GNW-News: Ein bislang unbekannter ägyptischer Titel und ein Gesicht aus dem römischen Ägypten: Die Auktion von TimeLine am 8. September
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(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10453/eng)
HARWICH, Vereinigtes Königreich, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein bislang
unbekannter ägyptischer Titel, der in ein Denkmal für einen Sohn von Ramses II.
eingemeißelt ist, gehört zu den Höhepunkten der Auktion?Wonders of the Past"
von TimeLine Auctions am 8. September.
Aus Granit gehauen für Prinz Parahirwenemef, Sohn von Ramses II. und Nefertari,
sind auf dem Sockel die Füße, Sandalen und Zehen einer knienden Königsstatue
erhalten (Los 16, 19. Dynastie, um 1250 v. Chr., 40.000-60.000 £). Zu den auf
dem Sockel eingravierten Titeln gehört tpy n msh?,?Truppenführer" - ein bisher
nicht belegter Rang. Der Ägyptologe Paul Whelan arbeitet derzeit an einer
Studie.
Ein Mann im römischen Ägypten sitzt für sein Porträt Modell, ein Glas Wein in
der Hand, eine Rosengirlande haltend, mit einem Ring am Finger. Das Holzporträt
eines bärtigen Mannes aus Fayum (Los 116, 18.000-24.000 £) zeigt ihn in einem
Moment der Gelassenheit und Feierlichkeit. Es wurde von Klaus
Parlasca veröffentlicht und ist bis heute als bemerkenswert unverfälschtes
Abbild einer Person aus der Zeit vor siebzehn Jahrhunderten erhalten geblieben.
Zwei Gandharvas, himmlische Musiker aus Rajasthan, sind in rotem Sandstein
dargestellt; der eine spielt ein Saiteninstrument, der andere eine Trommel (Los
247, 11.-12. Jahrhundert n. Chr., 20.000-30.000 £). Ihre geschnitzten Haare, ihr
Schmuck und ihre Augenlider weisen eine bemerkenswerte Detailtreue auf.
Ein flämischer Bildhauer aus dem 15. Jahrhundert stellt den heiligen Martin zu
Pferd dar, wobei er den Arm erhoben hat, um seinen Mantel zu teilen und einen
Teil davon dem darunter stehenden Bettler zu geben (Los 306, 20.000-30.000 £).
?Das Sammeln ist nichts Neues. Im 1. Jahrhundert v. Chr. schrieb Cicero an einen
Freund in Athen und bat ihn um weitere griechische Skulpturen für seine Villa.
Die Gegenstände, die wir sammeln, sind stets durch andere Hände, andere Häuser
und andere Leben gewandert. Viele haben die Reiche, die sie hervorgebracht
haben, überdauert.
Sammeln bedeutet einfach, dass man abwechselnd etwas in den Händen hält, das
niemals dazu bestimmt war, für immer an einem Ort zu bleiben. Wir sind
Verwalter, und das auch nur für eine gewisse Zeit." - Aaron Hammond
Auktion: 8. September, 13:00 Uhr BST / 8:00 Uhr ET. Weitere Auktionen:?Discover
the Past", 9. bis 11. September; Naturkunde und Philatelie, 12. September;
Numismatik, 15. bis 16. September. Gebote: per Brief, telefonisch oder live
online. Anfragen: +44 (0) 1277 815121 / enquiries@timelineauctions.com
(mailto:enquiries@timelineauctions.com)
TimeLine Auctions ist ein britisches Auktionshaus, das sich auf Antiquitäten,
antike Kunst, Münzen und Naturgeschichte spezialisiert hat.
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