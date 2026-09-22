GNW-News: Equativ bringt ChatGPT Ads als Werbepartner zu Marken

22.09.26 14:09 Uhr

^BERLIN, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ (https://www.equativ.com/),

die führende unabhängige End-to-End-Medienplattform, gab heute bekannt, dass das

Werbung

Unternehmen nun Technologiepartner von ChatGPT Ads ist und damit zu einer

ausgewählten Gruppe von Partnern gehört, die Marken und Agenturen bei der

Werbung innerhalb von ChatGPT unterstützen. Als Technologiepartner bietet

Equativ ChatGPT Ads an, um Nutzer in jeder Phase ihrer Customer Journey

anzusprechen - von der Entdeckung bis zur Kaufabsicht - mit maßgeschneiderten

Anzeigenformaten, Layouts und Botschaften für jede Phase.

Werbung

ChatGPT hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Plattformen in der

Geschichte des Internets entwickelt und erreicht mittlerweile mehr als 1

Milliarde wöchentlich aktive Nutzer, wobei täglich 2,5 Milliarden Prompts

(https://www.nber.org/papers/w34255) verarbeitet werden - 20 % der

Konversationen zeigen dabei eine Kaufabsicht. Da Verbraucher zunehmend ChatGPT

anstelle traditioneller Suchmaschinen nutzen, um Produkte zu entdecken, zu

Werbung

recherchieren, zu vergleichen und zu kaufen, stellt die Plattform eine

bedeutende und weitgehend unerschlossene Chance für Marken dar, Zielgruppen mit

hoher Kaufabsicht in jeder Phase der Kaufentscheidung zu erreichen. Im Gegensatz

zum traditionellen Suchmaschinenmarketing, das auf spezifischen Keywords

basiert, versteht das hochentwickelte LLM von ChatGPT die Nuancen der

Nutzerabsicht und den Kontext der Konversation.

Das ist auch das klarste Unterscheidungsmerkmal von Equativ. Während

traditionelle Kampagnen auf Keyword-basiertem Bottom-of-Funnel-

Kampagnenmanagement aufbauen, liefert Equativ dank seiner Expertise im Bereich

Contextual Advertising und jahrelanger Erfahrung in der Optimierung von Native-

Ad-Texten eine umfassende Full-Funnel-Strategie. Diese Expertise sowie die

Erkenntnisse aus laufenden ChatGPT-Ads-Kampagnen hat Equativ genutzt, um ein

proprietäres Full-Funnel-Tool namens Equativ Ad Studio

(https://www.equativ.com/advertisers/chatgpt-ads) zu entwickeln. Es hilft dabei,

eine maßgeschneiderte Targeting- und Creative-Strategie zu empfehlen, mit der

Werbetreibende ihre Sichtbarkeit, Markenbekanntheit und Kaufabsicht über den

gesamten Funnel hinweg maximieren können. So können Werbetreibende Zielgruppen

in jeder Phase der Markenentdeckung innerhalb von ChatGPT mit dem optimalen

Targeting und den passenden Anzeigentexten ansprechen. Das Ergebnis ist Werbung,

die das Nutzererlebnis und die Werbeprinzipien von ChatGPT respektiert und

gleichzeitig messbare Ergebnisse für Marken an jedem Touchpoint liefert.

ChatGPT + Equativ: ChatGPT Ads with Equativ

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5643/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5643/ger)

?Dieser Schritt ist eine natürliche Weiterentwicklung für Equativ. Unsere

Strategie war schon immer auf verbraucherorientierte Lösungen ausgerichtet, und

mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in Native Advertising und Contextual-

Technologie sind wir bestens positioniert, um Marken dabei zu helfen, in

ChatGPT-Konversationen sinnvoll präsent zu sein - und gleichzeitig das

Nutzererlebnis zu bewahren, das die Plattform so wertvoll macht", sagte Ben

Skinazi, (https://www.linkedin.com/in/benoitskinazi/) Chief Commercial Officer

von Equativ.

Unsere Partnerschaft umfasst die Märkte, in denen ChatGPT derzeit verfügbar ist

(https://help.openai.com/en/articles/20001245-ads-manager-availability#ads-

manager-availability), darunter Belgien, Brasilien, Kanada, Frankreich,

Deutschland, Italien, Japan, Mexiko, Polen, Spanien, das Vereinigte Königreich

und die Vereinigten Staaten - weitere Länder kommen laufend hinzu.

Marken und Agenturen, die Interesse an der Aktivierung von ChatGPT-Ads-Kampagnen

über Equativ haben, erfahren mehr unter Equativ ChatGPT Ads

(http://www.equativ.com/advertisers/chatgpt-ads)

Über Equativ

Equativ ist eine globale End-to-End-Medienplattform, die Werbetreibenden und

Publishern hilft, echte Ergebnisse zu erzielen, indem sie Premium-Inventar,

dynamische Creative-Formate und engagierte Zielgruppen mit fortschrittlicher

Curation und KI-gestützter Ad-Tech über alle Kanäle hinweg vereint. Equativ

wurde gezielt für die Attention Economy entwickelt und liefert Qualität,

Engagement und Performance, wobei respektvolle, nutzerzentrierte Werbeerlebnisse

stets im Vordergrund stehen. Mit einem Team von über 750 Fachleuten in 19

Ländern verbindet Equativ globale Reichweite mit fundierter lokaler Expertise.

Mehr erfahren Sie unter Equativ.com (http://equativ.com).

Media Contact:

Caroline Millié Figueiredo: pr@equativ.com

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