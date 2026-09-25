GNW-News: Ein gemeinsamer Weg zu den Klassikern der Zukunft: Der internationale iCAUR-Anwendergipfel 2026 findet im Oktober statt
Werte in diesem Artikel
^* Der internationale iCAUR-Anwendergipfel 2026 findet vom 19. bis 23. Oktober
in Wuhu, China, statt und bringt Anwendervertreter, Medienvertreter und
Partner aus aller Welt zusammen.
* Aufbauend auf der Markenphilosophie?Classic Never Fades" wird iCAUR
gemeinsam mit Nutzern weltweit die Verschmelzung von klassischem Design und
Innovation erkunden, um einen gemeinsamen?Future Classic" zu gestalten.
* Im Mittelpunkt des Gipfels stehen individueller Ausdruck und die
Mitgestaltung durch die Nutzer. Im Rahmen von Leitveranstaltungen wie dem
?User Modification Carnival" werden vielfältige Fahrstile und die Tuning-
Kultur präsentiert.
WUHU, China, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iCAUR, ein Unternehmen der Chery
Group, gab heute bekannt, dass der?iCAUR International User Summit 2026" vom
19. bis 23. Oktober in Wuhu, China, stattfinden wird. An der Veranstaltung
werden Teilnehmer aus fast 100 Ländern weltweit teilnehmen, darunter Vertreter
der Nutzer, Medienvertreter und Partner aus der Branche. Die Teilnehmer erhalten
Einblicke aus erster Hand in die neuesten Entwicklungen von iCAUR in den
Bereichen Markenaufbau, Produktentwicklung und Co-Creation mit Nutzern und
nehmen gleichzeitig an intensiven Austauschrunden und Erlebnisaktivitäten teil,
die sich mit der Kultur des Fahrzeugumbaus befassen.
Auf dem diesjährigen Gipfel findet erstmals der?User Modification Carnival"
statt - eine Plattform, die Nutzern weltweit die Möglichkeit bietet, ihre eigene
Kreativität unter Beweis zu stellen und Erfahrungen mit Modifikationen
auszutauschen. Darüber hinaus wird iCAUR ein globales Rahmenkonzept für die
Mitgestaltung durch Nutzer vorstellen, damit sie die Marke auf ihre eigene Weise
definieren können.
Der erste iCAUR International User Summit, der im vergangenen Oktober in Wuhu
stattfand, begrüßte mehr als 1.000 Anwendervertreter, Medienvertreter und
Industriepartner aus fast 100 Ländern. Im Rahmen der Veranstaltung stellte iCAUR
offiziell seine Markenphilosophie?Classic Never Fades" vor, die auf den
Kernwerten klassisches Erbe, technologische Innovation und gemeinsame Gestaltung
mit den Nutzern basiert. Eine Reihe von intensiven Aktivitäten vor Ort, darunter
die Ausstellung modifizierter Fahrzeuge, die Führung durch die?Smart Factory",
das?Golden Range-Extender" Offroad-Erlebniscamp sowie die Markenpräsentationen,
vermittelte den Teilnehmern einen umfassenden Einblick in die Produkte, die
Fertigungsprozesse und die Praktiken der gemeinsamen Produktentwicklung mit den
Nutzern von iCAUR. Auf dem Gipfel wurden mehr als 1.000 Rückmeldungen von
Nutzern gesammelt, die wertvolle Anhaltspunkte für die anschließende
Produktoptimierung und den Ausbau des Nutzer-Ökosystems von iCAUR lieferten.
Im vergangenen Jahr hat iCAUR in mehr als 40 Ländern und Regionen eine
Marktpräsenz aufgebaut, wobei die Modelle V23 und V27 in Kernmärkten wie dem
Nahen Osten und Südostasien auf den Markt gebracht wurden. Angesichts der
kontinuierlichen Ausweitung der globalen Präsenz wird der diesjährige Gipfel
erneut als wichtige Kommunikationsbrücke zwischen iCAUR und seiner weltweiten
Nutzergemeinschaft dienen. Im Rahmen des?User Modification Carnival" und
verschiedener Initiativen zur gemeinsamen Gestaltung, wird iCAUR die Kreativität
und die Bedürfnisse der Nutzer noch stärker in seine Markenentwicklungsstrategie
integrieren.
Aufbauend auf seiner beständigen Markenphilosophie und seinen fortwährenden
Bemühungen um gemeinsame Gestaltung hofft iCAUR, gemeinsam mit Nutzern weltweit
?Future Classics" auf noch individuellere Weise zu gestalten. Im Rahmen der
Veranstaltung wird auch der Mojia-Roboter AiMOGA vorgestellt, ein Roboter mit
verkörperter Intelligenz, der darauf hinarbeitet, ein weltweit führender und
vertrauenswürdiger intelligenter Assistent zu werden. Weitere Einzelheiten zur
Tagesordnung des Gipfels sowie zu den Produkt-, Technologie- und Nutzerplänen
werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.
Serena Wang
E-Mail: wangjieyun2@mychery.com (mailto:wangjieyun2@mychery.com)
Website: iCAUR GLOBAL WEB (https://www.icaurglobal.com/global/)
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e9230cd-bfa5-4c0b-a183-
87497c8f028d
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