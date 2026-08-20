GNW-News: Einführung qualifizierter elektronischer Unterschriften, Vertrauensprüfung für Transaktionen und Einhaltung der Reiseregeln bei Shuftis Summer Inno...
^LONDON, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti
(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaig
n=InnovationDrop), eine Plattform für den vollständigen Compliance-Lifecycle,
hat ihren Innovation Drop: Summer Edition 2026 bekanntgegeben. Drei neue
Produkte werden hier vorgestellt, die Unternehmen bei der Einhaltung der
Kontinuität zwischen geprüften Identitätsaufzeichnungen, qualifizierten
Unterschriften-Workflows, Transaktionsprüfung und Compliance-Nachweise über den
gesamten Kunden-Lifecycle hinweg unterstützen, ohne für separate Compliance-
Funktionen den Anbieter wechseln zu müssen.
Viele Unternehmen sind für separate Compliance-Funktionen auf handelsübliche
Tools angewiesen, was fragmentierte Arbeitsabläufe für die Identitätsprüfung,
rechtsverbindliche elektronische Unterschriften, Betrugsprävention, AML-Prüfung
und Compliance virtueller Vermögenswerte schafft. Dies erhöht die operative
Komplexität und erschwert die Aufrechterhaltung revisionssicherer
Aufzeichnungen.
Die Summer Edition 2026 schließt diese Lücke und erweitert die Vision von Shufti
von einer vernetzten Compliance-Journey. Eine Plattform. Wahrhaft glokal
(https://shuftipro.com/press-release/shufti-launches-glocal-platform-compliance-
lifecycle-
management/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Innovation
Drop). Ende-zu-Ende-Compliance.
Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem der regulatorische Rahmen
für digitale Identität, Finanzkriminalität und digitale Vermögenswerte enger
gesteckt wird. Die eIDAS-Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und das aktualisierte
Rahmenwerk eIDAS 2.0 der EU legen weiterhin die Anforderungen für
vertrauenswürdige elektronische Identifizierung und qualifizierte elektronische
Unterschriften fest. Dadurch steigt die Nachfrage nach sicheren und gesetzlich
anerkannten digitalen Signaturprozessen.
Zusätzlich legt die neue Verordnung zur Verhinderung von Geldwäsche (EU AMLR)
(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/eu-amlr-compliance-
guide/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=InnovationDrop) 2024/1624,
die ab dem 10. Juli 2027 gilt, einen größeren Schwerpunkt auf digitale
Identitätsmethoden mit höherer Sicherheit, einschließlich eIDAS-konformer
elektronischer Identifizierung.
In Märkten für digitale Vermögenswerte verlangt die FATF Travel Rule
(Recommendation 16) außerdem, dass Dienstleister für digitale Vermögenswerte bei
qualifizierten Transfers Daten über Absender und Empfänger austauschen. In der
EU erfolgt die Umsetzung durch die Geldtransfer-Verordnung (EU) 2023/1113.
?Unternehmen sehen sich zunehmenden Compliance-Anforderungen gegenüber,
verwalten sie aber immer noch in separaten Systemen", so Frayam Asif, Chief
Technology Officer von Shufti (https://pk.linkedin.com/in/faryam-
asif?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=InnovationDrop).
?Wir haben Shufti erweitert, um diese kritischen Compliance-Aktivitäten rund um
eine verifizierte Identität zu vernetzen. Diese neuen Funktionen im Rahmen
unserer Innovation Drop Summer Edition 2026 helfen Unternehmen dabei,
fragmentierte Workflows zu reduzieren und die Compliance zu vereinheitlichen -
von der Identitätsverifizierung über die Transaktionsprüfung bis hin zur
Unterzeichnung durch einen QTSP-verifzierten Anbieter."
Shufti fügt seinem Verfahren zur Identitätsverifizierung qualifizierte
elektronische Signaturen hinzu
Ab der Unterzeichnung ermöglichen es die qualifizierten elektronischen
Signaturen (Qualified Electronic Signatures, QES) von Shufti
(https://shuftipro.com/qes/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_cam
paign=InnovationDrop) Unternehmen, Einzelpersonen zu verifizieren und eine
qualifizierte elektronische Signatur in einem konfigurierbaren Onboarding-
Workflow abzuschließen. Die Funktion vernetzt Identitätsverifizierung,
qualifizierte Vertrauensdienste, Zertifikatsausgabe und Signaturnachweise und
reduziert dadurch fragmentierte Integrationen bei gleichzeitiger Aufbewahrung
eines vertretbaren Prüfpfads.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
* Verifizierte Identität des Unterzeichners: Verknüpft jede Signatur mit einer
bereits durch die Workflows zur Identitätsverifizierung von Shufti
überprüfte Identität. Dies schafft das Vertrauen, dass es sich beim
Unterzeichner um die verifizierte Einzelperson handelt.
