GNW-News: eGain stellt "AI KnowledgeOps" zur Ermöglichung vertrauenswürdiger KI auf der Grundlage von "Living Knowledge" vor

13.10.26 20:09 Uhr

Werte in diesem Artikel

^SUNNYVALE, Kalifornien, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN

(https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/egan)) ha heute AI KnowledgeOps

Werbung

(http://egain.com/ai-knowledge-ops/) vorgestellt, ein Branchen-Framework, mit

dem das Unternehmenswissen auch bei ständigen Veränderungen des Unternehmens und

der Branche stets aktuell und für KI-Anwendungen bereit gehalten wird. Dies

bietet Unternehmen eine kontinuierliche Möglichkeit, sicherzustellen, dass die

von der KI gelieferten Antworten und Maßnahmen konsistent und korrekt sind,

sodass sie sich bei einem größeren Teil ihrer Kunden- und

Werbung

Mitarbeiterinteraktionen auf die KI verlassen können. Neben dem Framework hat

eGain vier neue Funktionen eingeführt, die es Teams ermöglichen, AI KnowledgeOps

im Tagesgeschäft schneller und einfacher durchzuführen.

Vertrauenswürdige KI beginnt mit Wissen

Mithilfe von KI lässt sich leicht eine Antwort generieren, die richtig klingt -

unabhängig davon, ob sie tatsächlich richtig ist oder nicht. Wenn ein KI-Agent

Werbung

eine Antwort oder eine Maßnahme falsch ausführt, hat das Unternehmen die Folgen

zu tragen: ein schlechtes Kundenerlebnis, höhere Kosten für die Behebung des

Problems sowie Compliance-Risiken in regulierten Branchen. KI-Modelle können nur

so zuverlässig sein wie die Wissensinhalte, auf die sie zurückgreifen.

Basierend auf den Erfahrungen von eGain mit Unternehmen aus den Bereichen

Banken, Versicherungen und Gesundheitswesen stammen in der Regel rund 80 Prozent

des Werts einer Wissensdatenbank aus etwa 20 Prozent ihres Inhalts. Diese

Inhalte sind häufig über mehrere Systeme verstreut und gehen unter Duplikaten,

veralteten Artikeln und Anleitungen unter, die für eine andere Zielgruppe

verfasst wurden. Nur wenige Organisationen verfügen über ein kontinuierliches

Verfahren, um diese Informationen zu ermitteln, zu überprüfen und auf dem

neuesten Stand zu halten, wenn sich ihre Produkte, Richtlinien und Vorschriften

ändern. Wissen verliert bereits an Aktualität, sobald ein neues Produkt auf den

Markt kommt, sich ein Zinssatz ändert oder eine Vorschrift aktualisiert wird,

und die KI gibt letztendlich nur noch das wieder, was ihr zuletzt eingegeben

wurde.

Der AI-KnowledgeOps-Prozess

AI KnowledgeOps läuft in einer kontinuierlichen Schleife. Ausgangspunkt sind die

bereits vorhandenen Ressourcen eines Unternehmens - die Gespräche, die über alle

Kanäle hinweg stattfinden, und die Inhalte, die über seine Systeme verteilt sind

-; anhand dieser beiden Faktoren werden die Fragen ermittelt, die Kunden

stellen, sowie die Themen, die für das Unternehmen am wichtigsten sind.

Diese Fragen werden mit den vorhandenen Inhalten abgeglichen, um festzustellen,

was fehlt oder unvollständig ist, sodass die Teams zunächst die Lücken mit den

größten Auswirkungen schließen können. Das Wissen wird mit Tags versehen und den

Produkten, Richtlinien und Regeln zugeordnet, auf die es sich bezieht, damit die

KI die richtige Antwort für die richtige Person finden kann. Die Antworten

werden anschließend anhand echter Kundenanfragen überprüft und so lange

verfeinert, bis sie zufriedenstellend sind, wobei durchgängig

Kontrollmechanismen integriert sind. Jeder KI-Agent und jeder Kanal wird von

einer einzigen, zugelassenen Quelle gespeist, wobei alles individuell auf jeden

einzelnen Kunden zugeschnitten ist. Die Leistung jeder Antwort, jedes

Mitarbeiters und jedes KI-Modells fließt zusammen mit relevanten

Aktualisierungen zu Produkten, Richtlinien und Vorschriften in den Prozess ein,

sodass das Wissen auch bei geschäftlichen Veränderungen stets auf dem neuesten

Stand bleibt und Kunden sowie Mitarbeiter Antworten und Maßnahmen erhalten, auf

die sie sich verlassen können.

Neue Funktionen, die AI KnowledgeOps vereinfachen

Vier neue eGain-Funktionen unterstützen Teams dabei, einen effizienteren und

präziseren AI KnowledgeOps-Prozess zu gestalten.

