GNW-News: EMGA vermittelt für Asia Alliance Bank eine Finanzierung in Höhe von 15 Mio. US-Dollar durch OeEB
^LONDON, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP
freut sich, einen weiteren Abschluss in Usbekistan bekannt zu geben, nachdem das
Unternehmen Finanzmittel von der OeEB, der Österreichischen Entwicklungsbank,
zur Unterstützung der Asia Alliance Bank erhalten hat.
Der Vorstandsvorsitzende der Asia Alliance Bank, Umidjon Abduazimov, äußerte
sich zu der Transaktion wie folgt:?Diese neue Kreditfazilität in Höhe von 15
Millionen US-Dollar stellt einen wichtigen Schritt in der weiteren Entwicklung
der Bank dar und wird die Ausweitung der Finanzierung von KMU, von
Unternehmerinnen und von grünen Projekten in Usbekistan unterstützen, die für
die Wirtschaft des Landes zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Transaktion
spiegelt zudem das anhaltende Wachstum der Bank, die Diversifizierung ihrer
internationalen Finanzierungsquellen sowie ihr Engagement für die Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung des Privatsektors in Usbekistan wider.
Gleichzeitig unterstreicht diese Zusammenarbeit das wachsende Vertrauen
internationaler Institutionen für Entwicklungsfinanzierung sowohl in die Asia
Alliance Bank als auch in den usbekischen Bankensektor und das wirtschaftliche
Potenzial des Landes insgesamt."
Sabine Gaber, CEO und Mitglied des Vorstands der OeEB, äußerte sich ebenfalls zu
der Transaktion und erklärte:?Unsere Partnerschaft mit der Asia Alliance Bank
passt hervorragend zu uns, da sie drei zentrale Schwerpunkte unserer Strategie
vereint: die Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln für unterversorgte KKMU,
die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter durch die Unterstützung von
Unternehmen in Frauenhand sowie die Förderung von Investitionen in grüne
Finanzierungen, die zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen. Mit dieser
Investition wollen wir die langfristige wirtschaftliche Integration, die
Widerstandsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen in ganz Usbekistan
fördern."
Sajeev Chakkalakal, Geschäftsführer und Leiter des Investmentbanking bei
Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA):?Es war mir eine Freude, gemeinsam
mit AAB an dieser ersten Transaktion zu arbeiten und diese innovative
Finanzierung für den KMU-Sektor und den Umweltsektor in der usbekischen
Wirtschaft zu ermöglichen. Darüber hinaus haben wir die Gelegenheit sehr
geschätzt, erneut mit der OeEB zusammenzuarbeiten, die als führende
Entwicklungsfinanzierungsinstitution seit langem wiederholt in unsere
Transaktionen weltweit investiert."
Jeremy Dobson, Geschäftsführer und Leiter des operativen Geschäfts bei Emerging
Markets Global Advisory LLP (EMGA), erklärt:?AAB ist ein schnell aufstrebender
Akteur im hart umkämpften usbekischen Bankensektor, und wir sind stolz darauf,
einen weiteren Schritt auf ihrem Wachstumspfad ermöglicht zu haben."
Asia Alliance Bank (AAB) ist eine führende private Geschäftsbank in Usbekistan,
die ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Firmenkunden, KMU,
Handelsfinanzierung, Treasury und Privatkundengeschäft anbietet. Die 2009
gegründete Bank hat sich landesweit einen hervorragenden Ruf für die Förderung
des Unternehmertums, des internationalen Handels und der Entwicklung des
Privatsektors erworben. Die Asia Alliance Bank wurde mehrfach mit
internationalen Preisen für die Finanzierung von KMU und für Innovation
ausgezeichnet und baut ihre Kompetenzen im Bereich Digital Banking sowie ihre
internationalen Partnerschaften weiter aus.
OeEB wurde im März 2008 als Entwicklungsbank der Republik Österreich gegründet.
Im Rahmen seines öffentlichen Mandats setzt sich die OeEB für bessere
Lebensbedingungen in Entwicklungsländern ein. Die OeEB ist in Märkten tätig, in
denen Unternehmen oft keinen oder nur begrenzten Zugang zu dringend benötigtem
Kapital - sowohl Fremd- als auch Eigenkapital - haben. Investitionen in diese
Projekte schaffen Arbeitsplätze; diese Projekte steigern die Steuereinnahmen und
bringen Devisen ins Land. Die OeEB ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB).
Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), ist eine auf Schwellenländer
spezialisierte Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in New York und
London. Sie unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen sowie
Projektfinanzierer, die auf der Suche nach neuem Fremd- oder Eigenkapital sind.
EMGA bietet Dienstleistungen für Kunden in vielen der sich rasch entwickelnden
Volkswirtschaften der Welt an, darunter auch Usbekistan, das nach wie vor einen
Schlüsselmarkt darstellt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den
Bereichen Kapitalbeschaffung und strategische Beratung über verschiedene
Konjunkturzyklen hinweg baut EMGA ihre geografische Reichweite und ihr
Dienstleistungsangebot weiter aus und festigt damit ihre Position am Markt als
eine der führenden Investmentbanken der Branche mit Schwerpunkt auf
Schwellenmärkten.
Kontakt info@emergingmarketsglobaladvisory.com
(mailto:info@emergingmarketsglobaladvisory.com)
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