GNW-News: EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER MULTITUDE AG
^MULTITUDE AG
Grafenauweg 8
6300 Zug
Schweiz
EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER MULTITUDE AG
Sehr geehrte Aktionäre
Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen Generalversammlung der Multitude AG
einladen zu dürfen:
Datum und Uhrzeit: Freitag, 24. April 2026, Beginn: 10.00 Uhr.
Ort: Die diesjährige Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten von Lenz &
Staehelin an der Brandschenkestrasse 24 in 8027 Zürich, Schweiz, statt.
Die Generalversammlung wird sich auf die formellen Traktanden beschränken. Die
Jahresergebnisse 2025 werden nicht präsentiert.
Informationen zu den Jahresergebnissen finden Sie in unserem Geschäftsbericht
2025 und in den Unterlagen zu den vorläufigen Ergebnissen gemäss
Telefonkonferenz vom 12. März 2026, die alle unter
? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025
verfügbar sind.
Die Gesamtzahl der Aktien beträgt 21'723'960 Stück. Die Gesellschaft hält
311'820 Stück eigene Aktien. Daher beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte
21'412'140 Stück zum Zeitpunkt der Einberufung.
Wir würden uns freuen, Sie an unserer Generalversammlung begrüssen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüssen
Multitude AG
Tiukkanen, Ari
Verwaltungsratspräsident
TRAKTANDEN UND ANTRÄGE
1 Genehmigung des kombinierten Management
Berichts, der separaten Jahresrechnung und konsolidierten Jahresrechnung 2025,
Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des kombinierten Management
Berichts, der separaten Jahresrechnung und konsolidierten Jahresrechnung für das
Geschäftsjahr 2025.
Erläuterungen: Die unabhängige Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG hat in
ihren Berichten an die Generalversammlung den kombinierten Management Bericht,
die separate Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das
Geschäftsjahr 2025, ohne Einschränkungen bestätigt. Der Verwaltungsrat beantragt
daher, den kombinierten Management Bericht, die separate Jahresrechnung und die
konsolidierte Jahresrechnung 2025 zu genehmigen.
2 Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Nettoergebnis der Periode EUR 670'694
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Gewinnvortrag EUR 70'618'412
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Total verfügbarer Gewinn EUR 71'289'106
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Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven EUR -
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Beantragte Dividende von EUR 0.55 pro Aktie EUR 11'776'677
------------------------------------------------------------------
Vortrag auf neue Rechnung EUR 59'512'429
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Total Verwendung des Bilanzgewinns EUR 71'289'106
Erläuterungen: Der total verfügbare Gewinn der Multitude AG im Geschäftsjahr
2025 beträgt EUR 71'289'106. Pro dividendenberechtigte Aktie soll ein Betrag von
EUR 0.55 (d.h. insgesamt EUR 11'776'677) an ordentlicher Dividende ausgeschüttet
werden.
Der verbleibende Gewinn von EUR 59'512'429 soll auf die neue Rechnung übertragen
werden. Die Verwendung des Bilanzgewinns basiert auf der im Traktandum 1 zu
genehmigenden Jahresrechnung der Gesellschaft.
Bei Annahme des Antrags gemäss diesem Traktandum 2 wird die Dividende abzüglich
der anwendbaren Verrechnungssteuer am 4. Mai 2026 ausbezahlt.
3 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle
Belange 2025
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den ESG Report 2025 zu genehmigen.
Erläuterungen: Der ESG Report 2025 stellt den Bericht über nichtfinanzielle
Belange im Sinne von Artikel 964a ff. des Schweizerischen Obligationenrechts
(OR) dar. Der Bericht gibt Auskunft über die Konzepte und Massnahmen der
Multitude AG in Bezug auf Umweltbelange, insbesondere die CO2-Ziele, soziale
Belange, Arbeitnehmerbelange, Einhaltung der Menschenrechte und
Korruptionsbekämpfung. Der ESG Report 2025 kann unter
? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025
abgerufen werden.
Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, wird der Bericht über
nichtfinanzielle Belange der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt.
4 Entlastung des Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.
Erläuterungen: Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates stellt gemäss
Gesetz eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Der Gesellschaft
sind keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen
würden.
5 Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des
Verwaltungsratspräsidenten und Wahlen in das People and Culture Committee
5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des
Verwaltungsratspräsidenten
Der Verwaltungsrat beantragt keine Änderungen in seiner Zusammensetzung, und
alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl. Der
Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die zur Wiederwahl kandidierenden
Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam sicherstellen, dass der Verwaltungsrat
über die Kompetenzen verfügt, die für die Ziele, die geografische Präsenz und
die Unternehmenskultur von Multitude erforderlich sind.
