GNW-News: eGain kündigt eGain AI Agent for Zoom Contact Center an

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^SUNNYVALE, Kalifornien, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN

(https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/egan)) hat heute den eGain AI

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Agent for Zoom Contact Center

(https://marketplace.egain.com/kb/apps/content/EASY-17889/eGain-AI-Agent-for-

Zoom-Contact-Center) vorgestellt. Die Lösung stellt vertrauenswürdige, KI-

gestützte Antworten und Funktionen direkt in der Zoom-Plattform bereit. Die

Integration gibt Contact-Center-Mitarbeitern Zugriff auf geprüfte Antworten aus

einer zentralen, governance-gestützten Wissensquelle. Dadurch wird die

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Bearbeitungszeit verkürzt und die Lösung beim Erstkontakt verbessert, während

Unternehmen mit hohen Compliance-Anforderungen einen klaren Audit-Trail für

Interaktionen erhalten. Der eGain AI Agent for Zoom Contact Center ist im Zoom

App Marketplace

(https://marketplace.zoom.us/apps/KkdyvyPCSNulFKIJKPxnNg) erhältlich.

Zoom Contact Center steht für eine neue Generation von Contact-Center-

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Infrastruktur, die speziell für cloudnative Bereitstellung, flexible Integration

und KI-fähige Architekturen entwickelt wurde. Mit dieser neuen Integration

können Unternehmen, die Zoom einsetzen, ihre Contact-Center-KI weiter stärken,

indem sie sie mit einer zentralen, governance-gestützten Wissensquelle

verbinden. So lässt sich sicherstellen, dass jede Mitarbeiterinteraktion, jede

automatisierte Antwort und jede KI-gestützte Aktion auf korrekten, aktuellen und

richtlinienkonformen Inhalten basiert.

Schnellere Antworten, weniger Fehler, geringeres Risiko

Der eGain AI Agent for Zoom Contact Center analysiert Kundengespräche in

Echtzeit, erkennt automatisch das Kundenanliegen und stellt passende Antworten

sowie Next-Best-Action-Empfehlungen bereit, noch bevor der Mitarbeiter überhaupt

suchen muss. So können sich die Mitarbeiter ganz auf den Kunden konzentrieren,

statt während des Gesprächs Wissensdatenbanken zu durchsuchen. Da jede Antwort

aus einer zentralen, governance-gestützten Wissensbasis mit vollständigen

Quellenangaben stammt, können selbst neue Mitarbeiter vom ersten Tag an

korrekten Service auf Expertenniveau bieten.

Für Unternehmen in regulierten Branchen kann eine falsche Antwort eine negative

Customer Experience verursachen und Compliance-Risiken schaffen. Für solche

Interaktionen nutzt der eGain AI Agent Case-Based Reasoning, um klar vorgegebene

Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereitzustellen, die auf dem unternehmenseigenen

Wissen sowie den Richtlinien und Verfahren der Organisation basieren. Die

Mitarbeiter folgen jedes Mal dem korrekten Prozess, wobei jede Interaktion einen

nachvollziehbaren Audit-Trail erzeugt, der genau zeigt, wie eine Entscheidung

zustande gekommen ist.

Von Antworten zu Aktionen

Wenn eine Kundenanfrage mehr als nur eine Antwort erfordert, kann der eGain AI

Agent (https://www.egain.com/ai-agent/) externe Systeme abfragen und

Transaktionen im Auftrag des Kunden ausführen, ohne dass die Mitarbeiter

zwischen Tools wechseln oder an ein anderes System übergeben müssen. Jede Aktion

basiert auf geprüftem, richtlinienkonformem Wissen. So erhalten Unternehmen die

Geschwindigkeit der KI-Automatisierung mit den Leitplanken, die ihre Compliance-

Teams verlangen.

Da Zoom Contact Center auf einer offenen API-first-Architektur basiert, kann der

eGain AI Agent die Komponierbarkeit der Plattform voll ausschöpfen, sich in

bestehende CRM- und Ticketsysteme integrieren und festlegen, wie und wo Wissen

und Aktionen innerhalb des Mitarbeiter-Workflows angezeigt werden.

Teil eines wachsenden Portfolios an Contact-Center-Connectors

Diese neue Integration erweitert die bestehende CCaaS-Abdeckung von eGain, die

bereits Amazon Connect, Genesys und Talkdesk umfasst, und bietet Unternehmen

eine einheitliche Wissensbasis, unabhängig davon, welche Contact-Center-

Plattform sie einsetzen. Sie ist zudem Teil von eGain AI Knowledge Connectors,

der breiteren Integrationsarchitektur von eGain, die Unternehmenswissen über

CCaaS-Plattformen, UCaaS-Tools, KI-Modelle, Geschäftsanwendungen und

Entwicklerumgebungen hinweg zusammenführt - mit Dutzenden von Integrationen, die

im eGain Marketplace

(https://marketplace.egain.com/kb/apps/browse/308200000001976/eGain-

Apps) verfügbar sind.

?Contact Center stehen unter Druck, schnelleren und konsistenteren Service zu

bieten und gleichzeitig Kosten zu kontrollieren sowie Compliance

sicherzustellen. Die Plattformen, für die sich führende Unternehmen heute

entscheiden, sind von Anfang an auf KI ausgelegt, und das eröffnet völlig neue

Möglichkeiten. Durch die Einbindung des eGain AI Agent in Zoom Contact Center

geben wir Unternehmen die Möglichkeit, KI in Live-Kundeninteraktionen

einzusetzen, mit der Gewissheit, dass jede Antwort und jede Aktion korrekt,

richtlinienkonform und nachvollziehbar ist", so Ashu Roy, CEO von eGain.

?Unternehmen suchen nach praktischen Möglichkeiten, KI so einzusetzen, dass die

Customer Experience verbessert wird und zugleich Vertrauen und Governance

gewahrt bleiben", erklärt Kentis Gopalla, Head of Product, Zoom CX Ecosystem.

?Diese Integration zeigt, wie unser offenes Ökosystem Kunden dabei unterstützt,

den Nutzen von Zoom CX durch spezialisierte KI-Lösungen zu erweitern, die für

mehr Effizienz, Konsistenz und bessere Ergebnisse für Mitarbeiter und Kunden

sorgen."

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25

Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,

isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und

durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.

Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um

ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,

Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.egain.com (http://www.egain.com).

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind

Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen

Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und

Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Kontakt

eGain Media Relations

press@egain.com

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