WYCA (http://egain.com/wyca) (What Your Customers Ask) ist ein kostenloses Tool,

das Kundengespräche über verschiedene Kanäle hinweg auswertet und die

vielfältigen Formulierungen, in denen dieselbe Frage gestellt wird,

zusammenfasst. Anschließend wird aufgezeigt, welche Fragen für das Unternehmen

am wichtigsten sind, da sie für die Kunden von größter Bedeutung sind. Mit nur

wenigen Klicks können Teams alle ihre Unterhaltungen analysieren, um

festzustellen, welches Wissen sie benötigen und worauf sie ihre Anstrengungen

konzentrieren sollten. WYCA wird innerhalb der Firewall eines Unternehmens

betrieben, sodass Kundendaten in der unternehmenseigenen Umgebung sicher und

vertraulich bleiben.

eGain Knowledge Graphs (http://egain.com/knowledge-graphs) bieten KI-Agenten

einen Überblick und ein gemeinsames Vokabular darüber, wie ein Unternehmen

funktioniert. Teams können die relevanten Themen wie Produkte, Richtlinien und

Gebühren automatisch modellieren und jedes einzelne mit den vertrauenswürdigen

Artikeln verknüpfen, in denen diese erläutert werden. Wenn eine Kundenanfrage

mehrere Quellen gleichzeitig betrifft, kann ein KI-Agent den Graphen abfragen

und in weniger Schritten eine vollständige und präzise Antwort geben. Jedes

Diagramm unterliegt denselben Verfahren zur Versionskontrolle, Überwachung und

Governance wie der Rest der eGain-Plattform.

eGain Genie (http://egain.com/genie) ist ein dialogorientierter KI-Agent, der in

alle eGain-Produkte integriert ist. Wissensautoren und Wissensingenieure können

Genie in einfacher Sprache bitten, mehrere Artikel zu verfassen, Berichte zu

erstellen oder agentenbasierte Arbeitsabläufe zu entwickeln. Eine einzige

Anfrage erspart stundenlange Arbeit für Redakteure, Berichtsersteller und

Workflow-Entwickler. Genie hält sich stets an die unternehmenseigenen Vorlagen,

Style-Richtlinien und Richtlinien. Es bewältigt auch umfangreiche Aufgaben, wie

beispielsweise die Umwandlung von Schulungsvideos in Artikel oder die

gleichzeitige Aktualisierung von Hunderten von Artikeln.

eGain kForge (http://egain.com/kforge) ist ein Service-Beschleuniger, der alle

Inhaltsquellen miteinander verbindet und den mühsamen Migrationsprozess

überflüssig macht, der normalerweise damit verbunden ist, Inhalte in großem

Maßstab für den Einsatz mit KI vorzubereiten. Vorgefertigte Konnektoren

übertragen Inhalte einmalig in eGain oder halten sie synchron. Eine Bibliothek

mit agentenbasierten Aktionen ermöglicht es Teams, Inhalte zu transformieren,

darunter die Konvertierung von Dokumenten mit unterschiedlichen Metadaten und

Formaten, die Zusammenführung von Duplikaten in Tausenden von Artikeln sowie die

automatische Extraktion von Wissensgraphen. Ein Fachexperte kann alle als

risikoreich eingestuften Sachverhalte prüfen, und jede Änderung lässt sich bis

zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Unternehmen erhalten eine einzige genaue und

einheitliche Version ihres Wissens, ohne dass ein langwieriges manuelles

Migrationsprojekt erforderlich ist.

?Das Erste, was jede Führungskraft wissen möchte, bevor sie KI im Kundendialog

einsetzt, ist, ob diese die richtige Antwort liefert und die richtigen Maßnahmen

ergreift - und beides hängt letztlich vom zugrunde liegenden Wissen ab", so Ashu

Roy, CEO von eGain.?AI KnowledgeOps bietet Unternehmen einen standardisierten

Prozess, um sicherzustellen, dass dies auch dann der Fall ist, wenn sich ihr

Geschäftsumfeld ständig verändert. Seit mehr als 25 Jahren unterstützen wir

Unternehmen beim Wissensmanagement, und jene Organisationen, die mit KI echte

Ergebnisse erzielen, sind diejenigen, die Wissen als einen fortlaufenden Prozess

betrachten. Die Funktionen, die wir heute vorstellen, machen diesen Prozess

schneller und einfacher zu handhaben, sodass Teams ihre Inhalte bündeln,

erkennen können, was Kunden tatsächlich benötigen, und jede Antwort sowie jede

Maßnahme auf dem neuesten Stand halten können."

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25

Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,

isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und

durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.

Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um

ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,

Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.eGain.com (http://egain.com/).

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind

Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen

Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und

Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Kontakt

eGain Media Relations

press@egain.com

Â°