GNW-News: Einladung zur Ascom Generalversammlung 2026

der beiliegenden offiziellen Einladung oder unserer Website Annual General

Weitere Informationen zur Versammlung sowie zur Tagesordnung entnehmen Sie bitte

Der Veranstaltungsort ist das Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug.

Die Versammlung findet statt am

Anbei finden Sie die Einladung zur Generalversammlung 2026 der Ascom Holding AG.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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