GNW-News: EMGA vermittelt eine Fremdfinanzierung in Höhe von 25 Mio. US-Dollar für das vietnamesische Unternehmen EVF

^LONDON, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP

(EMGA) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine erste Transaktion für die EVF

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General Finance Joint Stock Company (EVF) in Vietnam abgeschlossen hat, indem es

25 Mio. US-Dollar vom OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (OFID) einwerben

konnte.

Dinh Ngoc Bao, Head of Capital Markets bei EVF, äußerte sich zu der Transaktion

wie folgt:?Wir freuen uns, gemeinsam mit EMGA diese Finanzierung durch den

OPEC-Fonds gesichert zu haben. Diese Transaktion stellt einen bedeutenden

Meilenstein in der Strategie von EVF dar, den Zugang zu Finanzmitteln für den

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vietnamesischen KMU-Sektor zu erweitern, der eine treibende Kraft für das

Wirtschaftswachstum und die Innovation des Landes ist."

?Wir verfolgen gemeinsam mit dem OPEC-Fonds das Ziel, das Unternehmertum zu

fördern und eine nachhaltige Entwicklung des Privatsektors voranzutreiben. Wir

sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft eine solide Grundlage für eine

umfassendere Zusammenarbeit in der Zukunft schafft, die es uns ermöglicht, die

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Unterstützung für Unternehmen weiter zu stärken, die wirtschaftliche Entwicklung

voranzutreiben und langfristige Chancen auf dem internationalen Kapitalmarkt zu

erschließen."

Sajeev Chakkalakal, Head of Investment Banking and Managing Director bei EMGA,

erklärte:?Wir freuen uns, diese erste Transaktion abzuschließen und damit die

Vision von EVF zur Unterstützung des KMU-Sektors sowie des Klimaschutzes in

Vietnam weiter voranzutreiben. Die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen

Partner OFID war ebenfalls eine sehr positive Erfahrung, da dieser bestrebt war,

sein Engagement im vietnamesischen Finanzsektor auszubauen."

Jeremy Dobson, Head of Operations and Managing Director bei EMGA, fügte hinzu:

?Diese Finanzierungslinie ergänzt unsere bisherige Erfolgsbilanz in Vietnam und

stellt unsere erste Zusammenarbeit mit einem Nicht-Bank-Finanzinstitut (NBFI) in

diesem Land dar. Wir sind davon überzeugt, dass diese Fremdfinanzierung zur

Diversifizierung der Finanzierungsbasis von EVF beitragen wird, und freuen uns

auf die baldige Fortsetzung unserer Zusammenarbeit."

Die EVF General Finance Joint Stock Company (EVF) ist eines der führenden

Nichtbanken-Finanzinstitute Vietnams. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und

hat seinen Hauptsitz in Hanoi. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an

Finanzdienstleistungen an, darunter Unternehmensfinanzierung, Treasury,

Kapitalbeschaffung und Kreditlösungen für institutionelle und Privatkunden. Das

an der Ho-Chi-Minh-Börse unter dem Tickersymbol?EVF" notierte Unternehmen hat

enge Partnerschaften mit nationalen und internationalen Finanzinstituten

aufgebaut und unterstützt gleichzeitig das Wachstum des vietnamesischen

Privatsektors und der KMU-Wirtschaft.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Niederlassungen in London und

New York unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Beschaffung von

neuem Fremd- oder Eigenkapital. Das multinationale Team von EMGA verfügt über

die jahrzehntelange Erfahrung, die erforderlich ist, um Transaktionen im Auftrag

seiner Kunden in den Schwellen- und Grenzmärkten weltweit abzuwickeln, darunter

auch in Vietnam, das nach wie vor einen Schlüsselmarkt darstellt. Mit einer

nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Kapitalbeschaffung und

strategische Beratung über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg baut EMGA seine

geografische Reichweite und sein Dienstleistungsangebot weiter aus und festigt

damit seine Position auf dem Markt als eine der führenden Nischen-

Investmentbanken der Branche mit Schwerpunkt auf Schwellenmärkten.

Kontakt info@emergingmarketsglobaladvisory.com

(mailto:info@emergingmarketsglobaladvisory.com)

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