5.1.1 Wiederwahl von Ari Tiukkanen zum Mitglied des
Verwaltungsrats und zum Präsidenten des Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ari Tiukkanen zum
Mitglied des Verwaltungsrats sowie zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1
5.1.2 Wiederwahl von Jorma Jokela zum Mitglied des
Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jorma Jokela als
Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1
5.1.3 Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied des
Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied
des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1
5.1.4 Wiederwahl von Marion Khüny zum Mitglied des
Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Marion Khüny zum
Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1
5.1.5 Wiederwahl von Mika Ståhlberg zum Mitglied des
Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mika Ståhlberg zum
Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1
5.2 Wahlen in das People and Culture Committee
Das People and Culture Committee der Gesellschaft übernimmt die Aufgaben des
Vergütungsausschusses nach Artikel 733 OR. Bei der Wahl der Mitglieder des
People and Culture Committee wählen die Aktionäre somit auch die Mitglieder des
Vergütungsausschusses gemäss Artikel 733 OR.
5.2.1 Wiederwahl von Ari Tiukkanen zum Mitglied in das
People and Culture Committee
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl Ari Tiukkanen zum Mitglied
des People and Culture Committee.
Erläuterungen: siehe Traktandum 5.2
5.2.2 Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied in das
People and Culture Committee
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied
des People and Culture Committee.
Erläuterungen: siehe Traktandum 5.2
5.2.3 Wiederwahl von Jorma Jokela in den das People and
Culture Committee
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jorma Jokela zum
Mitglied des People and Culture Committee.
Erläuterungen: siehe Traktandum 5.2
6 Wiederwahl des unabhängigen
Stimmrechtsvertreters
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Martin Rechtsanwälte GmbH, vertreten
durch Jürg Martin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
Erläuterungen: Die Martin Rechtsanwälte GmbH, Steinberggasse 23, 8400
Winterthur, vertreten durch Jürg Martin, hat zuhanden des Verwaltungsrats
bestätigt, dass sie über die für die Ausübung des Mandats erforderliche
Unabhängigkeit verfügt. Ein Porträt der Martin Rechtsanwälte GmbH ist unter
? https://martin-ra.ch/en/team-2/ verfügbar.
7 Wiederwahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG als
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wieder zu wählen.
Erläuterungen: Die PricewaterhouseCoopers AG hat zuhanden des Verwaltungsrats
bestätigt, dass sie über die für die Ausübung des Mandats erforderliche
Unabhängigkeit verfügt. Die PricewaterhouseCoopers AG in Zürich ist seit der
Sitzverlegung der Multitude AG deren Revisionsstelle.
8 Vergütungen
8.1 Konsultative Abstimmung über den
Vergütungsbericht 2025
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den
Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.
Erläuterungen: Der Vergütungsbericht 2025 gibt einen Überblick über die
Vergütungsgrundlagen und -programme, die für den Verwaltungsrat und die
Konzernleitung der Multitude AG gelten, sowie über die Einzelheiten der den
Mitgliedern dieser beiden Organe für das Geschäftsjahr 2025 gewährten
Vergütungen. Da die Multitude AG über die Vergütungen prospektiv abstimmt, muss
der Vergütungsbericht der Generalversammlung gemäss Gesetz zwingend zur
konsultativen Abstimmung vorgelegt werden. Der Vergütungsbericht 2025 kann unter
? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025
eingesehen werden.
8.2 Genehmigung des bezahlten Gesamtbetrags der
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zur letzten
ordentlichen Generalversammlung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den bezahlten
Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von EUR 76'000
für die Dauer seit der Sitzverlegung der Gesellschaft in die Schweiz bis zur
letzten ordentlichen Generalversammlung 2025 zu genehmigen.
Erläuterungen: Die genehmigte maximale Gesamtvergütung von EUR 72'000 für die
Mitglieder des Verwaltungsrats für diesen Zeitraum basiert auf einer monatlichen
Vergütung von EUR 8'000 für den Verwaltungsratspräsidenten und EUR 4'000 für die
beiden unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrates. Aufgrund des Zeitpunkts der
Generalversammlung belief sich die tatsächlich an die Mitglieder des
Verwaltungsrats gezahlte Gesamtvergütung auf EUR 76'000. Der Vergütungsbericht
2025 kann unter? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-
publications/2025 eingesehen werden.
8.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen
Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von EUR 200'000
für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.
