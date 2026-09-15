GNW-News: eDiscovery Day 2026 stellt KI auf den Prüfstand: Live-Debatte unter Leitung eines amtierenden Bundesrichters am 3. Dezember
^PORTLAND, Oregon, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro
(http://www.exterro.com/), das den eDiscovery Day 2015 ins Leben gerufen hat,
gab heute bekannt, dass der zwölfte eDiscovery Day am Donnerstag, den
3. Dezember 2026, stattfinden wird. Zu den Mitveranstaltern des eDiscovery Day
- ACEDS (https://aceds.org/), EDRM (https://edrm.net/) und eDiscovery Today
(https://ediscoverytoday.com/) - gesellt sich erstmals LegalOps.com
(http://legalops.com/). Gemeinsam führen sie außerdem die ersten jährlichen
Rising Stars of eDiscovery Awards ein, die von den Sponsoren des eDiscovery Day
verliehen werden. Die Anmeldung für die Keynote und die Nominierungen für den
ersten Rising Stars of eDiscovery Award der Branche sind ab sofort
unter eDiscoveryDay.com (https://www.e-discoveryday.com/) möglich.
2025 diskutierte die Branche noch darüber, ob KI überhaupt in den Bereich
eDiscovery gehöre. Die diesjährige Keynote führt diese Diskussion über den
Einsatz von KI weiter. Am 3. Dezember wird US-Bezirksrichter Xavier Rodriguez
die diesjährige Keynote?In a New AI World, Who Does the Work Now?" leiten.
Dabei steht eine noch grundlegendere Frage im Mittelpunkt: Welche Aufgaben
sollte man der KI anvertrauen - und welche sollten weiterhin von Menschen
übernommen werden? Die 75-minütige Keynote findet am 3. Dezember live um 8:00
Uhr PT/11:00 Uhr ET statt.
Das mündliche Plädoyer
Im Mittelpunkt der Keynote steht eine live übertragene mündliche Verhandlung:
Vier Fachleute vertreten die ihnen zugewiesenen Positionen zu der Frage, ob KI
bereit ist, eDiscovery-Aufgaben auszuführen, während Menschen die Ergebnisse
freigeben. Richter Rodriguez wird sie dabei direkt aus dem Richterstuhl
befragen. Er gehört seit 2003 dem Bundesgericht im Western District of Texas an
und war zuvor Richter am Supreme Court of Texas. Das Publikum wird vor und nach
der Debatte abstimmen und damit entscheiden, wer die Debatte gewinnt.
Die Plädoyers:
* Lea Malani Bays, Partnerin bei Robbins Geller Rudman & Dowd LLP. Sie berät
das interdisziplinäre eDiscovery-Team der Kanzlei und war an der Erwirkung
eines Vergleichs über 131 Millionen US-Dollar im Verfahren Bennett v. Sprint
Nextel Corp. beteiligt.
* Porschia Clarke, Counsel bei Duke Energy. Sie leitet die Modernisierung des
eDiscovery-Bereichs innerhalb eines der am stärksten regulierten
Wirtschaftszweige der USA.
* David Cowen, Gründer der SOLID Summit Series und President der The Cowen
Group. Er bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vernetzung führender
Persönlichkeiten der Rechtsbranche mit und beobachtet heute, wo KI neue
Funktionen innerhalb der Branche entstehen lässt; und
* Khrhysna?Khrys" McKinney, Gründerin und CEO von K L McKinney, seit 30
Jahren in der Legal-Tech-Branche tätig und Trustee des EDRM-Projekts zu KI-
Ethik und Bias.
Moderation:
* Doug Austin, Editor von eDiscovery Today.
?Wir haben den eDiscovery Day 2015 aus einer einfachen Überzeugung heraus ins
Leben gerufen: Diese Branche löst ihre schwierigsten Herausforderungen
schneller, wenn diese gemeinsam angegangen werden. Elf Jahre später hat sich die
Frage, vor der wir stehen, geändert, aber diese Überzeugung ist dieselbe
geblieben. Die Debatte dreht sich nicht mehr darum, ob KI in diesem Bereich
eingesetzt werden sollte, sondern um die konkrete Grenze: Wo übergibt ein
Rechtsteam eine Aufgabe an die KI - und wo zieht es die Grenze? Das ist keine
Frage, die ein einzelnes Unternehmen für die gesamte Branche beantworten sollte.
