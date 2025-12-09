GNW-News: Equativ führt Media Planning Agent zur Steigerung der Effizienz von Käufern und zur Verbesserung der Kampagnenergebnisse ein

^Aufbauend auf Maestro by Equativ

NEW YORK, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, die führende unabhängige

Medienplattform, gab heute die globale Einführung des Media Planning Agent

bekannt, eines KI-Co-Planers, der direkt in die Plattform Maestro

ui) by Equativ integriert ist. Aufbauend auf der SSP-Infrastruktur von Equativ

wandelt der Media Planning Agent Medienbriefings in umsetzbare Deal-Strategien

um und hilft Agenturen und Werbetreibenden, schneller zu planen, präziser

auszuführen und Ergebnisse zu verbessern, während gleichzeitig volle Transparenz

und Kontrolle gewährleistet bleiben.

?Mit unseren Media Planning Agents bleiben Trader vollständig in der

Führungsrolle, und der Agent übernimmt die Hauptarbeit", sagte Ben Skinazi

(https://ca.linkedin.com/in/benoitskinazi), CMO, Equativ.?Unser Ziel ist klar:

Käufern skalierbare Performance und Effizienz zu ermöglichen, bessere Arbeit zu

leisten, die zu greifbaren Ergebnissen führt, Kampagnenerfolge zu liefern und

ihnen die dringend benötigte Zeit zurückzugeben."

Equativ Launches Media Planning Agent

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4795/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4795/ger)

Wesentliche Vorteile für Media Buyers:

* Sofortige Anleitung: Chatten Sie mit dem Agenten oder teilen Sie ein

Briefing, um Targeting-Anleitungen, Zielgruppen-Einblicke, Deal-Paketierung

und Aktivierungsempfehlungen zu erhalten.

* Automatisierte Aktivierung: Nach Genehmigung generiert und aktiviert es die

optimalsten PMP-Konfigurationen (Private Marketplace) innerhalb der

Plattform, abgestimmt auf die Ziele des Käufers.

* Erweiterte Meta Deals: Eine einzigartige Funktion in Maestro wird nun durch

die Fähigkeit des Agenten erweitert, mehrere Deals automatisch in einem

einfach zu aktivierenden PMP zu bündeln, was zu größeren Möglichkeiten für

Einblicke, Optimierungen und Performance führt.

* Optimierte Performance: Analysiert über 400.000 Websites und Apps, um

Premium-Inventar, First-Party-Daten und die relevantesten

Zielgruppensegmente für jede Kampagne zu priorisieren.

* Zeitersparnis & Fokus: Reduziert die Planungszeit um bis zu 40 % und gibt

Teams die Möglichkeit, sich auf Kreativität, Strategie und

Kundenpartnerschaft zu konzentrieren.

* Transparenz & Vertrauen: Arbeitet mit Neutralität, Verantwortlichkeit und

Sichtbarkeit und stellt sicher, dass alle Empfehlungen mit den Zielen und

ethischen Standards des Käufers übereinstimmen.

?Maestros Meta Deals erschließen eine völlig neue Art der Strukturierung

programmatischer Käufe. Anstatt sich auf isolierte Auktionen zu verlassen,

sammelt der KI-Agent automatisch verschiedene Kampagnen-Deals zur einfachen

Messung. Es ermöglicht uns, mehr zu testen, schneller zu lernen und Strategien

mit weitaus größerer Kontrolle zu verfeinern - was letztendlich zu

intelligenteren Investitionsentscheidungen und stärkeren Ergebnissen für unsere

Kunden führt", erklärt Kristina Craig (https://www.linkedin.com/in/kristina-

craig-9001635/), Deputy Director of Investment & Accountability bei der Omnicom

Group.

?Im Gegensatz zu vielen KI-Tools, die lediglich Antworten liefern, ergreift

unsere vollständige Suite von KI-Agenten für Käufer Maßnahmen, während die

Entscheidungsfindung menschlich geführt bleibt", sagte Greg Cornuz

(https://www.linkedin.com/in/gregorycornuz/), CPO, Equativ.?Unsere KI Agents

sind tief in den Workflow der Plattform eingebettet und verbinden Briefings, um

menschliches Fachwissen zu verbessern und sich wiederholende Arbeit zu

eliminieren."

Aufbauend auf dieser Grundlage erweitert Equativ seine Suite von KI Agents um

Lösungen, die sich auf Optimierung, Fehlerbehebung und Berichterstattung

konzentrieren - und treibt damit seine Vision einer offenen, interoperablen

Plattform voran, auf der Kunden und Partner ihre eigenen Agenten über offene

Protokolle wie die Ad Context Protocol (AdCP)-Initiative oder das Agentic RTB

Framework (ARTF) (https://iabtechlab.com/standards/artf/) integrieren können.

?Ich hatte die Gelegenheit, die Beta-Version des neuen Maestros AI Agent

ausgiebig zu testen - es ist genau das, wohin Mar/AdTech steuert: intelligentere

Planung, schnellere Abläufe, mehr Automatisierung heute und letztendlich

schärfere Performance-Vorhersagen. Die Integration fühlt sich gut durchdacht an,

mit einer klaren Roadmap bis 2026, und mein Team und ich sind gespannt darauf,

als frühe Tester aktiv dabei zu sein." Schließt Ma?gorzata Wa?niewska

(https://www.linkedin.com/in/ma%C5%82gorzata-wa%C5%9Bniewska-023129199/), Head

of Platform Solutions bei Kinesso

Weitere Informationen finden Sie unter: www.equativ.com/advertisers/ai

(http://www.equativ.com/advertisers/ai)

Über Equativ

Equativ ist eine globale End-to-End-Medienplattform, die Werbetreibende und

Publisher befähigt, echte Ergebnisse zu erzielen, indem sie Premium-Inventar und

Zielgruppen mit fortschrittlicher Kuration und modernster Ad-Tech über alle

Kanäle hinweg vereint. Speziell für die Aufmerksamkeitsökonomie entwickelt,

liefert Equativ Qualität, Engagement und Performance, während respektvolle,

benutzerzentrierte Werbeerlebnisse im Vordergrund stehen. Mit einem Team von

über 750 Fachleuten in 19 Ländern kombiniert Equativ globale Reichweite mit

tiefgreifender lokaler Expertise. Erfahren Sie mehr unter Equativ.com.

For Media Inquiries: Please contact: Caroline Millié Figueiredo pr@equativ.comÂ°