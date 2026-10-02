GNW-News: EMGA setzt seine Erfolgsgeschichte in Brasilien fort
^LONDON, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP
(?EMGA") gibt die erfolgreiche Vermittlung einer Kreditfazilität in Höhe von
100 Millionen Euro für seinen langjährigen Kunden BTG Pactual mit Sitz in
Brasilien bekannt. Die Finanzierung wurde von der Compañía Española de
Financiación del Desarrollo (COFIDES), S.A., S.M.E., Spaniens
Entwicklungsfinanzierungsinstitut, bereitgestellt und wird BTG Pactual dabei
unterstützen, seine nachhaltigen und wirkungsorientierten
Finanzierungsinitiativen in Brasilien weiter auszubauen.
Sajeev Chakkalakal, Geschäftsführer und Leiter des Investment Banking bei EMGA,
dazu:?Wir freuen uns sehr, erneut eine Finanzierungslösung zu
wettbewerbsfähigen Konditionen für BTG Pactual vermittelt zu haben. Die
Fazilität wird das weitere Wachstum der nachhaltigen Finanzierungsaktivitäten
von BTG unterstützen und damit die Position des Unternehmens als eines der
führenden brasilianischen Finanzinstitute in den Bereichen ESG (Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung) und Klimafinanzierung weiter stärken. Der erfolgreiche
Abschluss dieser Transaktion unterstreicht zudem die Fähigkeit von EMGA, auch in
einem schwierigen globalen makroökonomischen Umfeld, angesichts anhaltender
Marktvolatilität und Phasen erhöhter Unsicherheit in den Schwellenländern
hochwertige Finanzierungslösungen für den brasilianischen Markt zu entwickeln
und umzusetzen. Besonders freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit COFIDES,
einer hoch angesehenen Entwicklungsfinanzierungsinstitution, bei einer
Transaktion, die sowohl kommerzielle Ziele als auch positive ökologische und
soziale Ergebnisse unterstützt."
Jeremy Dobson, Geschäftsführer und Leiter des operativen Geschäfts bei EMGA,
fügte hinzu:?Diese neue Fazilität bietet BTG Pactual eine weitere Möglichkeit,
seine langfristige Finanzierung zu diversifizieren, und stärkt zugleich die
Fähigkeit des Unternehmens, eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in
Brasilien zu unterstützen. Wir haben uns gefreut, bei dieser Transaktion sowohl
mit BTG als auch mit COFIDES zusammenzuarbeiten, und freuen uns auf weitere
gemeinsame Projekte in der Zukunft. Bis heute hat EMGA Investitionen in Höhe von
fast 2 Milliarden US-Dollar in Brasilien ermöglicht - einem Markt, in dem wir
über fundiertes Fachwissen und langjährige Beziehungen im gesamten Finanzsektor
verfügen. Trotz der anhaltenden globalen Unsicherheit bleibt Brasilien einer
unserer wichtigsten Märkte, und wir sehen weiterhin erhebliche Chancen,
internationales Kapital für langfristiges Wachstum und Entwicklung zu
mobilisieren."
BTG Pactual ist gemessen am Eigenkapital die sechstgrößte Bank Brasiliens und
die größte Investmentbank Lateinamerikas. Das Unternehmen ist zudem ein
führender Anbieter von Krediten und Bürgschaften für ein breites Kundenspektrum,
das von kleinen und mittleren bis hin zu Großunternehmen reicht. BTG Pactual ist
ein Vorreiter bei der Förderung der Klimafinanzierung in Brasilien und spielt
eine zentrale Rolle dabei, Kapital in Projekte zu lenken, die positive
ökologische und soziale Auswirkungen haben und zugleich die wirtschaftliche
Entwicklung fördern.
COFIDES ist Spaniens staatliche Entwicklungsfinanzierungsorganisation. Sie
stellt mittel- und langfristige Finanzierungen für Investitionsprojekte des
Privatsektors bereit, insbesondere für Projekte, an denen international tätige
spanische Unternehmen beteiligt sind. Darüber hinaus verwaltet COFIDES eine
Reihe öffentlicher Investitionsfonds mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit,
internationalem Wachstum und übergeordneten wirtschaftspolitischen Zielen. Mit
ihren Aktivitäten unterstützt COFIDES die Expansion von Unternehmen und trägt
zugleich zu einer nachhaltigen Entwicklung und langfristigen wirtschaftlichen
Wirkung bei.
Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Niederlassungen in London und
New York berät Finanzinstitute und Unternehmen bei der Suche nach Lösungen für
die Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung. Das multinationale Team von EMGA
verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und hat in Schwellen- und Grenzmärkten
erfolgreich Fremd- und Private-Equity-Transaktionen im Gesamtwert von mehr als
11 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Brasilien bleibt einer der Kernmärkte von EMGA, wo das Unternehmen über mehrere
Konjunkturzyklen hinweg eine starke Erfolgsbilanz bei der Mobilisierung von
internationalem Kapital vorweisen kann. Durch seine Kompetenzen in den Bereichen
Kapitalbeschaffung und strategische Beratung bietet EMGA seinen Kunden weiterhin
Zugang zu globalen Investoren, innovative Finanzierungslösungen und fundiertes
Fachwissen über Schwellenmärkte und festigt damit seine Position als führendes,
auf Schwellen- und Grenzmärkte spezialisiertes Investmentbanking-
Beratungsunternehmen.
Kontakt: info@emgallp.comÂ°