GNW-News: Enwave-CEO Carlyle Coutinho zum "Leader of the Year 2026" der Ontario Energy Association gekürt - erstmals geht die Auszeichnung an einen Vertreter...
^TORONTO, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carlyle Coutinho, CEO und
Vorstandsmitglied der Enwave Energy Corporation (Enwave), wurde von der Ontario
Energy Association (OEA) zum?Leader of the Year 2026" ernannt. Damit erhält
erstmals der Geschäftsführer eines ausschließlich auf Fernwärme spezialisierten
Unternehmens diese Auszeichnung. Diese würdigt Coutinhos Führungsrolle bei der
Entwicklung innovativer Energielösungen im großen Maßstab und seinen Einsatz
dafür, die Bedeutung der Fernwärme für die Deckung des Energiebedarfs in Ontario
und ganz Kanada zu stärken.
Der Preis?OEA Leader of the Year" zählt zu den höchsten Auszeichnungen im
kanadischen Energiesektor. Er ehrt Persönlichkeiten, die sich durch Weitblick,
Innovationskraft, Kooperationsbereitschaft und ein ausgeprägtes Engagement für
ihre Kunden auszeichnen.
Unter Coutinhos Führung hat Enwave kürzlich mehrere Großprojekte realisiert, die
den Beitrag der Fernwärme zum Energiesystem Ontarios verdeutlichen:
* Ausbau des Deep Lake Water Cooling (DLWC)-Systems: Durch den Bau einer
vierten Ansaugleitung wurde die Kühlleistung des Systems um rund 60 %
erhöht. Im Vergleich zu herkömmlichen Kältemaschinen für Bürogebäude senkt
das DLWC-System den Strombedarf um etwa 50 MW.
* Inbetriebnahme der Enwave Green Heat(TM)-Anlage im Pearl Street Energy Centre:
Hier gewinnen großtechnische Wärmepumpen Abwärme von Fernkühlungskunden
zurück und nutzen sie, um weitere an das Fernwärmenetz angeschlossene
Gebäude mit CO?-armer Wärme zu versorgen. Zudem kann die Anlage ihren
Strombezug aus dem Netz in Spitzenlastzeiten um bis zu etwa 6 MW reduzieren,
indem sie vor Ort nicht-elektrische Energiequellen nutzt - ohne die
Warmwasserversorgung zu unterbrechen.
* Entwicklung einer großtechnischen Wärmebatterie im?The Well": Das gemischt
genutzte Bauprojekt in der Innenstadt von Toronto erhält einen
Wärmespeicher, der Heiz- und Kühlenergie speichert und bei Bedarf wieder
bereitstellt. So kann die Energie dann genutzt werden, wenn sie für die
Kunden und das Stromnetz den größten Nutzen bringt.
?Ich fühle mich geehrt, diese Auszeichnung von der OEA zu erhalten, und freue
mich, sie mit dem gesamten Enwave-Team zu teilen. Erst das Fachwissen und das
Engagement unseres Teams sowie die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und
Partnern machen solche Erfolge möglich", so Carlyle Coutinho, CEO von Enwave und
ehemaliger Vorsitzender der International District Energy Association.
?Fernwärme gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Ontario und die ganze Welt auf
eine zuverlässige, bezahlbare und sichere Energieversorgung aus sauberen Quellen
angewiesen sind. Indem wir Wärme zurückgewinnen, Energie speichern und sie für
mehrere Gebäude nutzbar machen, können wir kostengünstige Heiz- und Kühllösungen
anbieten und gleichzeitig das Stromnetz entlasten."
Angesichts des steigenden Strombedarfs und der zunehmenden Elektrifizierung von
Gebäuden muss Ontario bestehende und neue Energieinfrastrukturen effizienter
nutzen. Fernwärme und -kälte bieten hierfür einen praktikablen Ansatz: Mehrere
Gebäude werden über gemeinsame Anlagen versorgt, bislang ungenutzte Abwärme aus
Krankenhäusern, Rechenzentren und anderen an das Fernkältenetz angeschlossenen
Einrichtungen wird zurückgewonnen und der Stromverbrauch wird aus
Spitzenlastzeiten in andere Zeiträume verlagert. So lässt sich die Wärme- und
Kälteversorgung effizient elektrifizieren.
Enwave plant, sein Fernwärme- und -kältemodell künftig auf weitere Gemeinden
auszuweiten. Für 2027 ist die Inbetriebnahme von zwei neuen Anlagen in Ontario
vorgesehen - im Lakeview Village in Mississauga und im Etobicoke Civic Centre in
Toronto. Damit will das Unternehmen weitere Kunden mit Fernwärme und -kälte
versorgen und zugleich zur Stabilität des Stromnetzes beitragen. Darüber hinaus
modernisiert Enwave auf Prince Edward Island eine Anlage zur Energiegewinnung
aus Abfall. Dadurch soll sich die Abfallverarbeitungskapazität des bestehenden
Fernwärme- und -kältesystems des Bezirks verdoppeln.
Über Enwave
Enwave zählt zu den größten kommerziellen Eigentümern und Betreibern von
kommunalen Fernwärmesystemen in Nordamerika. Das Unternehmen entwickelt
zuverlässige Energielösungen im großen Maßstab, die auf die spezifischen
Anforderungen von Kommunen, Gewerbegebieten, Universitäten, Krankenhäusern,
Rechenzentren und Wohnanlagen zugeschnitten sind. In ganz Kanada versorgt Enwave
mehr als 9,3 Millionen Quadratmeter gemischt genutzter Fläche mit Wärmeenergie.
Dabei kommen Technologien wie Tiefseewasserkühlung, Abwärmerückgewinnung,
Wärmespeicherung, Geothermie, Biomasse und Energiegewinnung aus Abfall zum
Einsatz. Enwave gehört dem Ontario Teachers' Pension Plan und IFM Investors, die
das Unternehmen 2021 übernommen haben.
https://www.enwave.com (https://www.enwave.com/)
Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:
Molly McCarthy
Associate, Kommunikation und Kampagnen
Sussex Strategy Group
mmccarthy@sussex-strategy.com (mailto:mmccarthy@sussex-strategy.com)
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