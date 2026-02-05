GNW-News: eGain ist bei den National AI Awards 2026 Finalist in zwei Kategorien
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^LONDON, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN),
Marktführer im Bereich KI-gestütztes Wissensmanagement für den Kundenservice in
Unternehmen, wurde bei den National AI Awards 2026 in gleich zwei Kategorien als
Finalist nominiert:?Beste KI-Plattform und -Infrastruktur" sowie?KI im
Marketing und in der Kundenerfahrung". Die Gewinner werden am 9. Juni online
bekannt gegeben, die offizielle Preisverleihung findet am 10. Juni im Rahmen des
AI Summit London statt.
Die National AI Awards würdigen Einzelpersonen, Teams und Unternehmen im
Vereinigten Königreich, die auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz
bedeutende Fortschritte erzielen - insbesondere in den Bereichen Innovation,
Führung und praktische Anwendung. Mit der Nominierung als Finalist reiht sich
eGain in eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen ein, die für den Einsatz von KI
in realen Umgebungen ausgezeichnet werden. Dabei stehen Leistung,
Verantwortlichkeit und messbare Ergebnisse zunehmend im Fokus der Bewertung.
Die Auszeichnung von eGain als?Beste KI-Plattform und -Infrastruktur" würdigt
Composer, das agentenbasierte KI-Tool des Unternehmens, das Entwicklern APIs,
SDKs und MCP-Server bereitstellt, mithilfe derer sich rasch wissensgestützte
Anwendungen entwickeln und agentenbasierte Workflows unternehmensweit
konfigurieren lassen. Die Nominierung in der Kategorie?KI im Marketing und in
der Kundenerfahrung" honoriert die Zusammenarbeit mit BT, bei der die eGain-
Plattform GPT-gestützte Antworten in verschiedenen Geschäftsbereichen ermöglicht
und so Millionen von Kunden in Großbritannien unterstützt. Dabei stellt sie
dort, wo es die regulatorischen Anforderungen erfordern, konforme, geführte
Prozesse sicher.
Ashu Roy, CEO von eGain, kommentierte dies wie folgt:
?Die Nominierung in zwei Kategorien bei den National AI Awards spiegelt wider,
was unsere Kunden mit verlässlichem, KI-gestütztem Wissen als zentralem
Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit erreichen. Insbesondere die Nominierung im
Rahmen der Kooperation mit BT ist ein Beleg dafür, was möglich wird, wenn KI
durchdacht eingesetzt wird - in großem Maßstab und mit von Beginn an
integrierten Kontrollmechanismen. Wir freuen uns darauf, diese Lösungen nächste
Woche auf der Solve 26 in London zu präsentieren."
Fergus Bruce, CEO der National AI Awards, sagte:
?Wir freuen uns, eGain als Finalisten bei den National AI Awards 2026 zu
würdigen. Die Liste der Finalisten spiegelt die starke Arbeit wider, die im
gesamten Vereinigten Königreich geleistet wird, um KI von einer Vision in
greifbare Praxis zu überführen. Die Vielfalt der Beiträge und Einsatzfelder von
KI war beeindruckend, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch im
Jahr 2027 fortsetzen wird. Die diesjährigen Finalisten verkörpern
außergewöhnliche Innovation, Führungsstärke und Kompetenz in der Umsetzung. Wir
freuen uns darauf, im Juni die Gewinner bekannt zu geben und die Gesamtleistung
der Branche gemeinsam zu feiern."
eGain wird Composer sowie seinen KI-Wissenshub auf der Solve 26 London vom 6.
bis 7. Mai im Sofitel London Heathrow präsentieren. Stacy Young, Leiterin des
Wissensmanagements bei BT, wird am ersten Veranstaltungstag einen Vortrag halten
und dabei erläutern, wie BT im Kundenservice die Geschwindigkeit von KI mit
regulatorischen und Compliance-Anforderungen in Einklang bringt. Die Teilnahme
ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Eine Anmeldung ist unter
egain.com/egain-solve-26-london (https://www.egain.com/egain-solve-26-london/)
möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter thenationalaiawards.com
(https://thenationalaiawards.com/).
Über eGain:
eGain (NASDAQ: EGAN) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung der Kundenerfahrung. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.eGain.com (https://www.egain.com/).
Kontakt: press@egain.com
Über die National AI Awards:
Die National AI Awards würdigen herausragende Leistungen und Innovationen von
Akteuren, die sich für künstliche Intelligenz einsetzen. Die Auszeichnungen
wurden ins Leben gerufen, um bemerkenswerte Fortschritte im Bereich der KI
sichtbar zu machen. Geehrt werden Einzelpersonen und Unternehmen, die KI-
Technologien sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor vorantreiben.
Weitere Informationen finden Sie unter thenationalaiawards.com
(https://thenationalaiawards.com/).
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