GNW-News: Epson ist "Red Dot: Design Team of the Year 2026"
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Team of the Year 2026" (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10432/ger)
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DÜSSELDORF, Deutschland, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epson hat die
Auszeichnung?Red Dot: Design Team of the Year 2026" erhalten und damit eine
Würdigung seines Designansatzes über das gesamte Produktportfolio hinweg
erfahren. Die Preisverleihung findet am 7. Juli im Rahmen der Red Dot Award-
Zeremonie in Essen statt. Im Anschluss können Besucher:innen im Red Dot Design
Museum bis zum 16. August eine Sonderausstellung sehen, in der eine Auswahl an
Epson-Produkten präsentiert wird. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte,
die in den vergangenen Jahren mit einem Red Dot Award für Produktdesign
ausgezeichnet wurden.
Mit dieser Ehrung steht die Designarbeit von Epson auf einer der prominentesten
Bühnen der Branche und zeigt, wie das Unternehmen Produktleistung,
Funktionalität und Design miteinander verbindet. Die Ausstellung bietet
Besucher:innen sowie Fachleuten aus der Branche die Möglichkeit, Produkte aus
den Bereichen Druck, Projektion und Robotik von Epson sowie Orient Watches aus
nächster Nähe zu erleben und zu entdecken, wie Design die Interaktion zwischen
Mensch und Technologie prägt.
Professor Dr. Peter Zec, Gründer und CEO von Red Dot, gratuliert Epson zu dieser
Leistung:?Mit außergewöhnlicher Klarheit und Konsistenz gestaltet Epson ein
bemerkenswert breites Portfolio und übersetzt technologische Innovation mit
großer Souveränität in zugängliche, menschenzentrierte Lösungen. Der
Designansatz zeichnet sich durch ein starkes Gespür für die Harmonie zwischen
Form und Funktion sowie zwischen technologischer Präzision und Nutzererfahrung
aus. Getragen von einer strategisch verankerten Designkultur entstehen so
international erfolgreiche Produkte mit klarer Identität. Der Titel 'Red Dot:
Design Team of the Year 2026' würdigt diese herausragende Leistung."
Maria Eagling, Chief Marketing Officer bei Epson Europe, kommentiert:?Die
Auszeichnung 'Red Dot: Design Team of the Year' zählt zu den renommiertesten
Preisen der internationalen Designbranche. Für Epson spiegelt sie jahrelange
Investitionen wider, um zu verstehen, wie Menschen Technologie nutzen, und diese
Erkenntnisse in unsere Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu
übertragen. Mit dieser Auszeichnung wird nicht ein einzelnes Produkt gewürdigt,
sondern der gemeinsame Beitrag der Designteams im gesamten globalen Unternehmen
von Epson."
Das Red Dot Design Museum in Essen ist ein bedeutender Schauplatz für
zeitgenössisches Produktdesign und ein etablierter Treffpunkt für Fachleute aus
Design und Innovation. Die Ausstellung von Epson ist vom 8. Juli bis zum 16.
August 2026 für Besucher:innen geöffnet.
Kontakt: gemma.coen@epson.eu
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