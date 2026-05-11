GNW-News: EMGA vermittelt eine Fremdfinanzierung in Höhe von 25 Mio. US-Dollar für das vietnamesische Unternehmen EVF
^LONDON, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP
(EMGA) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine erste Transaktion für die EVF
General Finance Joint Stock Company (EVF) in Vietnam abgeschlossen hat, indem es
25 Mio. US-Dollar vom OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (OFID) einwerben
konnte.
Dinh Ngoc Bao, Head of Capital Markets bei EVF, äußerte sich zu der Transaktion
wie folgt:?Wir freuen uns, gemeinsam mit EMGA diese Finanzierung durch den
OPEC-Fonds gesichert zu haben. Diese Transaktion stellt einen bedeutenden
Meilenstein in der Strategie von EVF dar, den Zugang zu Finanzmitteln für den
vietnamesischen KMU-Sektor zu erweitern, der eine treibende Kraft für das
Wirtschaftswachstum und die Innovation des Landes ist."
?Wir verfolgen gemeinsam mit dem OPEC-Fonds das Ziel, das Unternehmertum zu
fördern und eine nachhaltige Entwicklung des Privatsektors voranzutreiben. Wir
sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft eine solide Grundlage für eine
umfassendere Zusammenarbeit in der Zukunft schafft, die es uns ermöglicht, die
Unterstützung für Unternehmen weiter zu stärken, die wirtschaftliche Entwicklung
voranzutreiben und langfristige Chancen auf dem internationalen Kapitalmarkt zu
erschließen."
Sajeev Chakkalakal, Head of Investment Banking and Managing Director bei EMGA,
erklärte:?Wir freuen uns, diese erste Transaktion abzuschließen und damit die
Vision von EVF zur Unterstützung des KMU-Sektors sowie des Klimaschutzes in
Vietnam weiter voranzutreiben. Die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen
Partner OFID war ebenfalls eine sehr positive Erfahrung, da dieser bestrebt war,
sein Engagement im vietnamesischen Finanzsektor auszubauen."
Jeremy Dobson, Head of Operations and Managing Director bei EMGA, fügte hinzu:
?Diese Finanzierungslinie ergänzt unsere bisherige Erfolgsbilanz in Vietnam und
stellt unsere erste Zusammenarbeit mit einem Nicht-Bank-Finanzinstitut (NBFI) in
diesem Land dar. Wir sind davon überzeugt, dass diese Fremdfinanzierung zur
Diversifizierung der Finanzierungsbasis von EVF beitragen wird, und freuen uns
auf die baldige Fortsetzung unserer Zusammenarbeit."
Die EVF General Finance Joint Stock Company (EVF) ist eines der führenden
Nichtbanken-Finanzinstitute Vietnams. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und
hat seinen Hauptsitz in Hanoi. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an
Finanzdienstleistungen an, darunter Unternehmensfinanzierung, Treasury,
Kapitalbeschaffung und Kreditlösungen für institutionelle und Privatkunden. Das
an der Ho-Chi-Minh-Börse unter dem Tickersymbol?EVF" notierte Unternehmen hat
enge Partnerschaften mit nationalen und internationalen Finanzinstituten
aufgebaut und unterstützt gleichzeitig das Wachstum des vietnamesischen
Privatsektors und der KMU-Wirtschaft.
Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Niederlassungen in London und
New York unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Beschaffung von
neuem Fremd- oder Eigenkapital. Das multinationale Team von EMGA verfügt über
die jahrzehntelange Erfahrung, die erforderlich ist, um Transaktionen im Auftrag
seiner Kunden in den Schwellen- und Grenzmärkten weltweit abzuwickeln, darunter
auch in Vietnam, das nach wie vor einen Schlüsselmarkt darstellt. Mit einer
nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Kapitalbeschaffung und
strategische Beratung über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg baut EMGA seine
geografische Reichweite und sein Dienstleistungsangebot weiter aus und festigt
damit seine Position auf dem Markt als eine der führenden Nischen-
Investmentbanken der Branche mit Schwerpunkt auf Schwellenmärkten.
Kontakt info@emergingmarketsglobaladvisory.com
(mailto:info@emergingmarketsglobaladvisory.com)
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