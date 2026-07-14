GNW-News: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026
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^DÜSSELDORF, 27. August 2026 - Auf der heute in Düsseldorf abgehaltenen
Hauptversammlung der CLIQ Digital AG wurden alle Beschlüsse ordnungsgemäß
gefasst. Der vollständige Wortlaut aller Beschlüsse war in der im Juli 2026
veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung 2026 an die Aktionäre enthalten
und ist zusammen mit den vollständigen Abstimmungsergebnissen unter
https://cliqdigital.com/investors/news-events#investors-news_events-agm
verfügbar.
An der Hauptversammlung nahmen Aktionäre teil, die 65,16 % des gesamten
ausgegebenen Grundkapitals und 65,16 % des gesamten stimmberechtigten
Grundkapitals (d. h. ausgegebenes Grundkapital abzüglich eigener Aktien)
vertraten.
Die folgenden Tagesordnungspunkte (TOP) wurden jeweils mit mehr als 94 % der
gültig abgegebenen Stimmen bzw. des anwesenden stimmberechtigten Grundkapitals
beschlossen:
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|Beschlussfassung |Ja-Stimmen| in %|
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|TOP 2. Verwendung des Bilanzgewinns | 2.900.080|99,56|
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|TOP 3. Entlastung des Vorstands | 2.693.982|96,37|
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|TOP 4. Entlastung des Aufsichtsrats | 2.790.385|96,48|
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|TOP 5. Wahl des Abschlussprüfers | 2.825.850|97,01|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP 6. Aufhebung der Aktienoptionsprogramme 2020 und 2022 | | |
|sowie der zugehörigen bedingten Kapitalia | 2.901.860|99,64|
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|TOP 7. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options-| | |
|und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten| | |
|sowie Bedingtes Kapital 2026/I | 2.813.663|96,61|
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|TOP 8.1. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 2.756.828|94,63|
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|TOP 8.2. Ordentliche Kapitalherabsetzung | 2.756.762|94,63|
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|TOP 8.3. Wiederherabsetzung des Bedingten Kapitals 2026/I | 2.754.568|94,56|
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|TOP 9. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und Schaffung| | |
|des Genehmigten Kapitals 2026 | 2.753.286|94,51|
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Dividende
Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer
Dividende von 0,04 EUR je dividendenberechtigter Aktie beschlossen
(Tagesordnungspunkt 2). Bei 4.470.614 dividendenberechtigten Aktien entspricht
dies einer Gesamtausschüttung von 178.824,56 EUR. Der Dividendenzeitplan sieht wie
folgt aus:
- Ex-Dividenden-Tag: Freitag, 28. August 2026
- Stich-/Record-Tag: Montag, 31. August 2026
- Auszahlung: Dienstag, 1. September 2026
Der verbleibende Bilanzgewinn der CLIQ Digital AG nach Dividendenausschüttung
wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.
Über CLIQ
Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-
Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher
weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu
digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris.
CLIQ Digital ist im Basic Board des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4). Der Freiverkehr ist kein
organisierter Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).
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