst...

^TAMPA, Florida, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EC-Council

(https://www.eccouncil.org/), die globale Zertifizierungsstelle, die die

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international anerkannte Certified Ethical Hacker (CEH)-Zertifizierung vergibt

und eine der weltweit führenden Autoritäten in den Bereichen

Cybersicherheitsausbildung, Personalentwicklung und standardbasierte Schulungen

ist, hat heute die Einführung ihres proprietären Adopt. Defend. Govern. (ADG) AI

Frameworks (https://www.eccouncil.org/adgframework/)sowie eines kostenlosen

Tools zur Selbsteinschätzung der KI-Reife bekannt gegeben, um Unternehmen dabei

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zu unterstützen, künstliche Intelligenz sicher und in großem Maßstab

einzuführen, operativ zu nutzen und zu steuern.

Das ADG Framework wurde in Zusammenarbeit mit Experten und Beiratsmitgliedern

verschiedener Unternehmen wie Citi, JPMorgan Chase, Microsoft, KPMG, Deloitte,

NTT Data, GE Healthcare, GlobalLogic, Prudential und Salesforce entwickelt und

bietet Unternehmen ein einheitliches Betriebsmodell mit drei Säulen, 12

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Mindestkontrollen und neun Governance-Bereichen. Das Framework wurde in

Übereinstimmung mit der EU-KI-Verordnung, der ISO/IEC 42001 und dem NIST AI RMF

entwickelt.

Der Handlungsdruck im Bereich KI-Governance nimmt zu, da Unternehmen den Einsatz

von KI in ihren Geschäftsprozessen massiv beschleunigen. Die weltweiten Ausgaben

für KI sollen 2026 voraussichtlich 2,5 Billionen US-Dollar

(https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-1-15-gartner-says-

worldwide-ai-spending-will-total-2-point-5-trillion-dollars-in-2026?) erreichen,

was die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Einführung in Unternehmen

widerspiegelt. Dennoch befindet sich die Governance-Reife nach wie vor auf einem

kritisch niedrigen Niveau: Laut Branchenuntersuchungen ist nur 1 % der

Verantwortlichen davon überzeugt, dass die internen KI-Governance-Kapazitäten

ausgereift sind. Gleichzeitig geben 78 % der Manager an, nicht zuversichtlich zu

sein, innerhalb der nächsten 90 Tage ein KI-Governance-Audit zu bestehen.

Die wachsende Kluft zwischen der zunehmenden Verbreitung von KI und der

Rechenschaftspflicht für KI erhöht den Druck auf Unternehmen, technische,

gesellschaftliche, betriebliche und systemische KI-Risiken gleichzeitig

anzugehen. Viele setzen zunehmend autonome KI-Systeme ein, während sie sich

immer noch auf fragmentierte Richtlinien, veraltete Sicherheitsmodelle und

Governance-Strukturen verlassen, die unter realem Betriebsdruck an ihre Grenzen

stoßen.

Das ADG Framework wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. ADG ist weit

mehr als ein theoretisches Governance-Modell: Es handelt sich um ein

praxisorientiertes Rahmenwerk zur Umsetzung, das für den Einsatz in der Praxis

entwickelt wurde. Das Framework wurde von Fachleuten entworfen, die KI-Risiken

in einigen der komplexesten Betriebsumgebungen der Welt aktiv managen. Es legt

durchsetzbare Mindestkontrollen, operative Validierungsstandards, Governance-

Strukturen, Implementierungs-Overlays und Rechenschaftsmechanismen fest, die

Unternehmen auf KI-Systeme, agentische KI-Umgebungen und Multi-Modell-

Architekturen anwenden können.

