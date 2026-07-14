GNW-News: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026

27.08.26 13:27 Uhr

Werte in diesem Artikel

^DÜSSELDORF, 27. August 2026 - Auf der heute in Düsseldorf abgehaltenen

Hauptversammlung der CLIQ Digital AG wurden alle Beschlüsse ordnungsgemäß

Werbung

gefasst. Der vollständige Wortlaut aller Beschlüsse war in der im Juli 2026

veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung 2026 an die Aktionäre enthalten

und ist zusammen mit den vollständigen Abstimmungsergebnissen unter

https://cliqdigital.com/investors/news-events#investors-news_events-agm

verfügbar.

An der Hauptversammlung nahmen Aktionäre teil, die 65,16 % des gesamten

ausgegebenen Grundkapitals und 65,16 % des gesamten stimmberechtigten

Werbung

Grundkapitals (d. h. ausgegebenes Grundkapital abzüglich eigener Aktien)

vertraten.

Die folgenden Tagesordnungspunkte (TOP) wurden jeweils mit mehr als 94 % der

gültig abgegebenen Stimmen bzw. des anwesenden stimmberechtigten Grundkapitals

beschlossen:

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|Beschlussfassung |Ja-Stimmen| in %|

Werbung

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|TOP 2. Verwendung des Bilanzgewinns | 2.900.080|99,56|

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|TOP 3. Entlastung des Vorstands | 2.693.982|96,37|

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|TOP 4. Entlastung des Aufsichtsrats | 2.790.385|96,48|

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|TOP 5. Wahl des Abschlussprüfers | 2.825.850|97,01|

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|TOP 6. Aufhebung der Aktienoptionsprogramme 2020 und 2022 | | |

|sowie der zugehörigen bedingten Kapitalia | 2.901.860|99,64|

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|TOP 7. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options-| | |

|und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten| | |

|sowie Bedingtes Kapital 2026/I | 2.813.663|96,61|

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|TOP 8.1. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 2.756.828|94,63|

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|TOP 8.2. Ordentliche Kapitalherabsetzung | 2.756.762|94,63|

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|TOP 8.3. Wiederherabsetzung des Bedingten Kapitals 2026/I | 2.754.568|94,56|

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

|TOP 9. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und Schaffung| | |

|des Genehmigten Kapitals 2026 | 2.753.286|94,51|

+-------------------------------------------------------------+----------+-----+

Dividende

Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer

Dividende von 0,04 EUR je dividendenberechtigter Aktie beschlossen

(Tagesordnungspunkt 2). Bei 4.470.614 dividendenberechtigten Aktien entspricht

dies einer Gesamtausschüttung von 178.824,56 EUR. Der Dividendenzeitplan sieht wie

folgt aus:

- Ex-Dividenden-Tag: Freitag, 28. August 2026

- Stich-/Record-Tag: Montag, 31. August 2026

- Auszahlung: Dienstag, 1. September 2026

Der verbleibende Bilanzgewinn der CLIQ Digital AG nach Dividendenausschüttung

wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.

Über CLIQ

Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-

Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher

weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu

digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris.

CLIQ Digital ist im Basic Board des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse

notiert (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4). Der Freiverkehr ist kein

organisierter Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).

Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie

alle Veröffentlichungen und weitere Informationen zu CLIQ. Folgen Sie uns auch

gern auf LinkedIn.

Kontakt

CLIQ Digital AG

Oststraße 54

40211 Düsseldorf, Deutschland

investors@cliqdigital.com

Â°