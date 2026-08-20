GNW-News: Einführung qualifizierter elektronischer Unterschriften, Vertrauensprüfung für Transaktionen und Einhaltung der Reiseregeln bei Shuftis Summer Inno...

20.08.26 13:29 Uhr

^LONDON, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti

(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaig

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n=InnovationDrop), eine Plattform für den vollständigen Compliance-Lifecycle,

hat ihren Innovation Drop: Summer Edition 2026 bekanntgegeben. Drei neue

Produkte werden hier vorgestellt, die Unternehmen bei der Einhaltung der

Kontinuität zwischen geprüften Identitätsaufzeichnungen, qualifizierten

Unterschriften-Workflows, Transaktionsprüfung und Compliance-Nachweise über den

gesamten Kunden-Lifecycle hinweg unterstützen, ohne für separate Compliance-

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Funktionen den Anbieter wechseln zu müssen.

Viele Unternehmen sind für separate Compliance-Funktionen auf handelsübliche

Tools angewiesen, was fragmentierte Arbeitsabläufe für die Identitätsprüfung,

rechtsverbindliche elektronische Unterschriften, Betrugsprävention, AML-Prüfung

und Compliance virtueller Vermögenswerte schafft. Dies erhöht die operative

Komplexität und erschwert die Aufrechterhaltung revisionssicherer

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Aufzeichnungen.

Die Summer Edition 2026 schließt diese Lücke und erweitert die Vision von Shufti

von einer vernetzten Compliance-Journey. Eine Plattform. Wahrhaft glokal

(https://shuftipro.com/press-release/shufti-launches-glocal-platform-compliance-

lifecycle-

management/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Innovation

Drop). Ende-zu-Ende-Compliance.

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem der regulatorische Rahmen

für digitale Identität, Finanzkriminalität und digitale Vermögenswerte enger

gesteckt wird. Die eIDAS-Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und das aktualisierte

Rahmenwerk eIDAS 2.0 der EU legen weiterhin die Anforderungen für

vertrauenswürdige elektronische Identifizierung und qualifizierte elektronische

Unterschriften fest. Dadurch steigt die Nachfrage nach sicheren und gesetzlich

anerkannten digitalen Signaturprozessen.

Zusätzlich legt die neue Verordnung zur Verhinderung von Geldwäsche (EU AMLR)

(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/eu-amlr-compliance-

guide/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=InnovationDrop) 2024/1624,

die ab dem 10. Juli 2027 gilt, einen größeren Schwerpunkt auf digitale

Identitätsmethoden mit höherer Sicherheit, einschließlich eIDAS-konformer

elektronischer Identifizierung.

In Märkten für digitale Vermögenswerte verlangt die FATF Travel Rule

(Recommendation 16) außerdem, dass Dienstleister für digitale Vermögenswerte bei

qualifizierten Transfers Daten über Absender und Empfänger austauschen. In der

EU erfolgt die Umsetzung durch die Geldtransfer-Verordnung (EU) 2023/1113.

?Unternehmen sehen sich zunehmenden Compliance-Anforderungen gegenüber,

verwalten sie aber immer noch in separaten Systemen", so Frayam Asif, Chief

Technology Officer von Shufti (https://pk.linkedin.com/in/faryam-

asif?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=InnovationDrop).

?Wir haben Shufti erweitert, um diese kritischen Compliance-Aktivitäten rund um

eine verifizierte Identität zu vernetzen. Diese neuen Funktionen im Rahmen

unserer Innovation Drop Summer Edition 2026 helfen Unternehmen dabei,

fragmentierte Workflows zu reduzieren und die Compliance zu vereinheitlichen -

von der Identitätsverifizierung über die Transaktionsprüfung bis hin zur

Unterzeichnung durch einen QTSP-verifzierten Anbieter."

Shufti fügt seinem Verfahren zur Identitätsverifizierung qualifizierte

elektronische Signaturen hinzu

Ab der Unterzeichnung ermöglichen es die qualifizierten elektronischen

Signaturen (Qualified Electronic Signatures, QES) von Shufti

(https://shuftipro.com/qes/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_cam

paign=InnovationDrop) Unternehmen, Einzelpersonen zu verifizieren und eine

qualifizierte elektronische Signatur in einem konfigurierbaren Onboarding-

Workflow abzuschließen. Die Funktion vernetzt Identitätsverifizierung,

qualifizierte Vertrauensdienste, Zertifikatsausgabe und Signaturnachweise und

reduziert dadurch fragmentierte Integrationen bei gleichzeitiger Aufbewahrung

eines vertretbaren Prüfpfads.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

* Verifizierte Identität des Unterzeichners: Verknüpft jede Signatur mit einer

bereits durch die Workflows zur Identitätsverifizierung von Shufti

überprüfte Identität. Dies schafft das Vertrauen, dass es sich beim

Unterzeichner um die verifizierte Einzelperson handelt.