* Rechtliche Stellung im Einklang mit e-IDAS: Bietet qualifizierte
elektronische Signaturen mit derselben rechtlichen Stellung wie
handschriftliche Unterschriften in allen 27 EU-Mitgliedstaaten gemäß Artikel
25 eIDAS.
* Einheitliche Identitäts- und Signaturaufzeichnung: Erhält einen
originalitätssicheren Prüfpfad aufrecht, der Nachweise der
Identitätsverifizierung, Signaturaktivität und Dokumentenintegrität für
regulatorische und rechtliche Prüfungen verknüpft.
* Datenschutz durch kryptografischen Hash: Mit der Hash-Signaturfunktion wird
nur ein SHA-256-Hash des Dokuments gesendet. Vertrauliche Vertragsdokumente
verlassen so niemals die Umgebung.
* Flexible Verifizierungsrouten: Unterzeichner werden mittels einer nationalen
eID, einem Dokument und Gesichtsbiometrie, oder einem NFC-Chip und
Gesichtsbiometrie verifiziert, wobei die jeweils für einen Markt oder ein
Sicherheitsniveau geeignete Methode ausgewählt wird.
Shufti vereinheitlicht Geldwäschebekämpfung und Betrugsüberwachung mit der
Transaktionsvertrauensprüfung
Die Transaktionsprüfung (https://shuftipro.com/transaction-
monitoring/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Innovation
Drop) bewertet jede Transaktion in Echtzeit anhand der verifizierten Identität
hinter dem Konto. Sie kombiniert Betrugs- und Geldwäscheerkennung mithilfe einer
einzigen FRAML
(https://shuftipro.com/framl/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_c
ampaign=InnovationDrop)-Engine anstelle von separaten Systemen.
* Vereinheitlichte Geldwäsche- und Betrugsbewertung (FRAML): Sanktionen, PEP,
Strukturierung, Kurier- und Geschwindigkeitssignale werden zu einer
Gesamtbewertung zusammengefasst und anhand der Verhaltensbasis eines jeden
Kunden bewertet, um echte Anomalien von erwarteter Aktivität zu
unterscheiden.
* Expliziter Umgang mit Datenqualität: Bei unvollständigen Inputs wird eine
Transaktion als Nicht Bewertbar zurückgewiesen, anstatt mit niedrigem Risiko
abgewickelt zu werden, was die Revisionssicherheit und Vertretbarkeit wahrt.
* Integriertes Fallmanagement und regulatorische Einreichung: Warnungen werden
zur MLRO-Prüfung gesichtet und in SAR-, STR- und CTR-Einreichungen für die
entsprechende zentrale Meldestelle (Financial Intelligence Unit)
zusammengestellt, jeweils gestützt durch einen vollständigen Prüfpfad.
* Compliance-fähige Untersuchungsaufzeichnungen: Erhält Untersuchungsnachweise
und Entscheidungsaufzeichnungen aufrecht, um regulatorische Prüfungen und
Anforderungen an die Berichterstattung zu unterstützen.
* KI-gestützte Untersuchung: Unterstützt Risikoerkennung, Priorisierung von
Warnmeldungen und Fallvorbereitung, während der MLRO alles abzeichnet, das
eine Regulierungsbehörde erreicht.
Bonustext: Der Bericht von Shufti, The Context Gap in AML Risk Assessment
(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/the-context-gap-in-aml-
risk-
assessment/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=InnovationD
rop), ergründet, wie durch fragmentierte Systeme für die Geldwäschebekämpfung
und manuelle Bearbeitung von Warnmeldungen Lücken zwischen Screening und
Risikoentscheidungen entstehen.
Shufti erweitert Travel Rule Compliance auf Transfers virtueller Vermögenswerte
Durch die Ausweitung desselben Identitätsankers auf digitale Vermögenswerte
automatisiert Shufti Travel Rule (https://shuftipro.com/travel-
rule/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=InnovationDrop) die
Daten über Absender und Empfänger, die ein Unternehmen bei der Bewegung
virtueller Vermögenswerte übermitteln muss. Es unterstützt neben MICA die
Pflichten gemäß FATF Recommendation 16 und der EU-Geldtransfer-Verordnung (EU)
2023/1113.
