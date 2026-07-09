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GNW-News: Einladung - Halbjahresergebnis 2026-Konferenz für Analysten und Investoren

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Ascom
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^Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir laden Sie zur Analysten- und Investorenkonferenz der Ascom Holding AG ein

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anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2026:

Datum: Mittwoch, 29. Juli 2026

Beginn: 10:00 Uhr MESZ

Format: Online, via Microsoft Teams

Referenten: David Hale, CEO; Kalina Scott, CFO

Video-Webinar mit Fragerunde

Die Konferenz wird über Microsoft Teams übertragen. Die Konferenz findet auf

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Englisch statt.

Bitte nutzen Sie den folgenden Link, um teilzunehmen.

Microsoft Teams Konferenz: Link

(https://teams.microsoft.com/meet/314619521920748?p=4pUcXnIz1M1SaD6zW0)

Meeting ID: 314 619 521 920 748

Passwort: Qf7Ng2Yq

Per Telefon einwählen: +41 43 216 35 11

ID für die Telefonkonferenz: 107264094#

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Wenn Sie per Smartphone teilnehmen, laden Sie bitte vorab die Teams-App

herunter. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn ein.

Im Anschluss an die Präsentation können Teilnehmende ihre Fragen live oder

schriftlich im Chat während der Q&A-Session stellen.

Ascom veröffentlicht die Medienmitteilung, die Präsentation und den

Halbjahresbericht 2026 am 29. Juli 2026 um 07:00 Uhr MESZ auf www.ascom.com

(http://www.ascom.com).

Freundliche Grüsse,

Kalina Scott

CFO

Â°

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Alle: Alle Empfehlungen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
23.01.13 Ascom halten Vontobel Research
29.11.12 Ascom hold Vontobel Research
08.10.12 Ascom buy UBS AG
22.08.12 Ascom hold Vontobel Research
10.08.12 Ascom hold Vontobel Research