Erläuterungen: Die vorgeschlagene maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder
des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung basiert auf einer monatlichen Vergütung von EUR 8'000 für den
Verwaltungsratspräsidenten und EUR 4'000 für die beiden unabhängigen Mitglieder
des Verwaltungsrates, Marion Khüny und Mika Ståhlberg. Darüber hinaus findet
sich eine Beschreibung des Vergütungssystems von Multitude im Vergütungsbericht.
Der Vergütungsbericht 2025 kann unter
? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025
eingesehen werden.
8.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der
Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen
Gesamtbetrag der Vergütung von EUR 4'900'000 für die 10 Mitglieder der
Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 zu genehmigen.
Erläuterungen: Eine Beschreibung des Vergütungssystems von Multitude findet sich
im Vergütungsbericht. Der Vergütungsbericht 2025 kann unter
? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025
eingesehen werden.
UNTERLAGEN UND ORGANISATORISCHE INFORMATIONEN
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2025, inklusive der Jahresrechnung und der konsolidierten
Jahresrechnung 2025 mit den Berichten der Revisionsstelle, ist unter
? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025
verfügbar und kann am Sitz der Gesellschaft, Grafenauweg 8, 6300 Zug, eingesehen
werden. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an?
agm@multitude.com (mailto:agm@multitude.com).
Anwesenheits- und Zutrittskarten
Die Aktionäre haben die Möglichkeit, persönlich, durch einen Bevollmächtigten
oder im Wege der Fernabstimmung durch Erteilung von Vollmachten und Weisungen an
den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzustimmen. Aktionäre, die bis und mit
13. April 2026 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen
sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein
Anmeldeformular, mit dem sie die Zutrittskarte bestellen oder eine Vollmacht
erteilen können. Ferner erhalten sie Informationen zur elektronischen
Stimmabgabe sowie ihre individuellen Zugangsdaten für die Abstimmungswebsite:
? www.gvote.ch (http://www.gvote.ch). Die Aktionäre werden gebeten, das
Anmeldeformular bis spätestens 17. April 2026 an das Aktienregister der
Multitude AG (Multitude AG, c/o Computershare, Baslerstrasse 90, 4601 Olten) zu
senden.
Nach Rücksendung des Anmeldeformulars senden wir Ihnen ab dem 17. April 2026 die
Zutrittskarte mit den Stimmzetteln zu.
Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind nur diejenigen Aktionäre, die am 13. April 2026, um 17.00
Uhr MEZ im Aktienregister eingetragen sind. Vom 14. April 2026 bis
einschliesslich 24. April 2026 werden keine Eintragungen in das Aktienregister
vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern,
sind nicht mehr stimmberechtigt.
Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen
Wenn Sie das Aktionärsportal zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter nutzen möchten, verwenden Sie bitte den
folgenden Link:? www.gvote.ch (http://www.gvote.ch).
Ihre Zugangsdaten finden Sie auf dem Anmeldeformular. Das Portal für die
elektronische Abstimmung wird bis zum 22. April 2026, 23.59 Uhr MEZ, geöffnet
sein.
Sprache
Die Generalversammlung wird in Englisch abgehalten.
Kein Empfang
Nach der Generalversammlung findet kein Empfang mit Getränken statt.
STELLVERTRETUNG UND VOLLMACHT
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können
sich wie folgt vertreten lassen:
* Durch einen Vertreter ihrer Wahl. Zur Vollmachtserteilung genügt das
entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular. Die Zutrittskarte wird direkt an
den Bevollmächtigten geschickt.
* Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Martin Rechtsanwälte GmbH,
Steinberggasse 23, 8400 Winterthur, vertreten durch Jürg Martin. Zur
Vollmachtserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular (die
Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des
unabhängigen Stimmrechtsvertreters verwenden Sie bitte das Weisungsformular
auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Anmeldeformulars. Mit
Unterzeichnung des Anmeldeformulars bevollmächtigt der Aktionär den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen,
sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies
gilt auch für allfällige Abstimmungen an der Generalversammlung über
Anträge, die nicht in der Einladung enthalten waren.
26. März 2026
Multitude AG
Im Namen des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsratspräsident
Tiukkanen, Ari
Über Multitude AG:
Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale
Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs
anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die
Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die
durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking
(unter der Marke?Ferratum"), SME-Banking (Marke?CapitalBox")
und Wholesale Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700
Mitarbeitende und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an.
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR.
Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz
der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN:
CH1398992755. www.multitude.com (http://www.multitude.com/)
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