?Die meisten Unternehmen sind KI zunächst mit einer 'Erst einführen, dann

absichern'-Mentalität begegnet und haben Geschwindigkeit priorisiert, während

Governance und Sicherheit vernachlässigt wurden", sagte Jay Bavisi, Group

President von EC-Council.?Das Ergebnis ist, dass Unternehmen KI-Systeme heute

schneller skalieren, als sie diese sicher steuern können. Das ADG Framework

wurde entwickelt, um operative Disziplin wiederherzustellen,

Verantwortlichkeiten klar zu definieren und Unternehmen dabei zu helfen, KI

verantwortungsvoll einzusetzen, bevor Governance-Versagen zu systemischen

Geschäftsrisiken werden."

KI ohne Kontrollmechanismen ist ein Geschäftsrisiko

Das ADG Framework basiert auf drei eng verzahnten operativen Funktionen, die

darauf ausgelegt sind, einen vollständigen Governance-Lebenszyklus für moderne

KI-Systeme zu schaffen:

* Adopt

Unterstützt Unternehmen dabei, den Einsatz von KI mit Geschäftszielen,

operativer Einsatzbereitschaft, Mitarbeiterkompetenzen und klaren

Verantwortlichkeiten bei der Implementierung in Einklang zu bringen.

* Defend

Konzentriert sich auf den Schutz von KI-Systemen vor Bedrohungen wie Prompt

Injection, adversarialen Manipulationen, Modellausnutzung, Data Poisoning

und Kompromittierungen der KI-Lieferkette.

* Govern

Integriert Aufsicht, Auditierbarkeit, Governance-Verantwortung und

Risikomanagement in KI-Systeme - von der Einführung bis hin zum

unternehmensweiten Betrieb.

Insgesamt umfasst das Framework 12 Mindestkontrollen, neun Governance-Bereiche,

neun Implementierungs-Overlays und drei Autonomie-Stufen, die technische,

gesellschaftliche, operative und systemische KI-Risikobereiche abdecken. Jede

Kontrollmaßnahme verweist auf wichtige globale Standards und Rahmenwerke,

darunter die EU-KI-Verordnung, ISO/IEC 42001, NIST AI RMF, OWASP Top 10 für LLM

und Agentic AI sowie MITRE ATLAS, und hilft Unternehmen dabei, ihre Governance-

Reife zu stärken und gleichzeitig die Fragmentierung der Compliance zu

verringern.

Tool zur Selbsteinschätzung der KI-Reife schafft operative Transparenz

Neben dem Framework hat EC-Council ein kostenloses Tool zur Selbsteinschätzung

der KI-Reife eingeführt, das Unternehmen dabei helfen soll, ihre Governance-

Kompetenz zu bewerten, bevor kritische Schwachstellen auftreten.

Das Tool ermöglicht es Unternehmen, die KI-Reife in den Bereichen Governance-

Bereitschaft, Implementierungsdisziplin, operative Resilienz, Sicherheitsniveau

und Verantwortlichkeitsstrukturen zu messen und die Ergebnisse gleichzeitig in

einer priorisierten Implementierungs-Roadmap abzubilden. Für Vorstände,

Regulierungsbehörden und Führungsteams, die einer wachsenden Prüfung der KI-

Governance gegenüberstehen, bietet das Tool einen evidenzbasierten Überblick

über die KI-Risiken des Unternehmens und die Governance-Bereitschaft.

?Die drei Säulen des Frameworks spiegeln das funktionsübergreifende Modell

wider, das führende KI-Unternehmen wie Salesforce nutzen, um KI

verantwortungsvoll zu skalieren. Es schafft eine solide, replizierbare Blaupause

für jede Branche, jedes Bereitstellungsmodell und jedes regulatorische Umfeld",

sagte Kathy Baxter, Principal Architect, VP of Responsible AI & Tech bei

Salesforce, Mitglied des AI Advisory Boards und Mitwirkende am ADG Framework.

Neue KI-Zertifizierungen im Einklang mit dem ADG Framework

Zur Unterstützung der Framework-Implementierung hat EC-Council außerdem drei

neue KI-Zertifizierungen eingeführt, die auf dem ADG-Betriebsmodell basieren.

Die Zertifizierungen sollen Unternehmen dabei helfen, Kompetenzen in den

Bereichen KI-Governance, offensive KI-Sicherheit und verantwortungsvolle KI-

Implementierung aufzubauen.

