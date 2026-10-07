GNW-News: Echte Herausforderungen in der Zerspanung standen für Dormer Pramet auf der AMB 2026 im Mittelpunkt
^ERLANGEN, Deutschland, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für Dormer Pramet bot
eine arbeitsreiche Woche in Stuttgart die Gelegenheit, diese Gespräche über die
Produktspezifikationen hinaus zu führen. Der große Andrang am Stand von Dormer
Pramet brachte Bestandskunden, Vertriebspartner und Partner aus der
Werkzeugmaschinenbranche sowie zahlreiche neue Kontakte zusammen. Die Besucher
hatten die Möglichkeit, konkrete Anwendungsfälle direkt mit
Anwendungsingenieuren, Marktspezialisten und Vertriebsexperten zu besprechen.
Das Ergebnis war eine Woche, die ebenso sehr von den Fragen geprägt war, die die
Besucher am Stand stellten, wie von der dort vorgestellten Technologie.
Von der Auswahl der Werkzeuge bis hin zum gesamten Bearbeitungsprozess
Während der gesamten AMB drehten sich die Gespräche mit dem Team von Dormer
Pramet um die Werkzeugauswahl, Schnittparameter, Standzeit, Prozesssicherheit
und Produktivität sowie um die übergeordnete Herausforderung, die richtige
Lösung für individuelle Anwendungen zu finden.
Diese Diskussionen haben deutlich gemacht, wie wichtig es ist, über das
Zerspanungswerkzeug hinauszublicken. Werkstoff, Anwendung, Strategie für die
Zerspanung, Schnittdaten und Produktionsanforderungen beeinflussen die Leistung,
weshalb technisches Wissen und Anwendungsunterstützung eine wichtige Rolle dabei
spielen, gleichbleibende gute Ergebnisse zu erzielen.
Dies spiegelte sich auch in der Fachkompetenz am Stand wider. Zu den
Anwendungsingenieuren gesellten sich Markt- und Vertriebsspezialisten aus dem
Team für Deutschland, Österreich und der Schweiz, sodass die Besucher die
Möglichkeit hatten, sowohl konkrete Probleme der Zerspanung als auch
allgemeinere Produktionsanforderungen zu besprechen.
Die Anwendungen stehen im Mittelpunkt des Messestands
Die auf der AMB vorgestellte Technologie bot einen praktischen Ausgangspunkt für
zahlreiche Diskussionen. Die neuesten Entwicklungen im Bereich Drehen, Fräsen
und Bohren für das Jahr 2026 boten den Besuchern die Gelegenheit, neue Werkzeuge
kennenzulernen und zu erfahren, wie diese die Leistung in ihren jeweiligen
Anwendungsbereichen verbessern könnten.
Eine eigene Schienenausstellung verlieh dem Stand eine weitere Dimension. Mit
einem Fräser für das dynamische Schienenfräsen in Originalgröße sowie
Spezialwerkzeugen veranschaulichte die Ausstellung die vielfältigen
Herausforderungen bei der Zerspanung im Rahmen der Schienenherstellung und
-instandhaltung sowie die Möglichkeit, auf Standard-, oder individuell
angefertigte Werkzeuglösungen zurückzugreifen.
Die intelligente Automatenlösung erweiterte die Diskussion über die Zerspanung
hinaus auf die Verfügbarkeit von Werkzeugen und das Bestandsmanagement und
zeigte, wie sicherer Zugriff, automatische Nachschubversorgung und
Bestandsübersicht in Echtzeit den Kunden eine bessere Kontrolle über die
Werkzeuge in der Produktion ermöglichen können.
Insgesamt veranschaulichten die Präsentationen einen anwendungsorientierten
Ansatz: Zunächst wird die Herausforderung erfasst, anschließend werden die
richtigen Werkzeuge, das technische Know-how und die entsprechende Unterstützung
zusammengeführt.
Gespräche, die über Stuttgart hinausgehen
Für das Team von Dormer Pramet war einer der größten Pluspunkte der AMB die
Gelegenheit, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die hinter den Anwendungen
stehen.
Bestehende Kunden und Partner brachten neue Projekte und Herausforderungen zur
Diskussion mit, während Gespräche mit neuen Ansprechpartnern die Gelegenheit
boten, unterschiedliche Fertigungsanforderungen zu verstehen und technisches
Wissen auszutauschen.
Helmut Depner, Marktleiter DACH, sagte:?Die Stimmung am Stand war während der
gesamten AMB fantastisch, aber am wichtigsten war die Qualität der Gespräche."
Die Leute kamen mit echten Herausforderungen im Bereich der Zerspanung, mit
Zeichnungen und Anwendungsfällen zu uns, die sie besprechen wollten. Das gab
unserem Team die Gelegenheit, zuzuhören, Fragen zu stellen und herauszufinden,
wo unsere Erfahrung und unsere Werkzeuge von Nutzen sein könnten.
?Wir möchten uns bei allen bedanken, die Zeit mit uns in Stuttgart verbracht
haben - ganz gleich, ob wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten oder ob
dies unser erstes Gespräch war. Die AMB ist zwar vorbei, aber die Gespräche
gehen sicherlich weiter."
Dieser kontinuierliche Dialog ist für Dormer Pramet in Deutschland besonders
wichtig, wo das Team das ganze Jahr über eng mit Kunden, Händlern und Partnern
aus der Werkzeugbranche zusammenarbeitet.
Stellen Sie uns Ihre nächste Herausforderung im Bereich der Zerspanung
Die AMB 2026 mag zwar vorbei sein, doch die während der Messe erörterten
Anwendungsmöglichkeiten und produktionstechnischen Herausforderungen bleiben
weiterhin aktuell.
Für Kunden, die den Stand besucht haben, steht das Team von Dormer Pramet
bereit, diese Gespräche wieder aufzunehmen und den nächsten Schritt zu gehen.
Falls Sie nicht in Stuttgart dabei sein konnten, gilt dieselbe Einladung auch
für Sie.
Ganz gleich, ob es um die Standzeit von Werkzeugen, Schnittparameter,
Prozesssicherheit, Produktivität, Werkzeugauswahl, Bestandsmanagement oder eine
anspruchsvolle neue Anwendung geht - Dormer Pramet kann sein Fachwissen in den
Bereichen Werkzeuge und Anwendung bündeln, um den richtigen Ansatz zu finden.
Dormer Pramet bedankt sich bei allen Kunden, Partnern und Besuchern, die zu
einer ereignisreichen und bereichernden Woche auf der AMB 2026 beigetragen
haben, und freut sich darauf, die in Stuttgart begonnenen Gespräche
fortzusetzen.
Über Dormer Pramet
Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die
Metallzerspanung und damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt
Hersteller in über 100 Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netz von
Vertriebsbüros und Fertigungszentren vereinen wir Lösungen zum Drehen, Fräsen,
Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.
Wir können auf eine über 100-jährige Erfahrung zurückblicken und arbeiten eng
mit Händlern und Endverbrauchern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische
Ratschläge und zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen,
mit Zuversicht zu arbeiten. Indem wir starke Produktmarken und ein globales
Liefernetzwerk vereinen, erleichtern wir unseren Partnern den Zugang zu den
richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen es ihnen, effizient
zu arbeiten und mit Sicherheit auf Schritt und Tritt zu wachsen.
Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: communications@dormerpramet.com
(mailto:communications@dormerpramet.com)
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a754744f-b74f-
4fee-9ee1-3b606b869468/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0e1c949-cb6f-
4c63-8af2-2d3ed33c3142/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31a7adda-fa11-4212-a5f1-
2db0edbd4a8d/de
Â°