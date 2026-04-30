GNW-News: eGain präsentiert KI-Agent IVA für präzisen, dialogorientierten Kundenservice
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^SUNYVALE, Kalifornien, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN) hat
heute die Einführung des KI-Agenten IVA bekannt gegeben - ein intelligenter
virtueller Agent, der Kundenanfragen durch natürliche Konversation statt über
skriptbasierte Menüs und komplexe Entscheidungsbäume klärt. Der KI-Agent IVA
basiert auf dem AI Knowledge Hub von eGain und greift auf eine kuratierte,
unternehmensspezifische Wissensdatenbank zurück, um präzise und personalisierte
Antworten zu liefern - ganz ohne umständliche Sprachmenüs, Wiederholungen oder
Warteschleifen. Das Ergebnis: niedrigere Servicekosten, schnellere
Problemlösungen und höhere Kundenzufriedenheit.
Starre Automatisierung führt zu Frustration bei Kunden und CX-Teams
Laut einer Studie von CX Dive haben fast drei von fünf Kunden
(https://www.customerexperiencedive.com/news/consumer-frustration-self-service-
live-agent-ivr-chatbot/724620/) schlechte Erfahrungen mit Telefonsystemen
gemacht, die zu viele?Drücken Sie diese Taste"-Aufforderungen enthalten. Mehr
als die Hälfte gibt zudem an, von Systemen frustriert zu sein, die sie nicht an
einen menschlichen Ansprechpartner weiterleiten.
Diese Frustration rührt daher, dass die zugrunde liegenden Entscheidungsbäume
solcher Telefonsysteme komplex und wartungsintensiv sind. Kundendienstteams
investieren Monate in die Entwicklung komplizierter Entscheidungslogiken - nur
um sie bei Änderungen von Inhalten oder Richtlinien aufwendig anpassen oder neu
erstellen zu müssen.
KI-gestützte, wissensbasierte Antworten
Der KI-Agent IVA reduziert diesen Aufwand, indem er direkt auf die kuratierte
Wissensdatenbank von eGain zugreift. Dort durchläuft jeder Artikel einen
strukturierten Lebenszyklus, um Genauigkeit, Compliance und KI-Tauglichkeit
sicherzustellen. IVA greift somit stets auf eine vertrauenswürdige, aktuelle
Quelle zurück. Kunden erhalten präzise Antworten in natürlicher Sprache, ohne
mit starren, skriptbasierten Abläufen konfrontiert zu werden. Dies führt zu
schnelleren Lösungen, weniger Eskalationen und weniger Frustration sowohl bei
Mitarbeitern als auch bei Kunden.
?Die Qualität einer Kundenantwort hängt maßgeblich von der Qualität des zugrunde
liegenden Wissens ab", sagt Ashu Roy, CEO von eGain.?Der KI-Agent IVA basiert
auf der kuratierten Wissensdatenbank von eGain, in der jeder Artikel
strukturiert, gepflegt und KI-fähig ist. Diese Grundlage ermöglicht es IVA,
reale Kundengespräche präzise und natürlich zu führen - ohne den
kontinuierlichen Aufwand für die Pflege komplexer Entscheidungslogiken."
Mit dem neuen KI-Agenten IVA von eGain können Unternehmen ihren Kunden schnelle
und präzise Antworten bieten durch:
* KI-gestützte, wissensbasierte Antworten: Der KI-Agent IVA ruft in Echtzeit
die passenden Informationen aus der vertrauenswürdigen Wissensplattform von
eGain ab und liefert präzise Antworten in natürlicher Sprache. Anstatt
Kunden durch Entscheidungsbäume navigieren zu lassen, reagiert der KI-Agent
IVA intelligent auf jede Anfrage und bietet so ein individuelleres Erlebnis
statt starrer, skriptbasierter Abläufe.
* Sprachautomatisierung mit Sprachfunktionen: Unterstützt sowohl Speech-to-
Text als auch Text-to-Speech und ermöglicht nahtlose sprachbasierte
Interaktionen. Wenn eine Situation menschliches Urteilsvermögen erfordert,
kann der KI-Agent IVA den Kunden an einen Live-Callcenter-Mitarbeiter
weiterleiten, sodass kein Anliegen ins Leere läuft.
* Anbieterunabhängige Integration über CRM- und Contact-Center-Systeme hinweg:
Der KI-Agent IVA lässt sich in verschiedene CRM- und Contact-Center-
Ökosysteme integrieren und kann daher von Unternehmen eingesetzt werden,
ohne dass sie ihre bestehende Infrastruktur umgestalten müssen.
* Globale Verfügbarkeit rund um die Uhr: Der KI-Agent IVA ist rund um die Uhr
über alle Zeitzonen hinweg verfügbar und gewährleistet konsistenten,
markenkonformen Service zu jeder Zeit - ohne zusätzlichen Personalbedarf.
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.eGain.com.
eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind
Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen
Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und
Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.
Kontakt
eGain Media Relations
press@egain.com
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