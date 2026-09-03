GNW-News: Ein bislang unbekannter ägyptischer Titel und ein Gesicht aus dem römischen Ägypten: Die Auktion von TimeLine am 8. September

03.09.26 17:17 Uhr

^Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10453/eng)

Werbung

HARWICH, Vereinigtes Königreich, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein bislang

unbekannter ägyptischer Titel, der in ein Denkmal für einen Sohn von Ramses II.

eingemeißelt ist, gehört zu den Höhepunkten der Auktion?Wonders of the Past"

von TimeLine Auctions am 8. September.

Aus Granit gehauen für Prinz Parahirwenemef, Sohn von Ramses II. und Nefertari,

sind auf dem Sockel die Füße, Sandalen und Zehen einer knienden Königsstatue

Werbung

erhalten (Los 16, 19. Dynastie, um 1250 v. Chr., 40.000-60.000 £). Zu den auf

dem Sockel eingravierten Titeln gehört tpy n msh?,?Truppenführer" - ein bisher

nicht belegter Rang. Der Ägyptologe Paul Whelan arbeitet derzeit an einer

Studie.

Ein Mann im römischen Ägypten sitzt für sein Porträt Modell, ein Glas Wein in

der Hand, eine Rosengirlande haltend, mit einem Ring am Finger. Das Holzporträt

eines bärtigen Mannes aus Fayum (Los 116, 18.000-24.000 £) zeigt ihn in einem

Werbung

Moment der Gelassenheit und Feierlichkeit. Es wurde von Klaus

Parlasca veröffentlicht und ist bis heute als bemerkenswert unverfälschtes

Abbild einer Person aus der Zeit vor siebzehn Jahrhunderten erhalten geblieben.

Zwei Gandharvas, himmlische Musiker aus Rajasthan, sind in rotem Sandstein

dargestellt; der eine spielt ein Saiteninstrument, der andere eine Trommel (Los

247, 11.-12. Jahrhundert n. Chr., 20.000-30.000 £). Ihre geschnitzten Haare, ihr

Schmuck und ihre Augenlider weisen eine bemerkenswerte Detailtreue auf.

Ein flämischer Bildhauer aus dem 15. Jahrhundert stellt den heiligen Martin zu

Pferd dar, wobei er den Arm erhoben hat, um seinen Mantel zu teilen und einen

Teil davon dem darunter stehenden Bettler zu geben (Los 306, 20.000-30.000 £).

?Das Sammeln ist nichts Neues. Im 1. Jahrhundert v. Chr. schrieb Cicero an einen

Freund in Athen und bat ihn um weitere griechische Skulpturen für seine Villa.

Die Gegenstände, die wir sammeln, sind stets durch andere Hände, andere Häuser

und andere Leben gewandert. Viele haben die Reiche, die sie hervorgebracht

haben, überdauert.

Sammeln bedeutet einfach, dass man abwechselnd etwas in den Händen hält, das

niemals dazu bestimmt war, für immer an einem Ort zu bleiben. Wir sind

Verwalter, und das auch nur für eine gewisse Zeit." - Aaron Hammond

Auktion: 8. September, 13:00 Uhr BST / 8:00 Uhr ET. Weitere Auktionen:?Discover

the Past", 9. bis 11. September; Naturkunde und Philatelie, 12. September;

Numismatik, 15. bis 16. September. Gebote: per Brief, telefonisch oder live

online. Anfragen: +44 (0) 1277 815121 / enquiries@timelineauctions.com

(mailto:enquiries@timelineauctions.com)

TimeLine Auctions ist ein britisches Auktionshaus, das sich auf Antiquitäten,

antike Kunst, Münzen und Naturgeschichte spezialisiert hat.

Â°