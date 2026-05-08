GNW-News: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG 2026
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^Zürich, 12. Mai 2026
MEDIENMITTEILUNG
Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG 2026
* Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionärinnen und Aktionären
angenommen
* Anthony Maarek wurde zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt
* Albert Saporta und John Niel wurden als neue Mitglieder in den
Verwaltungsrat gewählt
An der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2026 stimmten die
Aktionärinnen und Aktionäre der GAM Holding AG sämtlichen vom Verwaltungsrat
unterbreiteten Anträgen zu.
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der ordentlichen Generalversammlung
teilnehmen konnten, hatten die Möglichkeit, ihre Stimminstruktionen einem
unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen; 82% der insgesamt 1'078'607'163
Aktien (gemäss Eintragung im Handelsregister) waren vertreten, gegenüber 83% im
Jahr 2025.
Der Lagebericht, die Jahres- und die Konzernrechnung wurden genehmigt, und die
Aktionärinnen und Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie
der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung. Der
Vergütungsbericht für das Jahr 2025 wurde in einer nicht bindenden
Konsultativabstimmung genehmigt.
Verwendung des Bilanzgewinns/-verlusts
Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Antrag des Verwaltungsrats, den
Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von CHF?184.5?Millionen dem
Verlustvortrag zuzuweisen.
Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat
Anthony Maarek wurde als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt und zum
Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.
Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli wurden als Mitglieder des
Verwaltungsrats wiedergewählt. Albert Saporta und John Niel wurden neu in den
Verwaltungsrat gewählt. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027
gewählt.
Antoine Spillmann, Carlos Esteve und Jeremy Smouha stellten sich nicht zur
Wiederwahl. Der Verwaltungsrat dankt ihnen für ihr Engagement und ihren Beitrag
zur Transformation von GAM.
Wiederwahlen und Wahlen in den Vergütungsausschuss
Inès de Dinechin und Anne Empain wurden als Mitglieder des Vergütungsausschusses
wiedergewählt, und Donatella Ceccarelli wurde neu in den Vergütungsausschuss
gewählt. Alle drei Mitglieder wurden jeweils für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 gewählt.
Entscheidungen zu den Vergütungen
Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten zudem sämtliche Vergütungsvorschläge
sowie die Verlängerung des Long?Term Retention Award 2024.
Revisionsstelle und unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich,
als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr sowie die
Wiederwahl von Herrn Tobias Rohner, Rechtsanwalt, als unabhängigen
Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
Antoine Spillmann, scheidender Präsident des Verwaltungsrats, sagt:
«Es war mir ein Privileg, den Vorsitz der GAM Holding AG in einer Phase
tiefgreifender Transformation zu führen. Die Gruppe, die ich heute an Anthony
Maarek übergebe, ist grundlegend transformiert: Entscheidend wichtige
Restrukturierungsschritte wurden umgesetzt, die Kostenbasis wurde substanziell
reduziert, und die Investmentplattform konzentriert sich auf jene Bereiche, in
denen GAM über echte, differenzierte Kompetenzen verfügt. Die Grundlagen sind
geschaffen, damit GAM sein erhebliches Potenzial realisieren kann. Ich danke
unseren Kunden und Kundinnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären sowie unseren
Mitarbeitenden herzlich für das Vertrauen und das Engagement, das sie GAM in
dieser Zeit entgegengebracht haben.»
Anthony Maarek, neu gewählter Präsident des Verwaltungsrats, sagt:
«Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Antoine Spillmann für seine Führung in
einer für GAM wegweisenden Phase danken. Die Gruppe tritt in das nächste Kapitel
mit einer klar fokussierten Plattform, einer disziplinierten Kostenbasis und
einer eindeutigen strategischen Ausrichtung ein.
GAM hat sein Erbe und seine ausgewiesene Kompetenz als aktiver
Vermögensverwalter bewahrt und gleichzeitig seine Plattform für die Zukunft neu
aufgebaut. Unsere internen Anlagekompetenzen in den Bereichen Alternative
Investments, Aktien, Multi?Asset und Fixed Income, ergänzt durch Partnerschaften
mit mehr als zehn führenden externen Investmentmanagern, positionieren GAM genau
dort, wo unsere Kundinnen und Kunden Kapital einsetzen möchten: im
spezialisierten aktiven Management und in alternativen Anlagen.
Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass das Potenzial von GAM derzeit deutlich
unterschätzt wird. Der Wiederaufbau der Grundlagen liegt hinter uns; nun gilt
es, diese Plattform in nachhaltiges Wachstum zu überführen. Wir freuen uns
darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Kundinnen, unseren Aktionärinnen und
Aktionären sowie unseren Mitarbeitenden die vor uns liegenden Chancen
erfolgreich zu nutzen.»
Mit der Wahl und Wiederwahl sämtlicher vom Verwaltungsrat vorgeschlagener
Kandidatinnen und Kandidaten erachtet sich der Verwaltungsrat hinsichtlich
Grösse, Expertise, Erfahrung und Unabhängigkeit als ausgewogen zusammengesetzt.
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats spiegelt zudem eine ausgewogene
Geschlechterverteilung wider, mit je drei weiblichen und drei männlichen
Mitgliedern.
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden, die
Biografien der gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats sowie weitere
Informationen zur ordentlichen Generalversammlung sind auf der Website der
Gesellschaft verfügbar unter: https://www.gam.com/agm2026.
Zusätzliche Informationen
Generalversammlung Portal (http://www.gam.com/agm2026) | Jahresbericht 2025
(https://cdn.gam.com/-/media/content/results/fy-2025/gam-annual-report-
2025.pdf?modified=20260325182729&rev=49464b11608241318c112ab578277f17&hash=FB766
92D96D617C7F517C6B9C8E0705A) | GAM Corporate Calendar
(https://www.gam.com/en/our-company/investor-relations/corporate-calendar)
Über GAM Investments
GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind
ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen
Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte
Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden
zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die besten Talente an und befähigen
sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss
auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich
per 31. Dezember 2025 auf CHF 12.5 Milliarden. GAM verfügt über ein globales
Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit
aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983
gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich,
Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com
(http://www.gam.com).
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:
Investor Relations Media Relations
Magdalena Czyzowska Colin Bennett
T +44 (0) 207 917 2508 T +44 (0) 207 393 8544
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