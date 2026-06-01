GNW-News: ees Europe 2026: XING Mobility präsentiert die im Tauchbad gekühlte mobile Stromversorgungslösung XBE50 erstmals in Europa
^MÜNCHEN, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, ein weltweit führender
Anbieter von Batterietechnologie mit Flüssigkeitskühlung, gibt die europäische
Premiere seines neuen Produkts, des IMMERSIO(TM) XBE50, auf der ees Europe 2026 in
München bekannt. Der XBE50 basiert auf der für den Automobilbereich
entwickelten, im Tauchbad gekühlten Batterietechnologie von XING Mobility und
ist ein äußerst mobiler Energiespeicher mit einer Kapazität von 50 kWh, der in
vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, darunter
Notstromversorgung, Spitzenlastabdeckung und die Integration erneuerbarer
Energien. Anlässlich der Markteinführung des XBE50 wird XING seine
großvolumigen, tauchgekühlten Energiespeicherlösungen (ESS) vorstellen, die von
einem 200-kWh-All-in-One-Schrank bis hin zu 1.000-kWh-Systemen reichen. Dabei
stützt sich das Unternehmen auf praktische Einsatzbeispiele in Windparks, in den
kühlen Regionen Skandinaviens sowie auf den Märkten für mobile Elektrifizierung.
XING präsentiert auf der ees Europe 2026 in München erstmals den IMMERSIO(TM)
XBE50, einen äußerst mobilen 50-kWh-Energiespeicher für vielseitige
Stromversorgungsanwendungen.
IMMERSIO(TM) XBE50: Vom Notfalleinsatz bis zum netzunabhängigen Stromeinsatz
Der XBE50 wurde für den Einsatz im Außenbereich, für die
Notfallwiederherstellung sowie für gewerbliche und industrielle (C&I)
Anwendungen entwickelt und basiert auf einer Immersionskühlungsarchitektur, bei
der jede Zelle vollständig in nichtleitendem Kühlmittel eingetaucht ist. Dadurch
bietet er ein branchenführendes Wärmemanagement und explosionsgeschützte
Sicherheit, die einen stabilen Betrieb auch unter Bedingungen mit hohen
Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und starken Vibrationen gewährleisten. Sein
kompaktes All-in-One-Design vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme vor
Ort erheblich und ermöglicht so eine echte Plug-and-Play-Bereitstellung. Dank
der Unterstützung für die direkte Gleichstrom-Anbindung an Solaranlagen lässt
sich der XBE50 nahtlos in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien integrieren
und fungiert dabei als autarkes, mobiles Smart-Power-Station.
Was den Einsatz betrifft, vereint der XBE50 betriebliche Flexibilität mit hoher
Zuverlässigkeit. Die aktive Unterdrückung thermischer Ausbrüche, die durch die
Immersionskühlungsarchitektur ermöglicht wird, gewährleistet einen ausfallfreien
Betrieb in kritischen Momenten, wodurch sich das System hervorragend für
Anwendungen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung eignet, wie beispielsweise
im Katastrophenschutz, in medizinischen Einrichtungen und bei
Telekommunikationsbasisstationen. In Verbindung mit einem intelligenten
Energiemanagementsystem kann der XBE50 zudem als intelligenter Stromknotenpunkt
für Privathaushalte sowie gewerbliche und industrielle Nutzer dienen, um die
Stromkosten zu optimieren oder in netzunabhängigen und abgelegenen Gebieten
effizienten, stabilen Ökostrom bereitzustellen. Mehrere XBE50-Einheiten lassen
sich zudem schnell aufstellen und miteinander vernetzen, um ein Mikronetz zu
bilden, das eine ausfallsichere Stromversorgung für Katastropheneinsätze,
abgelegene Communities oder Einsätze vor Ort gewährleistet.
In vielfältigen Bereichen bewährt: Die tauchgekühlten Batteriesysteme von XING
im weltweiten Einsatz
Neben dem XBE50 wird XING Mobility großvolumige, flüssigkeitsgekühlte
Energiespeichersysteme vorstellen, die von einem 200-kWh-All-in-One-Schrank bis
hin zu Konfigurationen mit 1.000 kWh reichen und die bewährte Leistungsfähigkeit
der Technologie unter anspruchsvollen realen Einsatzbedingungen demonstrieren.
Die tauchgekühlten Batteriesysteme von XING wurden erfolgreich in
Energiespeicheranwendungen für Windparks eingesetzt. Damit ist XING weltweit das
erste Unternehmen, das ein tauchgekühltes Energiespeichersystem (ESS) an einem
Windparkstandort in Betrieb genommen hat und damit die Herausforderungen durch
schnelle Lade- und Entladezyklen sowie extreme Wetterbedingungen erfolgreich
bewältigt hat. Auf dem nordischen Markt hat XING gemeinsam mit seinem
strategischen Partner Nordic Booster mobile Ladelösungen in Regionen mit
niedrigen Temperaturen wie Norwegen eingeführt und damit die Stabilität des
Systems unter Betriebsbedingungen mit Minustemperaturen unter Beweis gestellt.
Die Batterietechnologie von XING kommt zudem weiterhin in einer wachsenden
Bandbreite von Anwendungsbereichen zum Einsatz, darunter elektrische
Supersportwagen, Industriemaschinen, die Elektrifizierung der Schifffahrt sowie
Batterie-Backup-Einheiten (BBU) für KI-Rechenzentren.
Ausstellungsdetails
Event: ees Europe 2026
Veranstaltungsort: Messe München, München, Deutschland
Termine: 23.-25. Juni 2026
Stand von XING Mobility: Halle C2, Nr. 554
Über XING Mobility
XING Mobility ist ein weltweit führender Anbieter von hochspannungsfähigen,
tauchgekühlten Batteriesystemen und unterhält eine Produktionsstätte in Taoyuan,
Taiwan. Seit der Entwicklung von Taiwans erstem elektrischen Supersportwagen,
dem MISS R, hat XING Mobility fundiertes Fachwissen in den Bereichen
Spitzenleistung, dynamische Laststabilität und präzise Leistungssteuerung unter
extremen Bedingungen aufgebaut. Im Jahr 2024 errichtete das Unternehmen die
weltweit erste Serienproduktionsanlage für tauchgekühlte Batteriesysteme und
führte die IMMERSIO(TM)-Matrix-Architektur ein, die Kühlung, Struktur, Sicherheit
und Steuerung in einem einzigen System vereint. Die Plattform erstreckt sich nun
auf Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, Schiffsantriebe, Energiespeicher sowie die
Infrastruktur von KI-Rechenzentren.
https://www.xingmobility.com/
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Pressekontakt
XING Mobility: Abby Kuo / abby@xingmobility.comÂ°