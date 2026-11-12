GNW-News: Ein digitales Zuhause in einer 5.000 Jahre alten Zivilisation: Wie Liangzhu New City zu einem Ort wurde, an dem junge Talente Wurzeln schlagen

12.11.26 08:15 Uhr

^HANGZHOU, China, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 2. bis 5. November fand

in Wuzhen in der chinesischen Provinz Zhejiang der World Internet Conference

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Wuzhen Summit 2026 statt. Die Liangzhu SHUQIWAN AI+ Industry Community in

Liangzhu New City, Hangzhou, präsentierte sich mit einem eigenen Stand auf der

Messe?Internet Light". Mehrere dort ansässige Unternehmen beteiligten sich

zudem an thematischen Veranstaltungen, Projektpräsentationen und

Innovationswettbewerben. Die Messe brachte mehr als 670 Unternehmen aus 54

Ländern und Regionen zusammen. Dabei wurden über 1.000 technologische

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Innovationen vorgestellt oder neu präsentiert sowie mehr als 20 weltweite

Produktpremieren gefeiert.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5815/eng)

Seit ihrer Eröffnung im September 2025 konzentriert sich die Liangzhu SHUQIWAN

AI+ Industry Community darauf, künstliche Intelligenz mit der digitalen

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Kulturwirtschaft zu verbinden. Aufbauend auf der unternehmerischen OPC-Community

(One-Person Company) hat sie ein Innovations- und Gründungsökosystem geschaffen,

das Arbeitsräume, Branchenressourcen, Gründungsservices und Vernetzungsangebote

miteinander vereint.Bislang sind bei SHUQIWAN mehr als 1.000 Bewerbungen für die

Gründung von Ein-Personen-Unternehmen eingegangen. Zugleich konnte SHUQIWAN über

400 Projekte für sich gewinnen und ein Netzwerk mit mehr als 2.800 digitalen

Nomaden aufbauen.

Bei SHUQIWAN gibt es weder Einzelbüros noch fest zugewiesene Schreibtische.

Unternehmer können im Café arbeiten oder sich in eine ruhige Arbeitskabine

zurückziehen. Diese jungen Menschen werden als?Digital Villagers" (digitale

Dorfbewohner) bezeichnet.

Von den mehr als 1.000 digitalen Nomaden, die rund um das Liangzhu Cultural

Village aktiv sind, bis hin zum heutigen, auf SHUQIWAN ausgerichteten KI-

Startup-Ökosystem: Liangzhu New City setzt auf eine integrierte Entwicklung von

Industrie, Stadtraum, Gemeinschaft und Kultur. Dabei erprobt die Stadt einen

nachhaltigen Weg, der es jungen Talenten ermöglicht, nicht nur anzukommen,

sondern auch dauerhaft zu bleiben.

Im Rahmen des modernen Industriesystems?2+X" von Liangzhu New City bildet die

digitale Kulturwirtschaft einen zentralen Wettbewerbsvorteil und den Vorreiter

der Entwicklung. Die Lebens- und Gesundheitswirtschaft fungiert als weiterer

Wachstumsmotor, während?AI+" das neue Zukunftsfeld erschließt. SHUQIWAN ist

zugleich Experimentierfeld und Beschleuniger dieser Strategie: Der Standort

bietet weit mehr als reine Büroflächen. Er bildet ein umfassendes

Innovationsökosystem, das flexible Arbeitsplätze, Gründungsförderung, die

Vermittlung von Technologiepartnern und Pitch-Veranstaltungen für Investoren

zusammenführt.

Im März 2026 ging Liangzhu New City eine Partnerschaft mit der School of

Innovation and Design der China Academy of Art sowie dem Hangchuang (AI) Camp

ein. Gemeinsam etablierten sie eine Kooperationsinitiative zwischen Hochschule

und lokaler Verwaltung, die künstlerische und gestalterische Kreativität mit KI-

Technologie, industrieller Transformation und staatlicher Unterstützung

verknüpfen soll.

Die Dynamik von SHUQIWAN ist ein Gradmesser dafür, wie erfolgreich Liangzhu New

City junge Talente anzieht. Ein weiterer Faktor ist die hohe Wohnqualität der

Apartments für Fachkräfte.

Zwei Wohnanlagen für junge Berufstätige im Bezirk Yuhang - Caijing Hefu und

Caiying Jingting - bieten insgesamt 1.208 Wohnungen. Die Auslastung liegt

kontinuierlich bei über 98 Prozent. Caijing Hefu wurde kürzlich als eines der

ersten Pilotprojekte für Wohnraum für junge Menschen in der Provinz Zhejiang

ausgezeichnet.

Die Liangzhu Youth Community organisiert jährlich rund 40 Veranstaltungen,

darunter Campingtreffen im Grünen, Konzerte unter freiem Sternenhimmel und

gemeinsame Brettspielabende. Darüber hinaus hat sie bereits 20

Interessengemeinschaften ins Leben gerufen. Sie hat mehr als 50 gezielte

Kontakte zwischen relevanten Ressourcen und Akteuren vermittelt und über 30

unternehmerische Kooperationsprojekte auf den Weg gebracht. Die Abendschule für

junge Menschen konzentriert sich auf die praktische Anwendung von KI-Software

und die Produktion von Kurzvideos. Damit unterstützt sie junge Menschen dabei,

ihre Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln.

Im Jahr 2024 wurde Liangzhu in Hangzhous Stadtentwicklungsrahmen?Ein

Hauptzentrum, sechs Nebenzentren und drei Städte" aufgenommen. Zudem wurden 26

Quadratkilometer innerhalb des äußeren Autobahnrings als Teil des zentralen

Stadtgebiets ausgewiesen. Der Yuhu Park erstreckt sich über 688 Mu (rund 46

Hektar) und verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2026 etwa 2,43 Millionen

Besucher. Die rund 25,9 Kilometer lange Liangzhu Jade Road verbindet Kanäle,

Wohngebiete, Industrieparks, Geschäftsviertel, Schulen und Parks miteinander. So

entsteht ein urbaner Lebensraum, in dem die wichtigsten Einrichtungen des

täglichen Bedarfs innerhalb von 15 Minuten erreichbar sind.

Kulturelle Wahrzeichen wie das Liangzhu Museum, die als?Big Barn" bekannte

Anlage Yuniaoji und das Liangzhu Culture and Arts Center sind über das gesamte

Gebiet verteilt. So begegnen die Bewohner auf ihren alltäglichen Spaziergängen

immer wieder den Spuren einer 5.000 Jahre alten Zivilisation. Die quadratischen

und runden Formen des Jade-Cong sind in die Gestaltung öffentlicher Räume

eingeflossen. Das kulturelle Erbe ist damit nicht länger nur ein Nationalschatz

hinter Glas, sondern zu einem selbstverständlichen Bestandteil des städtischen

Alltags geworden.

Für Städte in China und weltweit, die nach neuen Wegen der Urbanisierung suchen,

bietet Liangzhu New City ein aufschlussreiches Beispiel: Wenn eine Stadt die

Bedürfnisse junger Menschen wirklich versteht und Industrie, Kultur,

Lebensqualität und Ökologie organisch miteinander verbindet, steigen die

Chancen, dass junge Talente nicht nur kommen, sondern auch bleiben. Im

Wettbewerb um junge Talente kommt es zunehmend darauf an, welche Lebensqualität

eine Stadt bietet, und nicht mehr allein darauf, wie sie baulich gestaltet ist.

Kontaktperson: Frau Pang, Tel.: 86-10-63074558.Â°