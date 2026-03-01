GNW-News: Eine Umfrage von Quest Software ergab, dass über 75 Prozent der globalen Unternehmen ihre Notfallwiederherstellung nicht häufig genug testen
^AUSTIN, Texas, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit
führender Anbieter von Lösungen für Datenmanagement, Cybersicherheit und
Plattformmodernisierung, hat heute die Ergebnisse seiner jährlichen globalen
Sicherheitsumfrage veröffentlicht, in der untersucht wurde, wie Unternehmen mit
der Erkennung und Bekämpfung von Identitätsbedrohungen (ITDR) umgehen. An der
Umfrage?The State of ITDR" zum Stand der ITDR haben 650 führenden IT- und
Sicherheitsverantwortliche sowie Fachleute weltweit teilgenommen. Gefragt wurde
nach ihrem Ansatz zur ITDR angesichts zunehmender KI-gesteuerter Angriffe, einer
Zunahme nicht-menschlicher Identitäten, wachsender Wiederherstellungsrisiken,
neuer und sich ändernder regulatorischer Rahmenbedingungen sowie der Bewältigung
immer größer werdender Angriffsflächen. Die Umfrage ergab, dass mehr als 75
Prozent der Unternehmen ihre Notfallwiederherstellungspläne nicht innerhalb des
empfohlenen Zeitraums von sechs Monaten trainieren, während 24 Prozent angaben,
dass sie diese überhaupt nicht trainieren. Den vollständigen Bericht von Quest
Software,?The State of ITDR", finden Sie auf quest.com
(https://www.quest.com/docs/the-state-of-itdr-2026-prevention-and-recovery-
ebook-174002.pdf).
Identitäten sind zur primären Angriffsfläche geworden, und die Ausbreitung von
Identitäten über lokale, hybride und Cloud-Umgebungen hinweg hat den Bedarf von
Unternehmen erhöht, ihre Umgebungen besser zu schützen. Dies hat zu
Komplikationen im Zusammenhang mit der Zunahme KI-gesteuerter Angriffe geführt,
darunter Modelldiebstahl, automatisierte Angriffe, Datenvergiftung und vieles
mehr, was laut einer Studie von Microsoft (https://cdn-dynmedia-
1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/final/en-us/microsoft-
brand/documents/639917-secure-employee-access-report-2025-final.pdf) zu einem
Anstieg der Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit KI-Nutzung um 57 Prozent
geführt hat. Das rasante Wachstum nicht-menschlicher Identitäten ist häufig
schneller vorangeschritten als die Sichtbarkeit und Steuerbarkeit, was es für
Unternehmen noch schwieriger macht, die Identitätssicherheit zu verwalten. Das
Verhältnis von Maschinenidentitäten zu menschlichen Identitäten wird auf 82:1
geschätzt.
Die Umfrage von Quest Software lieferte vier wichtige Erkenntnisse:
* Nur 24 Prozent der Unternehmen testen ihre Notfallwiederherstellung alle
sechs Monate, wie empfohlen, während weitere 24 Prozent angeben, dass sie
ihre Pläne nie testen.
* 79 Prozent der Befragten sind zuversichtlich, dass KI-Tools die Effektivität
von ITDR verbessern können.
* In einer Multiple-Choice-Auswahl gaben 51 Prozent der Befragten an, dass
nicht-menschliche Identitäten am schwierigsten zu sichern seien, während 49
Prozent Konten von Dritten und Partnern, 47 Prozent Dienstkonten und 46
Prozent Altsysteme nannten. Dies zeigt, wie verbreitet die zu sichernden
Identitätsbereiche sind.
* 78 Prozent der Befragten gaben an, dass proaktives Bedrohungsmanagement der
Hauptgrund für die Implementierung von ITDR sei.
Die jährliche ITDR-Umfrage von Quest ergab, dass seit dem letzten Jahr mehr
Unternehmen über eine ITDR-Praxis verfügen. Dies gaben 57 Prozent der Befragten
an, gegenüber 48 Prozent im Vorjahr. Ebenso ist die Zahl der Unternehmen, die
von ITDR profitieren, gestiegen. 92 Prozent stimmten zu, dass ITDR Vorteile
bringt, gegenüber 84 Prozent in der Umfrage des Vorjahres.
?Die Ergebnisse unserer Umfrage machen eines ganz deutlich: Die
Herausforderungen im Bereich Identitätssicherheit sind vielfältig, miteinander
verknüpft und nehmen stetig zu", so Michael Laudon, Chief Product and Technology
Officer bei Quest Software.?Identitätssysteme stehen im Mittelpunkt der meisten
Umgebungen und verbinden Benutzer, Anwendungen, Daten, Automatisierung und
Cloud-Dienste miteinander. Wenn diese Systeme kompromittiert werden, erhalten
Angreifer sofortigen Zugriff und in vielen Fällen die Kontrolle darüber, wie
schnell ein Unternehmen reagieren und sich erholen kann. Viele Unternehmen haben
immer noch keinen vollständigen Überblick über ihre Identitätslandschaft und
haben Schwierigkeiten, die wachsenden Arbeitslasten in hybriden Umgebungen zu
bewältigen. Die meisten Teams überprüfen die Wiederherstellung nicht oft genug,
um nach einem Angriff eine schnelle Wiederherstellung zu gewährleisten."
Die Umfrageergebnisse von Quest zeigen, dass viele Unternehmen zu viel Vertrauen
in präventive Kontrollen setzen, sich aber nicht ausreichend auf die Reaktions-
und Wiederherstellungsbereitschaft konzentrieren. Dieser Bereich bietet
weiterhin Chancen für moderne ITDR-Programme. Das Cybersecurity Framework des
National Institute of Standards and Technology (NIST) bietet Richtlinien, Best
Practices und Standards, die Unternehmen dabei helfen sollen,
Cybersicherheitsrisiken zu verwalten und zu reduzieren, indem es eine gemeinsame
Sprache und einen flexiblen Ansatz zur Verbesserung der Sicherheitslage
bereitstellt. Das NIST-Framework konzentriert sich auf sechs Kernkomponenten -
Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren, Wiederherstellen und Verwalten -,
um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cybersicherheitsprogramme zu
unterstützen. Die jüngsten Empfehlungen von Gartner in dem Bericht von 2025,
?Enhance Cybersecurity and Resiliency by Extending the Discipline of ITDR"
(Verbesserung der Cybersicherheit und Widerstandsfähigkeit durch Ausweitung der
ITDR-Disziplin), raten Unternehmen zur Einführung des NIST-Frameworks.
Quest Software schützt die wichtigsten Identitätsressourcen in Active Directory
und Entra ID, sorgt für Ausfallsicherheit während des gesamten Angriffszyklus,
automatisiert die Wiederherstellung um 90 Prozent schneller und verbessert die
durchschnittliche Reaktionszeit um 44 Prozent, wodurch Millionen von Dollar an
Ausfallkosten eingespart werden. Gartner hat Quest Software in seinem Bericht?A
Well-Run Active Directory Requires Strong Identity Controls" (Ein gut
funktionierendes Active Directory erfordert strenge Identitätskontrollen) aus
dem Jahr 2025 als beispielhaften Anbieter in mehreren Kategorien aufgeführt. Das
Portfolio an ITDR-Lösungen (https://www.quest.com/solutions/itdr/) von Quest
ermöglicht es Unternehmen, ihre Sicherheitsinfrastruktur zu verbessern, indem
sie Risiken reduzieren, Microsoft-basierte hybride Identitätsinfrastrukturen
schützen und schnell auf Bedrohungen reagieren.