Deshalb stellen wir diese Frage einem amtierenden Bundesrichter und nicht einem
Podium, dessen Mitglieder ohnehin derselben Meinung sind. Auch nach elf Jahren
kommt diese Community zusammen, um diese Fragen öffentlich zu diskutieren.
Darauf bin ich am meisten stolz." - Bobby Balachandran, Gründer und CEO,
Exterro.
Neue Branchenstudie
Im Rahmen der Keynote werden außerdem neue Forschungsergebnisse dazu
vorgestellt, wie Fachleute aus den Bereichen Recht und eDiscovery KI heute
tatsächlich einsetzen. Die Studie wird gemeinsam von allen fünf
Partnerorganisationen erstellt und soll künftig als jährlicher Branchen-
Benchmark dienen, auf den die Branche zurückgreifen kann, wenn sich die Antwort
auf die Frage, wer welche Aufgaben übernimmt, weiter verschiebt. Die
vollständigen Ergebnisse werden während der Keynote veröffentlicht.
Rising Stars of eDiscovery
Der eDiscovery Day führt außerdem den Rising Stars of eDiscovery Award ein. Mit
dieser neuen Auszeichnung werden Fachkräfte am Anfang ihrer eDiscovery-Karriere
gewürdigt - eine Gruppe, die von der Branche bislang noch nicht offiziell
anerkannt wurde.
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die:
* in einem Unternehmen, einer Anwaltskanzlei oder einer Regierungsbehörde
tätig sind,
* im Bereich eDiscovery, Legal Operations, Litigation Support oder einem
verwandten Fachgebiet arbeiten und
* höchstens fünf Jahre Erfahrung im Bereich eDiscovery haben.
Nicht teilnahmeberechtigt sind: Mitarbeiter von Software- und
Technologieanbietern, Dienstleistern, ALSPs, Beratungsunternehmen sowie der
Gründungspartnerorganisationen.
So funktioniert die Auswahl:
* Nominierungen, einschließlich Selbstnominierungen, sind ab sofort bis
zum 6. November 2026 unter surveymonkey.com/r/rising-stars-of-ediscovery-
nomination (http://surveymonkey.com/r/rising-stars-of-ediscovery-nomination)
möglich
* Eine Jury mit jeweils einem Vertreter jeder Partnerorganisation bewertet die
Nominierten anhand von Fachkompetenz, Wirkung, Urteilsvermögen, Beitrag zur
Branche und beruflicher Entwicklung
* Die Gewinner werden live während der Keynote am 3. Dezember bekannt gegeben
* Die Gewinner werden über die Kanäle aller Partner vorgestellt, unter anderem
in Podcasts und Webinaren, durch veröffentlichte Interviews sowie mit einem
Gewinnerprofil auf eDiscoveryDay.com
Die vollständige Agenda des eDiscovery Day, weitere von den jeweiligen
Partnerorganisationen gestaltete Sessions sowie persönliche Networking-
Veranstaltungen in ausgewählten Städten werden in den kommenden Monaten
unter eDiscoveryDay.com (https://www.e-discoveryday.com/) bekannt gegeben.
Über den eDiscovery Day
Der 2015 von Exterro ins Leben gerufene eDiscovery Day macht auf die wichtige
und wachsende Rolle von eDiscovery im Rechtsprozess aufmerksam und würdigt die
engagierten Fachkräfte, die diese wichtigen Aufgaben übernehmen. Zu den
Veranstaltungen rund um den eDiscovery Day gehören jedes Jahr informative
Webinare mit führenden eDiscovery-Experten, Live-Networking-Veranstaltungen in
Städten in den gesamten USA sowie Veranstaltungen zur Würdigung der eDiscovery-
Community. Weitere Informationen finden Sie unter e-discoveryday.com
(https://www.e-discoveryday.com/).
Über Exterro
Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer
umfassenden Plattform für eDiscovery, Datenschutz, Cybersicherheit und
Governance sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern
macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell
Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise
und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-
Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren - und
das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Mit Exterro erhalten Unternehmen die
nötige Klarheit und Sicherheit, um ihre wichtigsten datenbezogenen
Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.exterro.com (https://www.exterro.com/).
Medienkontakt:
Hazel Ramirez Plat4orm hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)
Anamika Dhirendrakumar anamika.dhirendrakumar@exterro.com
(mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)
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