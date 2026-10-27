GNW-News: Engineering für Europa: GAC präsentiert auf dem Pariser Autosalon 2026 neue Strategie zum Ausbau seiner Präsenz in Europa
^PARIS, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Engineering für ein besseres Leben. Am
12. Oktober öffnete der 91. Pariser Autosalon auf dem Messegelände Paris Expo
Porte de Versailles seine Tore. GAC präsentierte Elektrofahrzeuge seiner drei
Marken, darunter den AION UT Cross, der seine Weltpremiere feierte. Zudem
stellte GAC offiziell seinen neuen Markenclaim für Europa?GAC. THE ENGINEERS"
vor. Auch GAC CARE+ feierte seine Europapremiere und markierte damit einen
weiteren Meilenstein bei der umfassenden Lokalisierung der gesamten
Wertschöpfungskette in Europa.
Als Wiege der modernen Automobilindustrie ist Europa für GAC sowohl ein
wichtiger Absatzmarkt als auch ein strategischer Standort für seine globale
Expansion. Seit dem Start seiner Europastrategie im Jahr 2024 verfolgt GAC
konsequent den Grundsatz?In Europe, For Europe" und setzt durch die
Lokalisierung der gesamten Wertschöpfungskette auf langfristiges Wachstum und
partnerschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen.
GAC treibt die Lokalisierung in den Bereichen Forschung und Entwicklung,
Produktion, Vertrieb und Energieversorgung voran. Das Designzentrum in Mailand
unterstützt die Entwicklung marktgerechter Fahrzeugdesigns. Bis 2027 soll zudem
ein europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum mit einem lokalen
Ingenieurteam von mehr als 100 Fachkräften entstehen. Die Modelle AION V und
AION UT werden bereits in Europa produziert und haben bei den Euro-NCAP-
Sicherheitstests jeweils die Höchstwertung von fünf Sternen erhalten. Mit seinem
Ersatzteilvertriebszentrum in Rotterdam baut GAC zudem ein leistungsfähiges
Logistiknetzwerk auf. Das Vertriebs- und Servicenetz erstreckt sich inzwischen
über 30 europäische Länder und soll bis Jahresende auf mehr als 180 Standorte
wachsen. Parallel dazu entwickelt GAC ein Ökosystem für grüne Energie, das drei
zentrale Anwendungsszenarien abdeckt, den europäischen ESG-Anforderungen
entspricht und die nachhaltige Entwicklung der Branche fördert.
Auf dem Autosalon stellte GAC offiziell seinen neuen europäischen Markenclaim
?GAC. THE ENGINEERS" vor. Er steht für die Präzision und das
Qualitätsbewusstsein von Ingenieuren und unterstreicht den Anspruch, den hohen
europäischen Qualitätsstandards gerecht zu werden. Aufbauend auf mehr als 20
Jahren Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wie Toyota und Honda hat GAC
eigene Technologien entwickelt, darunter ADiMOTION Power, Embedded-Frame &
Multi-Ring Cage Body, ADiGO Intelligence und X-SOUL Architecture 4.0. Sie
verbinden Zuverlässigkeit auf internationalem Qualitätsniveau mit
fortschrittlichen intelligenten Technologien aus China.
Auch künftig wird GAC bei der Produkt- und Technologieentwicklung konsequent auf
ingenieurtechnische Kompetenz setzen, lokale Serviceangebote und Ökosysteme
weiter ausbauen und sich stärker in die europäischen Industrie- und Ökosysteme
für grüne Energie integrieren. Ziel ist es, sich als vertrauenswürdige
Mobilitätsmarke für europäische Kunden zu etablieren.
Weitere Informationen über GAC finden Sie unter https://www.gacgroup.com/en.
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Kontakt: Guang Sheng, webmaster@gac.com.cn
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