GNW-News: Ensurge Micropower zieht in neuen Standort in San Jose um, um die Entwicklung von Festkörper-Mikrobatterien voranzutreiben
^SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower ASA
(OSE: ENSU), ein Pionier im Bereich der Lithium-Festkörper-Mikrobatterien, gab
heute die Verlegung seines Standorts in San Jose in ein neues Gebäude am 130
Baytech Drive bekannt. Mit diesem Umzug erhält Ensurge eine voll ausgestattete,
auf Batterietechnologie ausgerichtete Umgebung, die speziell darauf ausgelegt
ist, die Entwicklung der unternehmenseigenen Lithium-Festkörper-Mikrobatterien
und den Betrieb der Pilotfertigung zu beschleunigen. Zudem bietet der neue
Standort hochmoderne Räumlichkeiten für den Austausch mit Kunden, Partnern und
Stakeholdern aus den Bereichen Medizintechnik, Unterhaltungselektronik, IoT und
Verteidigung.
Der Umzug unterstützt den Übergang von Ensurge zu einem effizienten,
produktorientierten Betriebsmodell, das auf Prozessdisziplin, Qualitätskontrolle
und Reproduzierbarkeit basiert - Voraussetzungen für die Kommerzialisierung der
Lithium-Festkörper-Mikrobatterien. Die neue, knapp 3.000 Quadratmeter große
Anlage ist auf die Kerntechnologieentwicklung und die operativen Anforderungen
des Unternehmens zugeschnitten und schafft ein effizientes, auf Qualität
ausgerichtetes Umfeld sowohl für die Pilotfertigung als auch für die
Kommerzialisierung.
?Dieser Umzug ist ein entscheidender Schritt bei der Neuausrichtung von Ensurge
auf die Anforderungen eines schlanken, fokussierten und produktorientierten
Unternehmens für Festkörperbatterien", so Shauna McIntyre, CEO von Ensurge
Micropower.?Der Standort am Baytech Drive ist optimal auf die Entwicklung,
Demonstration und Skalierbarkeit unserer Technologie ausgelegt. Ebenso wichtig
ist, dass er Kunden und Partnern einen attraktiven Ort bietet, um direkt mit
unserem Team in Kontakt zu treten und unsere Batterieentwicklung sowie die
Kapazitäten der Pilotfertigung aus erster Hand zu erleben."
Im Rahmen des Umstellungsplans erhält Ensurge ab dem 1. Oktober 2026 Zugang zum
Standort am Baytech Drive. Gleichzeitig bleibt ein definierter Prozessbereich am
bisherigen Standort an der Junction Avenue bis Jahresende erhalten, um einen
kontinuierlichen Betrieb während der Verlagerung und Qualifizierung von Anlagen
und Arbeitsabläufen zu gewährleisten.
Um zu erfahren, wie Ensurge mit der Festkörper-Mikrobatterietechnologie neue
Produktgenerationen ermöglicht, besuchen Sie www.ensurge.com
(http://www.ensurge.com/).
Über Ensurge Micropower
Ensurge Micropower ASA (OSE: ENSU) entwickelt wiederaufladbare Lithium-
Festkörper-Mikrobatterien für Anwendungen, bei denen Energiedichte, Sicherheit,
Leistungsfähigkeit und eine kompakte Bauform entscheidend sind. Die Technologie-
und Produktentwicklungsaktivitäten des Unternehmens zielen darauf ab, die
nächste Generation von Medizinprodukten, Hearables, Wearables und vernetzter
Elektronik zu ermöglichen. Ensurge hat seinen Hauptsitz in San Jose,
Kalifornien, und ist in Norwegen registriert. Weitere Informationen finden Sie
unter www.ensurge.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich
Aussagen zum Zeitplan für den Zugang zu den Standorten und zu den
Übergangsmaßnahmen, zu den erwarteten betrieblichen und kostenseitigen Vorteilen
der Verlagerung sowie zur Aufrechterhaltung des Betriebs während der
Übergangsphase. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen
und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Ensurge übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, sofern dies nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist.
Medienkontakt:
PJ Jennings
Jennings & Associates Communications, Inc.
760-580-1114 - Mobil
pj@jandacommunications.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
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5540-4492-9906-7e37b17656ed/de
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