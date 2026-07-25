GNW-News: Eclipse Automation erhält eine Investition in Höhe von 6 Mio. Dollar, um digitale Innovationen in die Fabrikautomation zu bringen

25.07.26 12:20 Uhr

^CAMBRIDGE, Ontario, July 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eclipse Automation hat

heute eine Investition in Höhe von 6 Mio. Dollar durch die Bundesagentur für

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wirtschaftliche Entwicklung in Südontario (FedDev Ontario) bekanntgegeben. Die

Investition, die im Rahmen der?Regional Tariff Response Initiative" und der

?Regional Defence Investment Initiative" (RDII) bereitgestellt wird, wird

Eclipse dabei unterstützen, durch den Einsatz neuer Technologien

Effizienzsteigerungen zu erzielen und damit das weitere Wachstum des

Unternehmens sowie den Ausbau seiner Kompetenzen im Bereich der digitalen

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Fertigung voranzutreiben.

Die Finanzierung dient der Unterstützung einer umfangreicheren Investition von

Eclipse, wobei das Unternehmen auf 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen

Automatisierungstechnik und Fertigung zurückgreifen kann. Da vernetzte Daten,

Simulationen, immersive Technologien und künstliche Intelligenz die Branche

grundlegend verändern, entwickelt Eclipse neue Funktionen, die Herstellern dabei

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helfen, ihre Produktion effektiver zu planen und zu skalieren.

Eclipse hat die letzten drei Jahre damit verbracht, diese Funktionen zu

entwickeln, wodurch das Unternehmen einen Vorsprung erlangt hat, da die

Fabrikautomation zunehmend digitalisiert wird. Die Investition wird dazu

beitragen, diese Arbeit im Rahmen des Neuron-Projekts und des Neuron Centres

voranzutreiben.

Das Neuron-Projekt ist eine unternehmensweite Initiative, deren Ziel es ist, die

Informationen, Systeme und das Fachwissen von Eclipse besser miteinander zu

verknüpfen. Dies wird die Art und Weise verbessern, wie das Unternehmen

Automatisierungslösungen entwirft, plant, realisiert und bereitstellt, und

gleichzeitig neue digitale Tools für Mitarbeiter und Kunden unterstützen.

Das Neuron Centre wird als physischer Standort für einen Großteil dieser Arbeit

dienen. Die neue Unternehmenszentrale und das Innovationszentrum, die sich auf

dem Eclipse-Campus in Cambridge befinden, werden die Unternehmensfunktionen mit

neuen, auf Innovation ausgerichteten Räumlichkeiten und Programmen vereinen,

darunter den?Digital Manufacturing Incubator", in dem bereits Mirsee Robotics

ansässig ist, sowie ein neues Labor für immersive Technologien.

Eclipse unterstützt Hersteller aus verschiedenen Branchen dabei, die weltweite

Produktion von wichtigen Produkten, auf die sich die Welt verlässt, auszuweiten.

Das Neuron-Projekt wird das Fachwissen und den Mehrwert von Eclipse noch stärker

zur Geltung bringen und so eine engere Zusammenarbeit, fundiertere

Entscheidungen sowie eine höhere Qualität und Vorhersehbarkeit in jedem

einzelnen Projekt fördern.

Das Neuron-Projekt und Neuron Centre werden Eclipse dabei unterstützen, sein

globales Geschäft auszubauen und gleichzeitig mehr hochwertige Entwicklungs- und

Fertigungsaktivitäten in Kanada zu erhalten. Dies wird dazu beitragen, das

Exportwachstum, die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze und das langfristige

Wirtschaftswachstum zu fördern und gleichzeitig die hochmodernen

Fertigungskapazitäten des Landes zu stärken.

?Wir sind FedDev Ontario und Minister Evan Solomon für ihre Unterstützung und

ihr Vertrauen in Eclipse sehr dankbar", so Steve Mai, Chief Executive Officer

bei Eclipse Automation.?Diese Investition wird uns dabei helfen, mithilfe von

Technologie effizienter zu arbeiten, während wir weiterhin komplexe

Herausforderungen in der Fertigung bewältigen. Durch unser weiteres Wachstum in

Kanada können wir unseren Kunden dabei helfen, wichtige Produkte weltweit auf

den Markt zu bringen und gleichzeitig hier vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen."

Diese Investition stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Eclipse

von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik und

-fertigung hin zu einem technologieorientierten Unternehmen dar. Sie wird den

Mitarbeitern die Möglichkeit eröffnen, mit neuen Technologien zu arbeiten und

die Zukunft der Fabrikautomation mitzugestalten.

Eclipse stellt derzeit Mitarbeiter in den Bereichen Anwendungsentwicklung,

Software und KI, Projektmanagement, Qualitätssicherung, Projektsteuerung,

Vertrieb sowie in allen handwerklichen Berufen ein. Aktuelle Stellenangebote

finden Sie unter eclipseautomation.com/careers

(https://www.eclipseautomation.com/careers/).

Über Eclipse Automation

Eclipse Automation ist ein weltweit tätiger Anbieter von Präzisionslösungen für

die Fabrikautomation mit Standorten in den USA, Kanada, Ungarn und Deutschland.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung entwickelt und liefert das Unternehmen

maßgeschneiderte Systeme, die Herstellern dabei helfen, die digitale

Transformation voranzutreiben und die betriebliche Leistungsfähigkeit in

Branchen wie Life Sciences, Elektrofahrzeuge, Automobilindustrie,

Batterieproduktion, Schwermaschinenbau, Konsumgüterindustrie und Luft- und

Raumfahrt zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter eclipseautomation.com

(https://www.eclipseautomation.com/).

Medienkontakt

Elisabeth Bellevue

Senior Account Executive

Bolt PR, eine Agentur der Millwright-Gruppe

ebellevue@boltpr.com (mailto:ebellevue@boltpr.com)

(470) 990-1256

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1283092a-bd19-

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