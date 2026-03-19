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GNW-News: Einladung zur Ascom Generalversammlung 2026

26.03.26 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
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^Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei finden Sie die Einladung zur Generalversammlung 2026 der Ascom Holding AG.

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Die Versammlung findet statt am

Mittwoch, 22. April 2026 um 14:00 Uhr.

Der Veranstaltungsort ist das Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug.

Weitere Informationen zur Versammlung sowie zur Tagesordnung entnehmen Sie bitte

der beiliegenden offiziellen Einladung oder unserer Website Annual General

Meeting (https://www.ascom.com/investors/annual-general-meeting/).

Mit freundlichen Grüssen

Ascom Holding AG

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