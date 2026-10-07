GNW-News: Echte Herausforderungen in der Zerspanung standen für Dormer Pramet auf der AMB 2026 im Mittelpunkt

07.10.26 10:04 Uhr

^ERLANGEN, Deutschland, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für Dormer Pramet bot

eine arbeitsreiche Woche in Stuttgart die Gelegenheit, diese Gespräche über die

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Produktspezifikationen hinaus zu führen. Der große Andrang am Stand von Dormer

Pramet brachte Bestandskunden, Vertriebspartner und Partner aus der

Werkzeugmaschinenbranche sowie zahlreiche neue Kontakte zusammen. Die Besucher

hatten die Möglichkeit, konkrete Anwendungsfälle direkt mit

Anwendungsingenieuren, Marktspezialisten und Vertriebsexperten zu besprechen.

Das Ergebnis war eine Woche, die ebenso sehr von den Fragen geprägt war, die die

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Besucher am Stand stellten, wie von der dort vorgestellten Technologie.

Von der Auswahl der Werkzeuge bis hin zum gesamten Bearbeitungsprozess

Während der gesamten AMB drehten sich die Gespräche mit dem Team von Dormer

Pramet um die Werkzeugauswahl, Schnittparameter, Standzeit, Prozesssicherheit

und Produktivität sowie um die übergeordnete Herausforderung, die richtige

Lösung für individuelle Anwendungen zu finden.

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Diese Diskussionen haben deutlich gemacht, wie wichtig es ist, über das

Zerspanungswerkzeug hinauszublicken. Werkstoff, Anwendung, Strategie für die

Zerspanung, Schnittdaten und Produktionsanforderungen beeinflussen die Leistung,

weshalb technisches Wissen und Anwendungsunterstützung eine wichtige Rolle dabei

spielen, gleichbleibende gute Ergebnisse zu erzielen.

Dies spiegelte sich auch in der Fachkompetenz am Stand wider. Zu den

Anwendungsingenieuren gesellten sich Markt- und Vertriebsspezialisten aus dem

Team für Deutschland, Österreich und der Schweiz, sodass die Besucher die

Möglichkeit hatten, sowohl konkrete Probleme der Zerspanung als auch

allgemeinere Produktionsanforderungen zu besprechen.

Die Anwendungen stehen im Mittelpunkt des Messestands

Die auf der AMB vorgestellte Technologie bot einen praktischen Ausgangspunkt für

zahlreiche Diskussionen. Die neuesten Entwicklungen im Bereich Drehen, Fräsen

und Bohren für das Jahr 2026 boten den Besuchern die Gelegenheit, neue Werkzeuge

kennenzulernen und zu erfahren, wie diese die Leistung in ihren jeweiligen

Anwendungsbereichen verbessern könnten.

Eine eigene Schienenausstellung verlieh dem Stand eine weitere Dimension. Mit

einem Fräser für das dynamische Schienenfräsen in Originalgröße sowie

Spezialwerkzeugen veranschaulichte die Ausstellung die vielfältigen

Herausforderungen bei der Zerspanung im Rahmen der Schienenherstellung und

-instandhaltung sowie die Möglichkeit, auf Standard-, oder individuell

angefertigte Werkzeuglösungen zurückzugreifen.

Die intelligente Automatenlösung erweiterte die Diskussion über die Zerspanung

hinaus auf die Verfügbarkeit von Werkzeugen und das Bestandsmanagement und

zeigte, wie sicherer Zugriff, automatische Nachschubversorgung und

Bestandsübersicht in Echtzeit den Kunden eine bessere Kontrolle über die

Werkzeuge in der Produktion ermöglichen können.

Insgesamt veranschaulichten die Präsentationen einen anwendungsorientierten

Ansatz: Zunächst wird die Herausforderung erfasst, anschließend werden die

richtigen Werkzeuge, das technische Know-how und die entsprechende Unterstützung

zusammengeführt.

Gespräche, die über Stuttgart hinausgehen

Für das Team von Dormer Pramet war einer der größten Pluspunkte der AMB die

Gelegenheit, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die hinter den Anwendungen

stehen.

Bestehende Kunden und Partner brachten neue Projekte und Herausforderungen zur

Diskussion mit, während Gespräche mit neuen Ansprechpartnern die Gelegenheit

boten, unterschiedliche Fertigungsanforderungen zu verstehen und technisches

Wissen auszutauschen.

Helmut Depner, Marktleiter DACH, sagte:?Die Stimmung am Stand war während der

gesamten AMB fantastisch, aber am wichtigsten war die Qualität der Gespräche."

Die Leute kamen mit echten Herausforderungen im Bereich der Zerspanung, mit

Zeichnungen und Anwendungsfällen zu uns, die sie besprechen wollten. Das gab

unserem Team die Gelegenheit, zuzuhören, Fragen zu stellen und herauszufinden,

wo unsere Erfahrung und unsere Werkzeuge von Nutzen sein könnten.

?Wir möchten uns bei allen bedanken, die Zeit mit uns in Stuttgart verbracht

haben - ganz gleich, ob wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten oder ob

dies unser erstes Gespräch war. Die AMB ist zwar vorbei, aber die Gespräche

gehen sicherlich weiter."

Dieser kontinuierliche Dialog ist für Dormer Pramet in Deutschland besonders

wichtig, wo das Team das ganze Jahr über eng mit Kunden, Händlern und Partnern

aus der Werkzeugbranche zusammenarbeitet.

Stellen Sie uns Ihre nächste Herausforderung im Bereich der Zerspanung

Die AMB 2026 mag zwar vorbei sein, doch die während der Messe erörterten

Anwendungsmöglichkeiten und produktionstechnischen Herausforderungen bleiben

weiterhin aktuell.

Für Kunden, die den Stand besucht haben, steht das Team von Dormer Pramet

bereit, diese Gespräche wieder aufzunehmen und den nächsten Schritt zu gehen.

Falls Sie nicht in Stuttgart dabei sein konnten, gilt dieselbe Einladung auch

für Sie.

Ganz gleich, ob es um die Standzeit von Werkzeugen, Schnittparameter,

Prozesssicherheit, Produktivität, Werkzeugauswahl, Bestandsmanagement oder eine

anspruchsvolle neue Anwendung geht - Dormer Pramet kann sein Fachwissen in den

Bereichen Werkzeuge und Anwendung bündeln, um den richtigen Ansatz zu finden.

Dormer Pramet bedankt sich bei allen Kunden, Partnern und Besuchern, die zu

einer ereignisreichen und bereichernden Woche auf der AMB 2026 beigetragen

haben, und freut sich darauf, die in Stuttgart begonnenen Gespräche

fortzusetzen.

Über Dormer Pramet

Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die

Metallzerspanung und damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt

Hersteller in über 100 Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netz von

Vertriebsbüros und Fertigungszentren vereinen wir Lösungen zum Drehen, Fräsen,

Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.

Wir können auf eine über 100-jährige Erfahrung zurückblicken und arbeiten eng

mit Händlern und Endverbrauchern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische

Ratschläge und zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen,

mit Zuversicht zu arbeiten. Indem wir starke Produktmarken und ein globales

Liefernetzwerk vereinen, erleichtern wir unseren Partnern den Zugang zu den

richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen es ihnen, effizient

zu arbeiten und mit Sicherheit auf Schritt und Tritt zu wachsen.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: communications@dormerpramet.com

(mailto:communications@dormerpramet.com)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

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4fee-9ee1-3b606b869468/de

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4c63-8af2-2d3ed33c3142/de

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