GNW-News: Eric Appelman, Chief Revenue Officer von Aduro, in den Vorstand von Chemical Recycling Europe gewählt
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^LONDON, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR213&utm_
medium=PressRelease) Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute bekannt, dass Eric
Appelman (https://www.linkedin.com/in/eric-appelman-05018b3/), Chief Revenue
Officer, für die Amtszeit 2026-2028 zum Vorstandsmitglied von Chemical Recycling
Europe
(https://chemicalrecyclingeurope.eu/?utm_source=Aduro%20CRE%20Board%20PR&utm_cam
paign=PR214&utm_medium=PressRelease) (?CRE") gewählt wurde. Die Wahl fand
während der CRE-Generalversammlung am 29. September 2026 in Brüssel im Vorfeld
der CRE-Jahreskonferenz?Getting Ready for 2030 Targets: Powering Circular
Plastics Made in Europe (https://chemicalrecyclingeurope.eu/wp-
content/uploads/2026/09/Copia-de-Agenda-con-Fotos-CRE-2026-6.pdf)" statt, auf
der Appelman die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") von Aduro sowie den
Skalierungspfad des Unternehmens für das chemische Recycling von Polyolefinen
präsentierte.
CRE ist der europäische Branchenverband, der Unternehmen im Bereich chemischer
Recyclingtechnologien vertritt und sich mit politischen Entscheidungsträgern,
Branchenteilnehmern und weiteren Stakeholdern austauscht, um die Entwicklung von
Märkten für zirkuläre Kunststoffe zu unterstützen. Der Vorstand wird für
zweijährige Mandate gewählt und bringt Vertreter mit Erfahrung in den Bereichen
Technologieentwicklung, Projektumsetzung und Marktentwicklung zusammen. Für die
kommende Periode hat die CRE-Führung Prioritäten festgelegt, darunter politische
Rahmenbedingungen, die kontinuierliche Investitionen ermöglichen, eine stärkere
Nachfrage und Abnahme von zirkulären Materialien, die Umsetzung von Vorgaben zu
Rezyklatanteilen und Massenbilanzen sowie eine engere Zusammenarbeit über die
gesamte Kunststoff-Wertschöpfungskette hinweg. Zudem legt CRE verstärkten Wert
darauf, europäische Politikziele in praktische Rahmenbedingungen zu übersetzen,
die das Marktwachstum und die künftige industrielle Entwicklung fördern.
Appelman bringt 35 Jahre Erfahrung in der internationalen Chemieindustrie mit,
die er in technischen, kaufmännischen, innovationsbezogenen und strategischen
Funktionen gesammelt hat. Er begann seine Karriere bei Unilever, war später als
Technischer Direktor für Marine and Protective Coatings bei Sigma Coatings tätig
- damals Europas zweitgrößter Farben- und Lackhersteller - und fungierte als
Executive Vice President bei Perstorp, einem schwedischen multinationalen
Chemiekonzern, wo seine Zuständigkeiten die Bereiche Innovation,
Marktentwicklung und Unternehmensstrategie umfassten. Bevor er zu Aduro kam, war
Appelman sechs Jahre lang am Brightlands Chemelot Campus tätig, unter anderem
als Executive VP für Geschäftsentwicklung, Chief Technology Officer sowie als
Marketing- und Vertriebsleiter. Während seiner Amtszeit trug er dazu bei, rund
60 innovative Unternehmen und Start-ups für den Campus zu gewinnen, und war an
der Initiative?Cracker of the Future" beteiligt, die führende Chemieunternehmen
zusammenbrachte, um die Elektrifizierung des Dampfcrackverfahrens zu
untersuchen. Zusammen mit seinen Kenntnissen der europäischen Rechtsrahmen und
des Chemelot-Ökosystems, wo Aduro seine FOAK-Anlage entwickelt, bietet dieser
Hintergrund eine wertvolle Perspektive für die Arbeit von CRE.
Die Aktivitäten von CRE fallen in eine Phase, in der sich der europäische
Regulierungsrahmen für zirkuläre Kunststoffe dynamisch weiterentwickelt. Die
Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle
(https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en)
(?PPWR", Packaging and Packaging Waste Regulation) legt Mindestanforderungen an
den Recyclinganteil für mehrere Kategorien von Kunststoffverpackungen fest und
erfordert weitere Vorschriften für die Berechnung und Überprüfung des
Recyclinganteils. Unabhängig davon erkennen die 2026 verabschiedeten EU-
Vorschriften zur Berechnung des Recyclinganteils in Einweg-Getränkeflaschen aus
Kunststoff das chemische Recycling an und legen eine Massenbilanzierung fest,
wenn geeignete Recyclingmaterialien in gemeinsamen Produktionssystemen nicht
physisch zurückverfolgt werden können. Diese Entwicklungen sind Teil des
breiteren Markt- und Regulierungsumfelds, auf das sich CRE konzentriert.
