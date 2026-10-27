GNW-News: Engineering für Europa: GAC präsentiert auf dem Pariser Autosalon 2026 neue Strategie zum Ausbau seiner Präsenz in Europa

27.10.26 05:56 Uhr

^PARIS, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Engineering für ein besseres Leben. Am

12. Oktober öffnete der 91. Pariser Autosalon auf dem Messegelände Paris Expo

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Porte de Versailles seine Tore. GAC präsentierte Elektrofahrzeuge seiner drei

Marken, darunter den AION UT Cross, der seine Weltpremiere feierte. Zudem

stellte GAC offiziell seinen neuen Markenclaim für Europa?GAC. THE ENGINEERS"

vor. Auch GAC CARE+ feierte seine Europapremiere und markierte damit einen

weiteren Meilenstein bei der umfassenden Lokalisierung der gesamten

Wertschöpfungskette in Europa.

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Als Wiege der modernen Automobilindustrie ist Europa für GAC sowohl ein

wichtiger Absatzmarkt als auch ein strategischer Standort für seine globale

Expansion. Seit dem Start seiner Europastrategie im Jahr 2024 verfolgt GAC

konsequent den Grundsatz?In Europe, For Europe" und setzt durch die

Lokalisierung der gesamten Wertschöpfungskette auf langfristiges Wachstum und

partnerschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen.

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GAC treibt die Lokalisierung in den Bereichen Forschung und Entwicklung,

Produktion, Vertrieb und Energieversorgung voran. Das Designzentrum in Mailand

unterstützt die Entwicklung marktgerechter Fahrzeugdesigns. Bis 2027 soll zudem

ein europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum mit einem lokalen

Ingenieurteam von mehr als 100 Fachkräften entstehen. Die Modelle AION V und

AION UT werden bereits in Europa produziert und haben bei den Euro-NCAP-

Sicherheitstests jeweils die Höchstwertung von fünf Sternen erhalten. Mit seinem

Ersatzteilvertriebszentrum in Rotterdam baut GAC zudem ein leistungsfähiges

Logistiknetzwerk auf. Das Vertriebs- und Servicenetz erstreckt sich inzwischen

über 30 europäische Länder und soll bis Jahresende auf mehr als 180 Standorte

wachsen. Parallel dazu entwickelt GAC ein Ökosystem für grüne Energie, das drei

zentrale Anwendungsszenarien abdeckt, den europäischen ESG-Anforderungen

entspricht und die nachhaltige Entwicklung der Branche fördert.

Auf dem Autosalon stellte GAC offiziell seinen neuen europäischen Markenclaim

?GAC. THE ENGINEERS" vor. Er steht für die Präzision und das

Qualitätsbewusstsein von Ingenieuren und unterstreicht den Anspruch, den hohen

europäischen Qualitätsstandards gerecht zu werden. Aufbauend auf mehr als 20

Jahren Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wie Toyota und Honda hat GAC

eigene Technologien entwickelt, darunter ADiMOTION Power, Embedded-Frame &

Multi-Ring Cage Body, ADiGO Intelligence und X-SOUL Architecture 4.0. Sie

verbinden Zuverlässigkeit auf internationalem Qualitätsniveau mit

fortschrittlichen intelligenten Technologien aus China.

Auch künftig wird GAC bei der Produkt- und Technologieentwicklung konsequent auf

ingenieurtechnische Kompetenz setzen, lokale Serviceangebote und Ökosysteme

weiter ausbauen und sich stärker in die europäischen Industrie- und Ökosysteme

für grüne Energie integrieren. Ziel ist es, sich als vertrauenswürdige

Mobilitätsmarke für europäische Kunden zu etablieren.

Weitere Informationen über GAC finden Sie unter https://www.gacgroup.com/en.

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Kontakt: Guang Sheng, webmaster@gac.com.cn

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