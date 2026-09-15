GNW-News: EMGA arrangiert eine Club-Loan-Finanzierung in Höhe von 80 Mio. US-Dollar für die usbekische Ipak Yuli Bank
^LONDON, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP
(EMGA) hat eine weitere Finanzierung für Ipak Yuli mit Mitteln von OeEB, CDP und
Allianz Global Investors (AGI) abgeschlossen.
Umidjon Khakimov, CEO der Ipak Yuli Bank, kommentierte die Transaktion wie
folgt:?Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit EMGA zu stärken und
Partnerschaften mit neuen internationalen Institutionen aufzubauen. Diese
Transaktion diversifiziert unsere Finanzierungsbasis weiter und ermöglicht es
uns, unsere Unterstützung für Kunden und Unternehmen in Usbekistan auszuweiten."
Der Head of Investment Banking und Managing Director von EMGA, Sajeev
Chakkalakal, sagte:?Wir freuen uns, bei der Strukturierung dieser jüngsten
Finanzierung für Ipak Yuli als Lead Arranger tätig zu sein. Sie soll dazu
beitragen, die Portfolios der Bank in den Bereichen KMU, Gender und Green weiter
auszubauen. Unsere enge Beziehung zu Ipak Yuli sowie zu jedem dieser
Entwicklungsfinanzierungsinstitute (DFI) war entscheidend für die erfolgreiche
Umsetzung dieser komplexen Transaktion."
Der Managing Director von EMGA, Jeremy Dobson, fügte hinzu:?Mit dieser
Finanzierung diversifiziert Ipak Yuli erneut seine Finanzierungsquellen."
Sabine Gaber, CEO und Vorstandsmitglied der OeEB, kommentierte:?Diese
Transaktion unterstreicht das Engagement der OeEB für die Verbesserung des
Zugangs zu Finanzierungen für Unternehmen, die nachhaltiges Wachstum
vorantreiben, Klimaschutz fördern und zu einer stärkeren wirtschaftlichen
Teilhabe beitragen. Indem wir als Katalysator und federführender Akteur agieren
und zwei weitere Entwicklungsfinanzierungsinstitute zusammenbringen, können wir
Kapital mobilisieren und die Wirkung unserer Finanzierung verstärken. Wir sind
stolz darauf, mit einer der führenden Banken Usbekistans zusammenzuarbeiten und
damit Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen, grüne Investitionen und
Unternehmen im Besitz von Frauen zu unterstützen."
Pietro Loy Donà, Head of Financial Institutions - Development Finance bei CDP,
sagte:?Als Italiens Entwicklungsfinanzierungsinstitut ist CDP stolz darauf, die
Ipak Yuli Bank bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, Unternehmen und Unternehmer in
ganz Usbekistan zu betreuen. Durch die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen
Partnern wie OeEB und AGI können wir Ressourcen dort mobilisieren, wo sie am
dringendsten benötigt werden, und zu einem nachhaltigen und inklusiven
Wirtschaftswachstum beitragen."
Ipak Yuli ist eine Joint-Stock Commercial-Innovation Bank in Usbekistan. Sie
wurde im Dezember 1990 gegründet und bietet Bankdienstleistungen für
Einzelunternehmer, kleine und mittlere Unternehmen, staatliche Organisationen
und Institutionen sowie Firmenkunden an. Neben einer breiten Palette an
Bankdienstleistungen und Kreditgeschäften führt die Bank Leasing-, Factoring-
und Projektfinanzierungsgeschäfte durch sowie Geschäfte mit Bargeld und unbaren
Währungsmitteln und Wertpapiergeschäfte im Auftrag ihrer Kunden.
OeEB Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ist seit März 2008 als
Entwicklungsbank Österreichs tätig. Sie ist auf die Bereitstellung langfristiger
Finanzierungen für die Umsetzung von Projekten des privaten Sektors in
Entwicklungsländern spezialisiert, die eine nachhaltige Entwicklung fördern.
Darüber hinaus bietet die OeEB technische Unterstützung, die dazu beitragen
kann, die Entwicklungswirkung von Projekten zu erhöhen.
CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ist Italiens offizielles
Entwicklungsfinanzierungsinstitut (DFI) und nationale Förderinstitution. CDP
steht mehrheitlich unter der Kontrolle des italienischen Ministeriums für
Wirtschaft und Finanzen und finanziert nachhaltige Entwicklung, internationale
Zusammenarbeit, Infrastruktur sowie Unternehmenswachstum in Schwellen- und
Entwicklungsmärkten.
Allianz Global Investors (https://www.allianzgi.com/en/our-firm) ist eine
globale Investmentgesellschaft mit Büros an 21 Standorten weltweit. Sie gehört
zum globalen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzern Allianz. Mit ihren
fast 3.000 Mitarbeitern verwaltet sie im Auftrag von institutionellen und
Privatkunden sowie der Allianz selbst Vermögenswerte in Höhe von über 590
Milliarden Euro und deckt Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche
Wertpapiere, Multi-Asset-Portfolios und private Märkte ab.
Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Sitz in London unterstützt
Finanzinstitute und Unternehmen bei der Beschaffung neuen Kapitals. Das Team von
EMGA verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, die für die Abwicklung von
Transaktionen für seine Kunden in den Schwellenmärkten weltweit erforderlich
ist, darunter Usbekistan, das nach wie vor ein wichtiger Markt ist. EMGA baut
seine Marktposition als führende Nischen-Investmentbank für Schwellenländer
weiter aus.
Kontakt: info@emergingmarketsglobaladvisory.com
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