Aduro treibt weiterhin mehrere Arbeitsstränge voran, um die Kommerzialisierung
von HCT in Europa zu unterstützen. Im Rahmen der Betriebskampagnen in der NGP-
Pilotanlage werden technische und Produktdaten erhoben, um die Skalierung zu
unterstützen, während die Aktivitäten in den Bereichen Engineering,
Genehmigungsverfahren, Standortintegration und Projektentwicklung für die
geplante FOAK-Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr im
Industriepark Chemelot in den Niederlanden fortgesetzt werden. Parallel dazu
treibt das Unternehmen die Rohstoffentwicklung, die Einbindung von Kunden, die
Qualifizierung von Downstream-Produkten sowie kommerzielle Aktivitäten voran,
die den künftigen Einsatz unterstützen sollen. In seiner Rolle im CRE-Vorstand
wird Appelman zur Arbeit des Verbands beitragen, um politische, regulatorische
und marktbezogene Rahmenbedingungen voranzutreiben, die Investitionen in das
chemische Recycling fördern und dessen Rolle in Europas zirkulärer
Kunststoffwirtschaft stärken.
?Europa tritt in eine wichtige Phase für das chemische Recycling ein, da sich
Kreislaufwirtschaftsziele in Nachfrage, Investitionsentscheidungen und
industrielle Projekte übersetzen", so Eric Appelman, Chief Revenue Officer bei
Aduro.?CRE bringt Unternehmen und Perspektiven zusammen, um die praktischen
Schritte zu erarbeiten, die zur Unterstützung dieses Fortschritts erforderlich
sind. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung aus dem gesamten Chemiesektor
zusammen mit den Erkenntnissen aus unseren laufenden Skalierungsarbeiten bei
Aduro einzubringen, um gemeinsam mit den Vorstandskollegen und CRE-Mitgliedern
die Weiterentwicklung des chemischen Recyclings in Europa zu unterstützen."
?Eric bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Technologieentwicklung,
Marktstrategie und der europäischen Chemieindustrie mit. Wir sind überzeugt,
dass diese Erfahrung für CRE und seine Mitglieder von großem Wert sein wird", so
Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Aduro befindet sich in einer
wichtigen Phase der eigenen Skalierung, und unser Team konzentriert sich
intensiv auf die bevorstehenden Aufgaben. Gleichzeitig halten wir es für
wichtig, unsere Erfahrungen in die gesamte Branche einzubringen. Wir freuen uns,
Eric bei der Übernahme dieser zusätzlichen Verantwortung zu unterstützen und zur
Arbeit von CRE beizutragen, während sich das chemische Recycling in Europa
weiterentwickelt."
Aduro trat im März 2026 Chemical Recycling Europe bei und erweiterte damit sein
Engagement in europäischen Brancheninitiativen im Bereich des chemischen
Recyclings. Der CRE-Vorstand für die Amtszeit 2026-2028 wird von Valentijn de
Neve von BlueAlp
(https://www.bluealp.nl/?utm_source=Aduro%20CRE%20PR%20BlueAlp&utm_campaign=PR21
4&utm_medium=PressRelease) als Präsident, Daniel Odenthal von ARCUS Greencycling
(https://www.arcus-
greencycling.com/en/?utm_source=Aduro%20CRE%20PR%20Arcus&utm_campaign=PR214&utm_
medium=PressRelease) als Vizepräsident und Dimitri Daniels von Helix Projects
(https://helix-
projects.com/?utm_source=Aduro%20CRE%20PR%20Healix&utm_campaign=PR214&utm_medium
=PressRelease) als Schatzmeister geleitet, wobei Carlos Monreal von Plastic
Energy
(https://plasticenergy.com/?utm_source=Aduro%20CRE%20PR%20Plastic%20Energy&utm_c
ampaign=PR214&utm_medium=PressRelease) und Eric Appelman von Aduro als
Vorstandsmitglieder fungieren. Aduro gratuliert den anderen in den Vorstand
gewählten Mitgliedern und freut sich auf ihren gemeinsamen Beitrag zur weiteren
Entwicklung des chemischen Recyclings in Europa.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der
geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-
amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter
anderem Aussagen zur erwarteten Mitwirkung von Eric Appelman an den Aktivitäten
des Vorstands von Chemical Recycling Europe, zur fortgesetzten Zusammenarbeit
von Aduro mit europäischen Branchenakteuren und Interessengruppen, zur weiteren
Entwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie vom Pilotbetrieb hin zum
industriellen Einsatz, zur Nutzung der Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage als
Grundlage für das FOAK-Programm des Unternehmens bei Chemelot, die geplante
Entwicklung und Weiterführung der FOAK-Anlage des Unternehmens sowie des
umfassenderen FOAK-Programms und die potenzielle Relevanz europäischer
Rahmenbedingungen in den Bereichen Regulierung, Zertifizierung, Recyclinganteil,
Massenbilanz und damit verbundener Aspekte für die Entwicklung und den Einsatz
von Lösungen für die Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich.
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen,
Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit genannten oder in Aussicht gestellten Ergebnissen
abweichen können. Zu diesen Risiken zählen insbesondere Risiken im Zusammenhang
mit der Technologieentwicklung und der Skalierung, Verzögerungen bei der
Weiterentwicklung des FOAK-Programms, Änderungen der europäischen
Rahmenbedingungen in den Bereichen Regulierung, Zertifizierung, Recyclinganteil
oder Markt sowie deren Umsetzung, die Marktakzeptanz von mit HCT gewonnenen
Produkten, die Fähigkeit, erforderliche Geschäfts-, Rohstoff-, Abnahme- und
Projektbeziehungen zu sichern und aufrechtzuerhalten, die Verfügbarkeit von
Kapital; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen
des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and
Exchange Commission) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind.
Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit
haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e31d7e4c-f60f-
4cb2-9a65-f3aba274a150
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