GNW-News: Egg Medical bringt EggNestT Complete Flex auf den Markt: Schutz ohne Schürzen, ohne Bauarbeiten, Ausfallzeiten oder Betriebsunterbrechungen

^MINNEAPOLIS, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical gibt die

Markteinführung von EggNest(TM) Complete Flex bekannt, einer bahnbrechenden

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Innovation im Strahlenschutz, die es medizinischem Fachpersonal ermöglicht,

sicher ohne Bleischürze oder mit ultraleichten Bleischürzen zu arbeiten - ohne

dass bauliche Maßnahmen, strukturelle Änderungen oder Unterbrechungen des

Betriebs erforderlich sind.

Die erste live durchgeführte Operation mit Complete Flex wird von Dr. Jasvindar

Singh am Mittwoch, 8. April, um 9:35 Uhr CST im Barnes-Jewish Hospital im Rahmen

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der ARCH 2026 Tagung durchgeführt.

?Wir freuen uns, diese neuartige Technologie als Erste in einem Live-Einsatz zu

nutzen, und sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, Lösungen einzuführen, die

alle schützen", so Dr. Jasvindar Singh, Leiter der Abteilung für

interventionelle und strukturelle Kardiologie am Barnes-Jewish Hospital und

Vorsitzender des ARCH-Konsortiums.

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?ARCH setzt seine Innovationsarbeit fort und bleibt auf dem neuesten Stand der

Technik", so Dr. George Chrysant, Kursleiter von ARCH und Chief Medical Officer

bei Integris Cardiovascular Physicians.?Ich benutze das EggNest Complete seit

einem Jahr und bin überzeugt, dass Geräte für erweiterten Strahlenschutz (ERPDs)

keine Option mehr sein sollten, wenn es um das Wohlergehen des Teams geht."

Im Gegensatz zu anderen an der Decke montierten Strahlenschutzsystemen, die

umfangreiche Bauarbeiten und eine lange Ausfallzeit des Raums erfordern, setzt

EggNest Complete Flex neue Maßstäbe im Strahlenschutz:

* Ohne Bauarbeiten: Keine baulichen Veränderungen, keine Genehmigungs- oder

Installationsverzögerungen.

* Keine Ausfallzeiten: Die Labore bleiben während der Installation in Betrieb,

wodurch potenzielle Einnahmen in Millionenhöhe gesichert sind.

* Kosteneinsparung: Vermeidet Renovierungskosten, die bei anderen integrierten

Abschirmungslösungen anfallen.

* Arztfreundlich: Ermöglicht Arbeitsabläufe ohne Strahlenschutzschürze oder

die Verwendung ultraleichter Bleischutzplatten, wodurch die Belastung der

Gelenke und das Risiko langfristiger Verletzungen verringert werden.

?Die Gesundheitssysteme waren gezwungen, sich zwischen der Sicherheit des

medizinischen Personals, Betriebsstörungen und erheblichen Investitionen zu

entscheiden", so Gavin Philipps, Chief Commercial Officer bei Egg Medical.

?Jetzt können Krankenhäuser ihr Personal schützen, ohne Räume für mehrere Tage

sperren oder hohe Summen für Umbauarbeiten ausgeben zu müssen."

Das Gesundheitswesen steht unter zunehmendem Druck, die Mitarbeiterbindung zu

verbessern, Arbeitsrisiken zu verringern und den Durchsatz bei den Behandlungen

aufrechtzuerhalten. In einer kürzlich in der Fachzeitschrift JSCAI erschienenen

Veröffentlichung, die von mehreren medizinischen Fachgesellschaften unterstützt

wurde, wurde eine breitere Einführung von ERPDs gefordert, um diese Probleme

anzugehen¹. Die Einführung schreitet zügig voran; die Lösung ist derzeit in

fünfzehn Labors im ganzen Land installiert, und bis zum Ende des zweiten

Quartals sollen weitere achtzig Labors hinzukommen.

1. Salavitabar A, Vora A, Altschul D...

ALARA+: Gipfeltreffen zu Strahlen- und orthopädischen Risiken in

Fluoroskopielaboren. Fachzeitschrift der Gesellschaft für kardiovaskuläre

Angiographie und Interventionen, 2026; 0

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

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Susan Storm, Marketing Manager, sstorm@eggmedical.comÂ°