GNW-News: eGain Evaluator sorgt nun für kontinuierliche Qualitätssicherung bei KI-generierten Antworten
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^SUNNYVALE, Kalifornien, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),
die Wissensplattform für KI-gestützte Kundeninteraktion, hat heute die
allgemeine Verfügbarkeit von eGain Evaluator bekannt gegeben. Das Produkt wurde
speziell für Unternehmen entwickelt, bei denen KI-generierte Antworten
finanzielle oder rechtliche Folgen haben können. Ungenaue oder nicht
regelkonforme Antworten setzen Unternehmen regulatorischen Risiken aus,
untergraben das Vertrauen der Kunden und schwächen die Akzeptanz von KI-
Initiativen. eGain Evaluator bietet Unternehmen ein geschlossenes System, um
solche Probleme zu vermeiden. Das Tool testet und überwacht die Qualität von KI-
Antworten bei Suchanfragen, Self-Service-Antworten und KI-Agenten-Gesprächen
kontinuierlich.
Qualitätsherausforderungen bei KI-generierten Antworten
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in Unternehmen wird die Sicherstellung
der Antwortqualität zu einer immer komplexeren operativen Herausforderung.
Modelle werden eingeführt und liefern zunächst gute Ergebnisse. Mit der Zeit
können die Antworten jedoch an Genauigkeit verlieren, Compliance-Anforderungen
veralten und Wissenslücken unentdeckt bleiben, was letztlich zu Problemen mit
Kunden oder im Geschäft führen kann.
Unternehmen hatten bislang keine systematische Möglichkeit, die Qualität von KI-
Antworten vor dem Einsatz zu prüfen, im laufenden Betrieb zu überwachen und
erkannte Qualitätsprobleme mit den zugrunde liegenden Wissensinhalten zu
verknüpfen. Stattdessen verlassen sich viele Unternehmen auf regelmäßige
Stichproben und Eskalationsberichte. Dadurch entstehen Qualitätslücken, die mit
der Zeit größer werden können. Tritt ein Problem auf, müssen Fehler manuell über
mehrere Ebenen hinweg nachverfolgt werden - von der Indizierung über den Abruf
bis hin zur Generierung. Gleichzeitig lässt sich oft nicht zuverlässig erkennen,
ob eine Korrektur an einer Stelle neue Probleme an anderer Stelle verursacht.
Kernfunktionen für die kontinuierliche Qualitätssicherung
eGain Evaluator setzt genau an diesen Herausforderungen an. Das Produkt sichert
die Qualität von Tests vor der Bereitstellung bis zum Leistungsmanagement im
laufenden Betrieb. Die Bewertungen stützen sich auf anerkannte Kennzahlen aus
Branche und Forschung und messen die Qualität von Wissensabruf,
Antwortgenerierung und Gesprächsführung.
* Testmanagement: Vor der Inbetriebnahme können Unternehmen Testsätze für ihre
KI-Wissenskonfigurationen erstellen und ausführen. Dadurch werden
unstrukturierte Einzelprüfungen durch einen wiederholbaren und
nachvollziehbaren Prüfprozess ersetzt. Geplante Testläufe stellen sicher,
dass die Qualität automatisch erneut geprüft wird, wenn sich Wissen oder
Modelle ändern.
* Qualitätsmanagement: Live-Interaktionen werden kontinuierlich überwacht. KI-
generierte Antworten werden anhand festgelegter Kriterien bewertet, sodass
Probleme erkannt werden können, bevor sie Endnutzer erreichen.
* Leistungsmanagement: Unternehmen können Qualitätstrends im Zeitverlauf
verfolgen und Antwortlücken konkreten Wissensproblemen zuordnen. So erhalten
Teams belastbare Daten, um Korrekturen zu priorisieren und Fortschritte zu
dokumentieren. Geführte Empfehlungen unterstützen sie dabei, Wissens- und
Konfigurationslücken zu schließen. Jede Änderung wird getestet, bevor sie
live geht.
Entwickelt für KI-Implementierungen, bei denen Genauigkeit entscheidend ist
Evaluator richtet sich an KI-Verantwortliche, Wissensmanager und CX-Teams in
Unternehmen, die sicherstellen müssen, dass KI-generierte Antworten korrekt und
regelkonform sind und sich im Laufe der Zeit verbessern. Besonders relevant ist
das Produkt für regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen,
Telekommunikation und Versicherungen. Dort kann eine falsche Antwort nicht nur
die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen, sondern auch das Risiko von Compliance-
Verstößen erhöhen. Evaluator vereinfacht zudem Modellaktualisierungen: Beim
Einsatz neuer LLMs können Unternehmen die Antwortqualität des neuen Modells
vorab bewerten und Risiken minimieren, bevor sie umstellen.
?KI in Betrieb zu nehmen, ist nur die erste Herausforderung", so Ashu Roy, CEO
von eGain.?Die größere Herausforderung besteht darin, auch bei Veränderungen im
Unternehmen dauerhaft korrekte und regelkonforme Antworten bereitzustellen und
kontinuierlich zu verbessern. eGain Evaluator bietet Unternehmen die operative
Infrastruktur, um dies systematisch statt nur reaktiv anzugehen."
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.eGain.com.
eGain, das eGain Logo und alle anderen eGain Produktnamen und Slogans sind
Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen
Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und
Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.
Kontakt
eGain Media Relations
press@egain.com (mailto:press@egain.com)
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