GNW-News: eGain und Deloitte veröffentlichen gemeinsame Studie und Empfehlungen zur 9-Billionen-Wissenskrise in Unternehmen
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^SUNNYVALE, Kalifornien, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),
der führende Anbieter von KI-gestütztem Wissensmanagement für den Kundenservice
in Unternehmen, hat heute die Veröffentlichung eines in Zusammenarbeit mit
Deloitte* verfassten Berichts bekannt gegeben. Darin geht es um die wachsende
institutionelle Wissenskrise, die durch die Pensionierung einer ganzen
Generation von Babyboomern ausgelöst wird. Der von Deloitte Insights
veröffentlichte Forschungsbericht -?Der 9-Billionen-Dollar-Wissensexodus: Wie
Unternehmen die Pensionierung der Babyboomer in einen Wettbewerbsvorteil
verwandeln können" - wurde von Evan Siegel von eGain und Eyal Cahana von
Deloitte gemeinsam verfasst.
Der Bericht erscheint an einem entscheidenden Wendepunkt. In den nächsten vier
Jahren werden mehr als 30 Millionen Amerikaner das 65. Lebensjahr erreichen.
Nach Ansicht der Autoren löst dies den größten Transfer von institutionellem
Wissen in der Geschichte der Wirtschaft aus, der Unternehmen voraussichtlich
zwischen 6,9 und 9,6 Billionen US-Dollar an Produktionsausfällen kosten wird.
Trotz des allgemeinen Bewusstseins für die bevorstehende Welle versäumen es
92?% der befragten Unternehmen, das Wissen der bald in den Ruhestand gehenden
Mitarbeiter zu sichern.
Es steht mehr auf dem Spiel, als den meisten Führungskräften bewusst ist
Aus den Ergebnissen des Berichts geht hervor, dass die Schwierigkeiten nicht
rein demografischer Natur sind. Während Babyboomer im Schnitt mehr als acht
Jahre im selben Unternehmen beschäftigt bleiben, ist die durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit in den letzten zehn Jahren von 4,6 auf 3,9 Jahre gesunken.
Das umfassende organisatorische Wissen, das diese Mitarbeiter auszeichnet - der
Ingenieur, der versteht, warum ein System so konstruiert wurde, wie es ist, oder
der Kundenbetreuer, der die Hintergründe einer Kundenbeziehung kennt -, wird
sich bei der nächsten Generation von Arbeitskräften nicht von selbst wieder
aufbauen.
Wohlweislich betrachten 85?% der C-Suite-Führungskräfte den Wissensexodus
bereits als moderate bis existenzbedrohliche Gefahr. Dennoch verharren die
meisten Unternehmen zwischen Bewusstsein und Handeln, womit sich eine seltene
strategische Chance für diejenigen auftut, die bereit sind, entschlossen zu
handeln.
Ein fünfstufiges Rahmenwerk zur systematischen Wissenserfassung
Der Bericht umreißt ein praktisches, fünfstufiges Verfahren zur Erfassung,
Strukturierung und Bereitstellung von institutionellem Wissen, bevor es
verlorengeht:
1. Aufbau einer maßgeblichen Wissensgrundlage - konsolidieren Sie fragmentierte
Wissenssilos zu einer einzigen, vertrauenswürdigen Quelle, auf die sowohl
Mitarbeiter als auch KI bedenkenlos zugreifen können.
2. Fokus auf besonders wertvolles Wissen - nutzen Sie KI-gestützte
Interaktionsanalysen, um genau jene 20?% des Wissensbestands zu
identifizieren, die 80?% der Probleme lösen, anstatt zu versuchen, alles zu
dokumentieren.
3. Systematische Sicherung des Wissens ausscheidender Mitarbeiter - setzen Sie
strukturierte Transfermodelle nach dem Prinzip
?Experte/Next'perte/Praktiker" ein, die durch KI-gestützte
Dokumentationswerkzeuge und schnelle Wissens-Sprints gestützt werden.
4. Ausrichtung der Unternehmenskultur auf den Wissensaustausch - betrachten Sie
die Wissensnutzung als Kultur- und Führungsaufgabe statt als
Technologieproblem; sichern Sie sich die Unterstützung der Führungsspitze
und verknüpfen Sie Wissensbeiträge mit Leistungszielen.
5. Kontinuierliche Sicherung von Wissen im Arbeitsablauf - bauen Sie die
Wissenserfassung in Kollaborationstools und tägliche Arbeitsabläufe ein,
damit Fachwissen in dem Moment gesichert wird, in dem Probleme gelöst
werden, und nicht erst im Nachhinein.
Nachweisliche Wirkung in großem Maßstab
Der Bericht enthält zudem Praxisbeispiele für jeden einzelnen Schritt. So konnte
beispielsweise ein führender europäischer Telekommunikationsanbieter, der vier
Wissenssilos über 10.000 Contact-Center-Mitarbeiter und 600 Filialen hinweg
konsolidierte, die Erstlösungsquote um 37?% verbessern, den Net Promoter Score
um 30 Punkte steigern und die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter um 50?%
verkürzen. Die Cargo-Abteilung einer großen Fluggesellschaft bewerkstelligte
eine gezielte Konsolidierung in einem Monat anstelle der vier bis fünf Monate,
die bei herkömmlichen Ansätzen üblich sind. Ferner betreut ein großes,
integriertes Gesundheitssystem heute 120.000 Angestellte über seine
Wissensplattform und verzeichnet jährlich 24 Millionen Self-Service-Sitzungen.
Stimmen der Führungskräfte:
?Die Unternehmen, die diesen Wandel erfolgreich meistern, sind diejenigen, die
Wissen als strategischen Vermögenswert betrachten, der die Aufmerksamkeit der
Chefetage erfordert. Dieser Bericht vermittelt Führungskräften einen klaren
Blick auf die Risiken und einen praktischen Fahrplan, um den 'Silver Tsunami'
von einer Bedrohung in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln."
- Evan Siegel, eGain
?Initiativen im Wissensmanagement, die auf den demografischen Wandel der
Belegschaft ausgerichtet sind, bringen Vorteile mit sich, die weit über die
Risikominimierung hinausgehen. Unternehmen, die jetzt handeln, können ihre
Organisation stärker an Fähigkeiten statt an individuellem Expertenwissen
ausrichten, operative Risiken reduzieren und die Wissensgrundlage schaffen, die
für eine erfolgreiche Einführung von KI erforderlich ist."
- Eyal Cahana, Deloitte
Verfügbarkeit
Der Bericht steht ab sofort auf der Website von Deloitte Insights zur
Verfügung (https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/knowledge-
management-plan.html?nc=29). Erfahren Sie mehr über den AI Knowledge Hub von
eGain sowie darüber, wie er Wissensmanagementprogramme in Unternehmen
unterstützt. Besuchen Sie www.egain.com (http://www.egain.com).
*Eine ausführliche Beschreibung der Rechtsform von Deloitte finden Sie
unter www.deloitte.com/us/about (http://www.deloitte.com/us/about).
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über
25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.eGain.com (https://www.egain.com/).
Medienkontakt
press@egain.com
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