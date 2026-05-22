GNW-News: Ein neues Asien: Im Rahmen der North Movement-Initiative entsteht ein Reiseziel von Weltklasse
^Im Norden von Nha Trang entsteht gerade ein Küstenreiseziel der nächsten
Generation
NHA TRANG, Vietnam, May 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Norden von Nha Trang
durchläuft derzeit einen deutlichen geografischen Wandel, der die soziale und
touristische Dynamik der Region hin zu einem offenen, integrierten Modell des
Lebens an der Küste verlagert. Vega City Nha Trang hat sich rasch zu einem
lebendigen Küstenort entwickelt, in dem Alltag, lokales Kulturerbe und ein
zeitgemäßer gesellschaftlicher Rhythmus miteinander verschmelzen. Anstatt den
Erfolg anhand starrer Statistiken zu messen, lässt sich die Anziehungskraft
dieses Reiseziels am besten an seinem unverkennbaren pulsierenden Lebensgefühl
ablesen - einer wachsenden Beliebtheit, die ihm von den internationalen Medien
zu Recht den Ruf als aufstrebendes Kultur- und Lifestyle-Zentrum in Südostasien
eingebracht hat. Mit Blick auf die Zukunft wird die Region ihre Präsenz durch
die Einführung von Lifestyle-Resort-Konzepten in Höhenlagen und durch kulturelle
Einrichtungen mit einzigartigem Erlebnischarakter weiter ausbauen.
Die Identität dieser Enklave gründet sich auf die Energie ihrer Bewohnerinnen
und Bewohner und einen kontinuierlichen Küstenrhythmus, der nahtlos vom Tag in
die Nacht übergeht. Der Morgen in der Nachbarschaft beginnt ganz im Rhythmus der
Gemeinschaft: Spaziergänger, die durch ruhige Galerien schlendern, Jogger, die
am Wasser entlang laufen, und Cafés mit offenen Terrassen, die ihre ersten Gäste
willkommen heißen. Wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich diese Energie in
ein elegantes gesellschaftliches Treiben. Am Ufer herrscht am Abend eine
lebendige Atmosphäre, geprägt von Ritualen bei Sonnenuntergang, Live-Musik, die
durch die Meeresluft schwebt, und Terrassen im Freien, auf denen sich lokale und
internationale Feinschmecker tummeln, um gastronomische Konzepte wie Natura,
Hispania und Shibui zu erleben. Selbst die lokale Meeresumwelt, deren Highlight
der 28 Hektar große Korallenpark V?n San??o ist, dient als lebendige Kulisse
für ein gemeinsames ökologisches Bewusstsein.
Das Theater dient nicht mehr nur der Unterhaltung, sondern ist zu einem Teil der
emotionalen und kulturellen Identität der Nordküste geworden. Diese Präsenz wird
durch das?ó-Theater verkörpert, ein Wahrzeichen, das regionale Folklore mit
moderner Bühnentechnik verbindet. Mit renommierten Eigenproduktionen wie?Life
Puppets" (R?i M?) und?Chum Show" fungiert das Theater als lebendiger
kultureller Anker, der ein vielfältiges Publikum zu einem gemeinsamen
emotionalen Erlebnis zusammenführt und den regionalen Kunstdiskurs in Richtung
Norden von Nha Trang lenkt.
Im Juni dieses Jahres wird das Ökosystem?Vega Alora" einführen, um die
permanente Wohnsiedlung des Reiseziels zu vervollständigen. Der Wohn- und
Gastronomiebereich des Turms wird von The Ascott Limited unter dessen Lifestyle-
Marke?lyf by Ascott" betrieben. Ergänzend dazu werden die Gastronomie- und
Gemeinschaftsbereiche des Turms von der Central by Sunset Hospitality Group
kuratiert und verwaltet. Der Turm am Meer ist kein eigenständiges
Immobilienprodukt, sondern fungiert als fließendes Tor für Menschen, die ihren
Alltag in den etablierten Lebensstil der Gegend einbinden möchten. Er bietet
unmittelbaren Zugang zu den lebendigen sozialen Netzwerken und dem kulturellen
Kalender des Viertels.
Vega City ist als integriertes Reiseziel-Ökosystem konzipiert, das den
weltweiten Trend zum Erlebnistourismus widerspiegelt
Die Küstenenklave, die als integriertes Reiseziel-Ökosystem konzipiert ist, baut
ihr kulturelles und soziales Umfeld kontinuierlich aus, um die Entwicklung der
Region zu fördern. Zu den bevorstehenden Meilensteinen zählen das für nächstes
Jahr geplante Vega International Conference Center mit einer Kapazität von
1.500 Plätzen sowie im Juni 2027??ông S?n Verse", ein immersiver
technologischer Raum, der der vietnamesischen Kulturgeschichte gewidmet ist. Die
Einführung von Vega Alora neben diesen künftigen Ankerunternehmen
vervollständigt das physische Gefüge des Stadtviertels und ermöglicht es dem
Standort, sich auf natürliche Weise zu entwickeln. Im Norden von Nha Trang
entwickelt sich still und leise etwas Neues, das die Wechselbeziehungen zwischen
Kultur, Gemeinschaft und Leben an der Küste auf regionaler Ebene neu definiert.
Über KDI Group
KDI Group ist ein führender branchenübergreifender Konzern in Vietnam. Als
Hauptentwickler von Vega City Nha Trang konzentriert sich die Gruppe auf die
Schaffung nachhaltiger Reiseziele, die den regionalen Tourismus bereichern und
lokale kulturelle Werte bewahren.
Medienkontakt:
* E-Mail: info@kdiholdings.com.vn (mailto:info@kdiholdings.com.vn)
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