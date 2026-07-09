GNW-News: Einladung - Halbjahresergebnis 2026-Konferenz für Analysten und Investoren
Werte in diesem Artikel
^Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir laden Sie zur Analysten- und Investorenkonferenz der Ascom Holding AG ein
anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2026:
Datum: Mittwoch, 29. Juli 2026
Beginn: 10:00 Uhr MESZ
Format: Online, via Microsoft Teams
Referenten: David Hale, CEO; Kalina Scott, CFO
Video-Webinar mit Fragerunde
Die Konferenz wird über Microsoft Teams übertragen. Die Konferenz findet auf
Englisch statt.
Bitte nutzen Sie den folgenden Link, um teilzunehmen.
Microsoft Teams Konferenz: Link
(https://teams.microsoft.com/meet/314619521920748?p=4pUcXnIz1M1SaD6zW0)
Meeting ID: 314 619 521 920 748
Passwort: Qf7Ng2Yq
Per Telefon einwählen: +41 43 216 35 11
ID für die Telefonkonferenz: 107264094#
Wenn Sie per Smartphone teilnehmen, laden Sie bitte vorab die Teams-App
herunter. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn ein.
Im Anschluss an die Präsentation können Teilnehmende ihre Fragen live oder
schriftlich im Chat während der Q&A-Session stellen.
Ascom veröffentlicht die Medienmitteilung, die Präsentation und den
Halbjahresbericht 2026 am 29. Juli 2026 um 07:00 Uhr MESZ auf www.ascom.com
(http://www.ascom.com).
Freundliche Grüsse,
Kalina Scott
CFO
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Ascom Aktie News
Ascom Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ascom nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.13
|Ascom halten
|Vontobel Research
|29.11.12
|Ascom hold
|Vontobel Research
|08.10.12
|Ascom buy
|UBS AG
|22.08.12
|Ascom hold
|Vontobel Research
|10.08.12
|Ascom hold
|Vontobel Research