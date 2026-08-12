GNW-News: eGain gewinnt zwei Bronze Stevie Awards® bei den International Business Awards® 2026

13.08.26 17:06 Uhr

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^SUNNYVALE, Kalifornien, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),

der Marktführer im Bereich KI-gestützter Wissensmanagement-Lösungen für den

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Kundenservice und ein?Leader" im ersten Gartner® Magic Quadrant(TM) für

Kundenservice-Wissensmanagementsysteme, gab heute bekannt, dass das Unternehmen

zwei Bronze Stevie® Awards bei den 23. jährlichen International Business Awards®

(IBAs) (https://iba.stevieawards.com/) gewonnen hat. Ausgezeichnet wurden der

eGain AI Knowledge Hub(TM) in der Kategorie?KI für das Kundenerlebnis" sowie der

eGain Composer(TM) in der Kategorie?Kundenservice-Innovation des Jahres".

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Die International Business Awards sind die weltweit renommiertesten Business-

Auszeichnungen. Alle Personen und Organisationen weltweit - ob öffentlich oder

privat, gewinnorientiert oder gemeinnützig, groß oder klein - sind berechtigt,

Nominierungen einzureichen. Für die IBAs 2026 gingen Beiträge von Organisationen

aus 82 Ländern und Gebieten ein.

In diesem Jahr gingen mehr als 3.400 Nominierungen von Organisationen aller

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Größenordnungen ein, die in einer Vielzahl von Kategorien zur Bewertung

eingereicht wurden.

Beide Gewinnerbeiträge befassen sich mit dem Ansatz von eGain, Unternehmens-KI

auf vertrauenswürdiges, geregeltes Wissen zu stützen. Der eGain AI Knowledge Hub

(https://www.egain.com/ai-knowledge-hub/) ist die geregelte Wissensbasis für KI

in Unternehmen. Die Lösung führt isolierte Inhalte aus Quellen wie SharePoint-

Websites, CRM-Wissensdatenbanken und Richtlinienmanagementsystemen zusammen und

nutzt anschließend KI, die Kuratierung durch Experten sowie Überprüfungs- und

Genehmigungsworkflows, sodass Contact-Center-Mitarbeiter, Self-Service-Kanäle

sowie KI-Agenten und -Workflows alle auf derselben verifizierten, verbindlichen

Informationsquelle basieren. Die Juroren würdigten sie als ausgereifte KI-Lösung

für den Unternehmensbereich und hoben dabei messbare Kundenergebnisse wie

Verbesserungen bei der Problembegrenzung, Kosteneinsparungen und der Qualität

der Problemlösung hervor.

eGain Composer (https://www.egain.com/composer/) macht diese Wissensbasis über

APIs, MCP-Server (Model Context Protocol) sowie SDKs in Python und TypeScript

für Entwickler zugänglich, sodass Unternehmen ihre eigenen KI-Anwendungen auf

der Grundlage vertrauenswürdiger Kenntnisse entwickeln können. Die vier Ebenen

umfassen eine kuratierte Wissensdatenbank, eine Suchmaschine für die

Informationsgewinnung und Antworten in natürlicher Sprache, agentenbasierte

Abläufe, die LLM-Schlussfolgerungen mit deterministischer Logik verbinden, sowie

Werkzeuge zur Überwachung der Wissensqualität und zur Überprüfung der KI-

Ergebnisse. Die Lösung wurde für diese Architektur und ihre integrierten

Auswertungsfunktionen gewürdigt, die es Unternehmen ermöglichen, die benötigten

Komponenten einzusetzen, ohne bestehende Systeme und Tools ersetzen zu müssen.

?Die Auszeichnung mit zwei Stevie Awards bei den diesjährigen International

Business Awards spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden in

strukturiertes Wissen auf Unternehmensniveau als Grundlage für ihre

Kundendienstabläufe setzen", sagte Ashu Roy, CEO von eGain.?Der AI Knowledge

Hub und der Composer verdeutlichen, dass Wissen als Anleitung für die KI dient

und dass Governance von entscheidender Bedeutung ist, damit die KI die

gewünschten Ergebnisse erzielen kann. Herzlichen Glückwunsch an unser Team und

alle Nominierten sowie vielen Dank an die Kunden, die diese Anerkennung

ermöglicht haben."

Die Nominierungen für die Stevie Awards wurden von mehr als 200 Fachleuten aus

der Wirtschaft weltweit bewertet, die als Jurymitglieder in 9 Fachgremien

(https://iba.stevieawards.com/judges/judging-committees) tätig waren. Die

Gewinner der Stevie Awards wurden auf der Grundlage der Durchschnittsbewertungen

der Jurymitglieder im Rahmen des unabhängigen Bewertungsverfahrens im Juni und

Juli ermittelt.

Die Preisträger werden am Mittwoch, dem 28. Oktober, im Rahmen eines Gala-Events

im Pullman Paris Montparnasse geehrt.

Einzelheiten zu den?International Business Awards" sowie die Listen der Stevie-

Awards-Gewinner finden Sie unter http://IBA.Stevieawards.com

(http://iba.stevieawards.com/)

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25

Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,

isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und

durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.

Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um

ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,

Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.egain.com.

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind

Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen

Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und

Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Customer Service Knowledge Management Systems, Pri

Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026.

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte

oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich

ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer

anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Researchpublikationen spiegeln die

Meinungen der Researchorganisation von Gartner wider und sind nicht als

Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche wie

auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und

übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für

einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und

Dienstleistungsmarke, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von

Gartner, Inc.

Über die Stevie® Awards

Die 2002 ins Leben gerufenen Stevie Awards gelten weithin als das weltweit

führende Auszeichnungs-Programm für Unternehmen und würdigen herausragende

Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Der Name?Stevie" leitet sich

vom griechischen Namen Stephanos ab, was?gekrönt" bedeutet.

Zu den Stevie Awards gehören neun internationale Auszeichnungsreihen für

Unternehmen:

* Asia-Pacific Stevie Awards

* German Stevie Awards

* Middle East & North Africa Stevie Awards

* The American Business Awards®

* The International Business Awards®

* Stevie Awards for Great Employers

* Stevie Awards for Women in Business

* Stevie Awards for Technology Excellence

* Stevie Awards for Sales & Customer Service

Jedes Jahr gehen bei den Stevie Awards mehr als 12.000 Nominierungen von

Organisationen aus über 70 Ländern und Gebieten ein, wobei Unternehmen jeder

Größe sowie die Fachleute, die hinter ihrem Erfolg stehen, gewürdigt werden.

Erfahren Sie mehr unter www.StevieAwards.com (https://stevieawards.com/).

Kontakt

eGain Media Relations

press@egain.com

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