* Rechtliche Stellung im Einklang mit e-IDAS: Bietet qualifizierte

elektronische Signaturen mit derselben rechtlichen Stellung wie

handschriftliche Unterschriften in allen 27 EU-Mitgliedstaaten gemäß Artikel

25 eIDAS.

* Einheitliche Identitäts- und Signaturaufzeichnung: Erhält einen

originalitätssicheren Prüfpfad aufrecht, der Nachweise der

Identitätsverifizierung, Signaturaktivität und Dokumentenintegrität für

regulatorische und rechtliche Prüfungen verknüpft.

* Datenschutz durch kryptografischen Hash: Mit der Hash-Signaturfunktion wird

nur ein SHA-256-Hash des Dokuments gesendet. Vertrauliche Vertragsdokumente

verlassen so niemals die Umgebung.

* Flexible Verifizierungsrouten: Unterzeichner werden mittels einer nationalen

eID, einem Dokument und Gesichtsbiometrie, oder einem NFC-Chip und

Gesichtsbiometrie verifiziert, wobei die jeweils für einen Markt oder ein

Sicherheitsniveau geeignete Methode ausgewählt wird.

Shufti vereinheitlicht Geldwäschebekämpfung und Betrugsüberwachung mit der

Transaktionsvertrauensprüfung

Die Transaktionsprüfung (https://shuftipro.com/transaction-

monitoring/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Innovation

Drop) bewertet jede Transaktion in Echtzeit anhand der verifizierten Identität

hinter dem Konto. Sie kombiniert Betrugs- und Geldwäscheerkennung mithilfe einer

einzigen FRAML

(https://shuftipro.com/framl/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_c

ampaign=InnovationDrop)-Engine anstelle von separaten Systemen.

* Vereinheitlichte Geldwäsche- und Betrugsbewertung (FRAML): Sanktionen, PEP,

Strukturierung, Kurier- und Geschwindigkeitssignale werden zu einer

Gesamtbewertung zusammengefasst und anhand der Verhaltensbasis eines jeden

Kunden bewertet, um echte Anomalien von erwarteter Aktivität zu

unterscheiden.

* Expliziter Umgang mit Datenqualität: Bei unvollständigen Inputs wird eine

Transaktion als Nicht Bewertbar zurückgewiesen, anstatt mit niedrigem Risiko

abgewickelt zu werden, was die Revisionssicherheit und Vertretbarkeit wahrt.

* Integriertes Fallmanagement und regulatorische Einreichung: Warnungen werden

zur MLRO-Prüfung gesichtet und in SAR-, STR- und CTR-Einreichungen für die

entsprechende zentrale Meldestelle (Financial Intelligence Unit)

zusammengestellt, jeweils gestützt durch einen vollständigen Prüfpfad.

* Compliance-fähige Untersuchungsaufzeichnungen: Erhält Untersuchungsnachweise

und Entscheidungsaufzeichnungen aufrecht, um regulatorische Prüfungen und

Anforderungen an die Berichterstattung zu unterstützen.

* KI-gestützte Untersuchung: Unterstützt Risikoerkennung, Priorisierung von

Warnmeldungen und Fallvorbereitung, während der MLRO alles abzeichnet, das

eine Regulierungsbehörde erreicht.

Bonustext: Der Bericht von Shufti, The Context Gap in AML Risk Assessment

(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/the-context-gap-in-aml-

risk-

assessment/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=InnovationD

rop), ergründet, wie durch fragmentierte Systeme für die Geldwäschebekämpfung

und manuelle Bearbeitung von Warnmeldungen Lücken zwischen Screening und

Risikoentscheidungen entstehen.

Shufti erweitert Travel Rule Compliance auf Transfers virtueller Vermögenswerte

Durch die Ausweitung desselben Identitätsankers auf digitale Vermögenswerte

automatisiert Shufti Travel Rule (https://shuftipro.com/travel-

rule/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=InnovationDrop) die

Daten über Absender und Empfänger, die ein Unternehmen bei der Bewegung

virtueller Vermögenswerte übermitteln muss. Es unterstützt neben MICA die

Pflichten gemäß FATF Recommendation 16 und der EU-Geldtransfer-Verordnung (EU)

2023/1113.