* Vereinfachte Konnektivität mit Travel Rule: Einmalige Anmeldung durch eine
einzige Integration, um auf mehrere Travel Rule-Netzwerke zuzugreifen, was
die Komplexität des Engineering und betriebliche Gemeinkosten reduziert.
* Gegenpartei-Identifizierung: Shufti gleicht die Empfängerinstitution mit
einem Verzeichnis von mehr als 12.000 Gegenparteien ab.
* Gegenpartei-Risikobewertung: Weist jedem Gegenpartei-VASP eine
Risikopunktzahl zu, um risikobasierte Entscheidungen vor einem Transfer zu
unterstützen.
* Sichere, standardbasierte Übertragung: Daten über Absender und Empfänger
werden in verschlüsselter Form im IVMS 101-Nachrichtenstandard ausgetauscht,
mit Routing, Wiederholungsversuchen, Liefernachverfolgung und einem
vollständigen Prüfpfad.
* Selbst-gehostete Wallet-Verifizierung: Bestätigt bei Bedarf das Eigentum
kundenkontrollierter Wallets mittels vier Verifizierungsmethoden, jeweils
über einen 24 Stunden gültigen sicheren Link.
Shufti Innovation Drop Summer Edition Live Demo-Sessions
Im Rahmen des Innovation Drop: Summer Edition 2026 zeigt Shufti in drei Live-
Produktvorführungssessions, wie seine jüngsten Compliance-Funktionen in echten
Workflows funktionieren.
Die drei Sessions finden statt am:
* 18. August - Qualifizierte elektronische Signaturen (QES): Wie Unternehmen
Identitätsverifizierung mit rechtlich anerkannten digitalen Signaturen
verbinden können.
* 25. August - Transaktionsvertrauensprüfung: Wie Unternehmen Transaktionen
prüfen, Risiken untersuchen und Berichterstattungs-Workflows unterstützen
können.
* 1. September - Travel Rule-Compliance: Wie virtuelle Vermögenswerte-
Unternehmen den Austausch von Gegenparteiinformationen und Wallet-
Verifizierungsanforderungen verwalten können.
Merken Sie sich den Termin vor, lassen Sie sich das Produkt live vorführen,
hören Sie Shufti-Experten zu und lassen Sie sich Ihre Fragen in Echtzeit
beantworten.
Registrieren Sie sich für die Demo-Sessions bei der Innovation Drop Summer
Edition:
* Demo-Session QES: Hier registrieren
(https://zoom.us/webinar/register/WN_kG52o39VRKyxTRZ80GBftQ?utm_source=Notif
ied&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=InnovationDrop#/registration)
* Demo-Session Transaktionsvertrauensprüfung: Hier registrieren
(https://zoom.us/webinar/register/WN_WuaZRNDVROSKJohtfKlvtg?utm_source=Notif
ied&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=InnovationDrop#/)
* Demo-Session Travel Rule-Compliance: Hier registrieren
(https://zoom.us/webinar/register/WN_U1Hr7b2_SZiPg2mclWBL7A?utm_source=Notif
ied&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=InnovationDrop#/)
Über Shufti
Shufti ist eine Plattform für die Verifizierung und Compliance von Glocal
Identity
(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign
=InnovationDrop), die Unternehmen dabei hiflt, den gesamten Compliance-Lifecycle
zu verwalten. Sie kombiniert Identitätsverifizierung
(https://shuftipro.com/identity-
verification/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Innovatio
nDrop), KYC, KYB, Screening zur Bekämpfung von Geldwäsche
(https://shuftipro.com/aml-
screening/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=InnovationDr
op), qualifizierte elektronische Signaturen, Transaktionsprüfung und Travel
Rule-Compliance aus einer Hand. Shufti bietet seine Dienstleistungen mehr als
2.000 Unternehmen aus den Bereichen Banken, Fintech, Zahlungen und iGaming an
und hilft ihnen, regulatorischen Anforderungen nachzukommen, operative
Komplexität zu reduzieren und grenzübergreifend Vertrauen aufzubauen.
Pressekontakt
Aroosa Virk
Brand and Communications Manager
Shufti
partnership@shuftipro.com (mailto:partnership@shuftipro.com)
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