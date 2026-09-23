GNW-News: Ehemaliger Leiter des Bereichs Reisen bei Google EMEA wird als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied in den OAG-Vorstand berufen

23.09.26 11:04 Uhr

^LONDON, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG (https://www.oag.com/), der

unverzichtbare Informationspartner, der die globale Reisebranche verändert, gab

Werbung

heute die Ernennung von David Robles zum nicht geschäftsführenden

Vorstandsmitglied bekannt.

Diese Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung der

OAG. OAG, das vor fast 100 Jahren als führender Anbieter von Flugplan-Daten

gegründet wurde, hat unter der Führung eines neuen Führungsteams und mit

Unterstützung von Vitruvian Partners einen strategischen Wandel durchlaufen.

Werbung

Heute kombiniert das Unternehmen eigene Datensätze mit KI-gestützter

Technologie, um Kunden aus dem gesamten Reiseökosystem die maßgebliche?One-

Stop"-Plattform für Informationen zu Angebot und Nachfrage im Flugverkehr

bereitzustellen. Unter der Leitung von CEO Filip Filipov, einem ehemaligen

Mitarbeiter von Skyscanner, der Ende 2025 ernannt wurde, wurden die maßgeblichen

Daten und Erkenntnisse von OAG genutzt, um den jüngsten explosionsartigen

Werbung

Anstieg des Volumens an KI-bezogenen Such- und Analyseanfragen in der globalen

Reisebranche voranzutreiben.

David Robles wird auf diesem Weg einen enormen Mehrwert schaffen, da er über

mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung an vorderster Front in den Bereichen

digitale Plattformen, Datenökosysteme und künstliche Intelligenz mitbringt. Er

war 19 Jahre lang bei Google tätig, zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs

EMEA Travel, wo er den branchenübergreifenden Reisemarktplatz von Google

konzipierte und zu einem KI-gesteuerten Ökosystem ausbaute. Zu Beginn seiner

Karriere bei Google trieb er die geschäftliche Entwicklung von Google Maps in

der EMEA-Region voran und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau des

Online-Werbemarktes in Spanien.

David Robles verfügt über einen Master of Science (MSc) in

Wirtschaftsingenieurwesen von der Universidad Politécnica de Madrid, einen MBA

der IESE Business School sowie Qualifikationen für Führungskräfte vom INSEAD und

vom IMD.

Filip Filipov, CEO von OAG, äußerte sich zu dieser Ernennung wie folgt:

?OAG befindet sich an einem Wendepunkt. Wir verfügen über die langjährigen

Erfahrungen im Bereich der Angebotsdaten, die Kompetenzen im Bereich der

Nachfrageanalyse sowie die notwendigen Investitionen, um etwas Neues für die

Reisebranche zu schaffen. David Robles hat zwei Jahrzehnte damit verbracht,

genau das zu tun, worauf wir uns derzeit konzentrieren: Daten aus verschiedenen

Quellen in intelligente Plattformen umzuwandeln, die die Funktionsweise einer

ganzen Branche neu gestalten. Seine Sichtweise wird von unschätzbarem Wert sein,

wenn wir diesen Weg beschleunigen."

Zu seiner Ernennung äußerte sich Robles wie folgt:

?Nur sehr wenige Unternehmen vereinen die Fülle an vertrauenswürdigen, neutralen

Daten von OAG mit dem Ehrgeiz und der Fähigkeit, die Informationsplattform

aufzubauen, auf die sich Fluggesellschaften, Flughäfen, Finanzinstitute und die

Unternehmen, die den globalen Reiseverkehr vorantreiben, in Zukunft verlassen

werden. Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, in einer Branche, die ich gut

kenne, zu diesem Wandel beizutragen."

Über OAG

OAG ist der zentrale Intelligence-Partner für den globalen Reiseverkehr. Seit

fast 100 Jahren verbinden wir herausragende Datenqualität und -quantität sowie

einen einzigartigen Datenzugang mit wegweisender Technologie und umfassender

Branchenexpertise. Wir gehen nun über reine Daten hinaus, um Antworten zu

liefern, die die globale Reisebranche voranbringen - von Fluggesellschaften und

Flughäfen bis hin zu Technologieunternehmen, Finanzinstituten und vielen

weiteren Akteuren.

Medienkontakt

pressoffice@oag.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ba8aeff-

321d-4bb6-846e-078492a07aca

Â°