* Vereinfachte Konnektivität mit Travel Rule: Einmalige Anmeldung durch eine

einzige Integration, um auf mehrere Travel Rule-Netzwerke zuzugreifen, was

die Komplexität des Engineering und betriebliche Gemeinkosten reduziert.

* Gegenpartei-Identifizierung: Shufti gleicht die Empfängerinstitution mit

einem Verzeichnis von mehr als 12.000 Gegenparteien ab.

* Gegenpartei-Risikobewertung: Weist jedem Gegenpartei-VASP eine

Risikopunktzahl zu, um risikobasierte Entscheidungen vor einem Transfer zu

unterstützen.

* Sichere, standardbasierte Übertragung: Daten über Absender und Empfänger

werden in verschlüsselter Form im IVMS 101-Nachrichtenstandard ausgetauscht,

mit Routing, Wiederholungsversuchen, Liefernachverfolgung und einem

vollständigen Prüfpfad.

* Selbst-gehostete Wallet-Verifizierung: Bestätigt bei Bedarf das Eigentum

kundenkontrollierter Wallets mittels vier Verifizierungsmethoden, jeweils

über einen 24 Stunden gültigen sicheren Link.

Shufti Innovation Drop Summer Edition Live Demo-Sessions

Im Rahmen des Innovation Drop: Summer Edition 2026 zeigt Shufti in drei Live-

Produktvorführungssessions, wie seine jüngsten Compliance-Funktionen in echten

Workflows funktionieren.

Die drei Sessions finden statt am:

* 18. August - Qualifizierte elektronische Signaturen (QES): Wie Unternehmen

Identitätsverifizierung mit rechtlich anerkannten digitalen Signaturen

verbinden können.

* 25. August - Transaktionsvertrauensprüfung: Wie Unternehmen Transaktionen

prüfen, Risiken untersuchen und Berichterstattungs-Workflows unterstützen

können.

* 1. September - Travel Rule-Compliance: Wie virtuelle Vermögenswerte-

Unternehmen den Austausch von Gegenparteiinformationen und Wallet-

Verifizierungsanforderungen verwalten können.

Merken Sie sich den Termin vor, lassen Sie sich das Produkt live vorführen,

hören Sie Shufti-Experten zu und lassen Sie sich Ihre Fragen in Echtzeit

beantworten.

Registrieren Sie sich für die Demo-Sessions bei der Innovation Drop Summer

Edition:

* Demo-Session QES: Hier registrieren

(https://zoom.us/webinar/register/WN_kG52o39VRKyxTRZ80GBftQ?utm_source=Notif

ied&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=InnovationDrop#/registration)

* Demo-Session Transaktionsvertrauensprüfung: Hier registrieren

(https://zoom.us/webinar/register/WN_WuaZRNDVROSKJohtfKlvtg?utm_source=Notif

ied&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=InnovationDrop#/)

* Demo-Session Travel Rule-Compliance: Hier registrieren

(https://zoom.us/webinar/register/WN_U1Hr7b2_SZiPg2mclWBL7A?utm_source=Notif

ied&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=InnovationDrop#/)

Über Shufti

Shufti ist eine Plattform für die Verifizierung und Compliance von Glocal

Identity

(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign

=InnovationDrop), die Unternehmen dabei hiflt, den gesamten Compliance-Lifecycle

zu verwalten. Sie kombiniert Identitätsverifizierung

(https://shuftipro.com/identity-

verification/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Innovatio

nDrop), KYC, KYB, Screening zur Bekämpfung von Geldwäsche

(https://shuftipro.com/aml-

screening/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=InnovationDr

op), qualifizierte elektronische Signaturen, Transaktionsprüfung und Travel

Rule-Compliance aus einer Hand. Shufti bietet seine Dienstleistungen mehr als

2.000 Unternehmen aus den Bereichen Banken, Fintech, Zahlungen und iGaming an

und hilft ihnen, regulatorischen Anforderungen nachzukommen, operative

Komplexität zu reduzieren und grenzübergreifend Vertrauen aufzubauen.

Pressekontakt

Aroosa Virk

Brand and Communications Manager

Shufti

partnership@shuftipro.com (mailto:partnership@shuftipro.com)

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