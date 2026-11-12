GNW-News: Ein digitales Zuhause in einer 5.000 Jahre alten Zivilisation: Wie Liangzhu New City zu einem Ort wurde, an dem junge Talente Wurzeln schlagen
^HANGZHOU, China, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 2. bis 5. November fand
in Wuzhen in der chinesischen Provinz Zhejiang der World Internet Conference
Wuzhen Summit 2026 statt. Die Liangzhu SHUQIWAN AI+ Industry Community in
Liangzhu New City, Hangzhou, präsentierte sich mit einem eigenen Stand auf der
Messe?Internet Light". Mehrere dort ansässige Unternehmen beteiligten sich
zudem an thematischen Veranstaltungen, Projektpräsentationen und
Innovationswettbewerben. Die Messe brachte mehr als 670 Unternehmen aus 54
Ländern und Regionen zusammen. Dabei wurden über 1.000 technologische
Innovationen vorgestellt oder neu präsentiert sowie mehr als 20 weltweite
Produktpremieren gefeiert.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5815/eng)
Seit ihrer Eröffnung im September 2025 konzentriert sich die Liangzhu SHUQIWAN
AI+ Industry Community darauf, künstliche Intelligenz mit der digitalen
Kulturwirtschaft zu verbinden. Aufbauend auf der unternehmerischen OPC-Community
(One-Person Company) hat sie ein Innovations- und Gründungsökosystem geschaffen,
das Arbeitsräume, Branchenressourcen, Gründungsservices und Vernetzungsangebote
miteinander vereint.Bislang sind bei SHUQIWAN mehr als 1.000 Bewerbungen für die
Gründung von Ein-Personen-Unternehmen eingegangen. Zugleich konnte SHUQIWAN über
400 Projekte für sich gewinnen und ein Netzwerk mit mehr als 2.800 digitalen
Nomaden aufbauen.
Bei SHUQIWAN gibt es weder Einzelbüros noch fest zugewiesene Schreibtische.
Unternehmer können im Café arbeiten oder sich in eine ruhige Arbeitskabine
zurückziehen. Diese jungen Menschen werden als?Digital Villagers" (digitale
Dorfbewohner) bezeichnet.
Von den mehr als 1.000 digitalen Nomaden, die rund um das Liangzhu Cultural
Village aktiv sind, bis hin zum heutigen, auf SHUQIWAN ausgerichteten KI-
Startup-Ökosystem: Liangzhu New City setzt auf eine integrierte Entwicklung von
Industrie, Stadtraum, Gemeinschaft und Kultur. Dabei erprobt die Stadt einen
nachhaltigen Weg, der es jungen Talenten ermöglicht, nicht nur anzukommen,
sondern auch dauerhaft zu bleiben.
Im Rahmen des modernen Industriesystems?2+X" von Liangzhu New City bildet die
digitale Kulturwirtschaft einen zentralen Wettbewerbsvorteil und den Vorreiter
der Entwicklung. Die Lebens- und Gesundheitswirtschaft fungiert als weiterer
Wachstumsmotor, während?AI+" das neue Zukunftsfeld erschließt. SHUQIWAN ist
zugleich Experimentierfeld und Beschleuniger dieser Strategie: Der Standort
bietet weit mehr als reine Büroflächen. Er bildet ein umfassendes
Innovationsökosystem, das flexible Arbeitsplätze, Gründungsförderung, die
Vermittlung von Technologiepartnern und Pitch-Veranstaltungen für Investoren
zusammenführt.
Im März 2026 ging Liangzhu New City eine Partnerschaft mit der School of
Innovation and Design der China Academy of Art sowie dem Hangchuang (AI) Camp
ein. Gemeinsam etablierten sie eine Kooperationsinitiative zwischen Hochschule
und lokaler Verwaltung, die künstlerische und gestalterische Kreativität mit KI-
Technologie, industrieller Transformation und staatlicher Unterstützung
verknüpfen soll.
Die Dynamik von SHUQIWAN ist ein Gradmesser dafür, wie erfolgreich Liangzhu New
City junge Talente anzieht. Ein weiterer Faktor ist die hohe Wohnqualität der
Apartments für Fachkräfte.
Zwei Wohnanlagen für junge Berufstätige im Bezirk Yuhang - Caijing Hefu und
Caiying Jingting - bieten insgesamt 1.208 Wohnungen. Die Auslastung liegt
kontinuierlich bei über 98 Prozent. Caijing Hefu wurde kürzlich als eines der
ersten Pilotprojekte für Wohnraum für junge Menschen in der Provinz Zhejiang
ausgezeichnet.
Die Liangzhu Youth Community organisiert jährlich rund 40 Veranstaltungen,
darunter Campingtreffen im Grünen, Konzerte unter freiem Sternenhimmel und
gemeinsame Brettspielabende. Darüber hinaus hat sie bereits 20
Interessengemeinschaften ins Leben gerufen. Sie hat mehr als 50 gezielte
Kontakte zwischen relevanten Ressourcen und Akteuren vermittelt und über 30
unternehmerische Kooperationsprojekte auf den Weg gebracht. Die Abendschule für
junge Menschen konzentriert sich auf die praktische Anwendung von KI-Software
und die Produktion von Kurzvideos. Damit unterstützt sie junge Menschen dabei,
ihre Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln.
Im Jahr 2024 wurde Liangzhu in Hangzhous Stadtentwicklungsrahmen?Ein
Hauptzentrum, sechs Nebenzentren und drei Städte" aufgenommen. Zudem wurden 26
Quadratkilometer innerhalb des äußeren Autobahnrings als Teil des zentralen
Stadtgebiets ausgewiesen. Der Yuhu Park erstreckt sich über 688 Mu (rund 46
Hektar) und verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2026 etwa 2,43 Millionen
Besucher. Die rund 25,9 Kilometer lange Liangzhu Jade Road verbindet Kanäle,
Wohngebiete, Industrieparks, Geschäftsviertel, Schulen und Parks miteinander. So
entsteht ein urbaner Lebensraum, in dem die wichtigsten Einrichtungen des
täglichen Bedarfs innerhalb von 15 Minuten erreichbar sind.
Kulturelle Wahrzeichen wie das Liangzhu Museum, die als?Big Barn" bekannte
Anlage Yuniaoji und das Liangzhu Culture and Arts Center sind über das gesamte
Gebiet verteilt. So begegnen die Bewohner auf ihren alltäglichen Spaziergängen
immer wieder den Spuren einer 5.000 Jahre alten Zivilisation. Die quadratischen
und runden Formen des Jade-Cong sind in die Gestaltung öffentlicher Räume
eingeflossen. Das kulturelle Erbe ist damit nicht länger nur ein Nationalschatz
hinter Glas, sondern zu einem selbstverständlichen Bestandteil des städtischen
Alltags geworden.
Für Städte in China und weltweit, die nach neuen Wegen der Urbanisierung suchen,
bietet Liangzhu New City ein aufschlussreiches Beispiel: Wenn eine Stadt die
Bedürfnisse junger Menschen wirklich versteht und Industrie, Kultur,
Lebensqualität und Ökologie organisch miteinander verbindet, steigen die
Chancen, dass junge Talente nicht nur kommen, sondern auch bleiben. Im
Wettbewerb um junge Talente kommt es zunehmend darauf an, welche Lebensqualität
eine Stadt bietet, und nicht mehr allein darauf, wie sie baulich gestaltet ist.
Kontaktperson: Frau Pang, Tel.: 86-10-63074558.Â°