Zu den Zertifizierungen gehören:

* Certified AI Program Manager (CAIPM)

* Certified Offensive AI Security Professional (COASP)

* Certified Responsible AI Governance and Ethics Professional (CRAGE)

Die Programme unterstützen Fachkräfte dabei, KI-Systeme in modernen

Betriebsumgebungen zu evaluieren, zu testen, abzusichern und zu steuern.

?Das ADG Framework ist das Betriebsmodell, das der Unternehmens-KI bisher

gefehlt hat. Es übersetzt abstrakte Standards in auditierbare Praktiken und

beseitigt den Konflikt zwischen Umsetzungsgeschwindigkeit und Sicherheit. Für

einen Vorstand macht das den entscheidenden Unterschied aus: Entweder man

skaliert kontrolliert eine ganze Flotte von KI-Agenten oder wagt den Sprung ins

Ungewisse", sagte Lewis V. Adams, VP für Enterprise AI & Capital Productivity

Transformation bei Citi, Mitglied des AI Advisory Boards und Mitwirkender am ADG

Framework.

Offen, Community-orientiert und auf Skalierbarkeit ausgelegt

Das ADG Framework ist als offene, Community-orientierte Initiative konzipiert,

die Unternehmen frei übernehmen können - ohne Lizenzgebühren oder

Anbieterabhängigkeit. Die Struktur des Frameworks ermöglicht eine

kontinuierliche Weiterentwicklung parallel zur Dynamik neuer KI-Technologien und

schafft zugleich Raum für Beiträge von Experten, Unternehmen, Governance-

Verantwortlichen und Sicherheitsteams zur Weiterentwicklung operativer KI-

Governance-Standards.

?Der Branche mangelt es nicht an KI-Frameworks - es fehlt vielmehr an operativer

Klarheit. Das ADG Framework legt einen starken Fokus auf KI-Sicherheit,

insbesondere auf die Abwehr adversarialer Risiken und Modellschwachstellen, und

berücksichtigt gleichzeitig umfassendere Governance- und regulatorische

Anforderungen. Besonders wertvoll ist die Einbindung messbarer Indikatoren, die

Unternehmen dabei unterstützt, den Übergang von abstrakten Leitprinzipien hin zu

konkretem, nachvollziehbarem KI-Risikomanagement im realen Einsatz zu

vollziehen", sagte ShanShan Pa, Global Head of AI & Data Governance bei

GlobalLogic, Mitglied des AI Advisory Boards und Mitwirkende am ADG Framework.

Das ADG AI Framework, das Tool zur Selbsteinschätzung, Implementierungsleitfäden

sowie die begleitenden Zertifizierungsprogramme sind ab sofort über die

offizielle Website von EC-Council (https://www.eccouncil.org/adgframework/)

verfügbar.

Über EC-Council

EC-Council ist der Entwickler des Certified Ethical Hacker (CEH)-Programms und

ein führender Anbieter von Cybersicherheitsschulungen. EC-Council wurde 2001

gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cybersicherheitsexperten

hochwertige Schulungen und Zertifizierungen anzubieten, um Unternehmen vor

Cyberbedrohungen zu schützen. EC-Council bietet über 200 Zertifizierungen und

Abschlüsse in verschiedenen Bereichen der Cybersicherheit an, darunter Forensik,

Sicherheitsanalyse, Bedrohungsinformationen und Informationssicherheit.

EC-Council ist eine nach ISO/IEC 17024 akkreditierte Organisation, die weltweit

über 400.000 Fachleute zertifiziert hat. Zu ihren Kunden zählen

Regierungsbehörden ebenso wie Fortune-100-Unternehmen. EC-Council ist der

Goldstandard in der Cybersicherheitszertifizierung und genießt das Vertrauen des

US-Verteidigungsministeriums, der Armee, der Marine, der Luftwaffe und führender

globaler Unternehmen.

Medienkontakt:

press@eccouncil.orgÂ°