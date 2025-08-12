GNW-News: Eröffnung der TWG 2025 in Chengdu, China

^CHENGDU, China, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 7. August fiel der

offizielle Startschuss der TWG 2025 in Chengdu, China, mit einem spektakulären

Feuerwerk bei der Eröffnungszeremonie. Die Stadt der Sportereignisse ist jetzt

offiziell in die?Zeit der World Games" eingetreten.

Nach Angaben des Exekutivausschusses der TWG 2025 Chengdu gibt es

34 Sportarten, 60 Disziplinen und 256 Veranstaltungen - vor allem

nichtolympische Veranstaltungen.?Die diesjährigen Veranstaltungen zeichnen sich

durch eine Mischung aus Tradition und Innovation aus und ermöglichen den

Zuschauerinnen und Zuschauern, das Erbe und die Entwicklung der Sportkultur

hautnah mitzuerleben", so ein Sprecher des Exekutivausschusses der TWG 2025

Chengdu.

Mehrere Veranstaltungen feiern bei den TWG 2025 Chengdu ihr?Debüt". Erstmalig

ist Inline-Freestyle mit 4 Disziplinen zu sehen, bei denen Geschicklichkeit,

Kreativität und künstlerischer Ausdruck gefragt sind, wie Slalom Classic der

Männer. Außerdem debütieren Freitauchen, Freitauchen für Athletinnen und

Athleten mit Behinderung, Drachenbootrennen und Wushu als offizielle Sportarten.

Anlässlich der TWG 2025 Chengdu werden mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten

aus über 100 Ländern und Regionen nach Chengdu kommen. Dieses internationale

Sportereignis bietet den Athletinnen und Athleten die Möglichkeit, die

chinesische Stadt, die als?Stadt der Pandas" bekannt ist, besser

kennenzulernen.

Die Austragungsstätten werden Schauplatz des Wettkampfs von Athletinnen und

Athleten aus aller Welt sein, die sich dort auf höchstem Niveau messen werden.

Außerhalb der Austragungsstätten ist die spezielle Kampagne der Stadt für den

gemeinnützigen Konsum in vollem Gange. Die Stadt hat einen offiziellen Stadtplan

mit Ermäßigungen (in Verbindung mit einer Eintrittskarte für die TWG 2025)

anlässlich der Spiele von Chengdu ins Leben gerufen. Besucherinnen und Besucher

erhalten Ermäßigungen in zahlreichen bekannten Restaurants, Museen und Hotels in

Chengdu sowie ermäßigte Eintrittskarten unter anderem für Sportveranstaltungen,

Aufführungen, Ausstellungen, Sehenswürdigkeiten und Museen. Außerdem hat Chengdu

die Abwicklung der Steuerrückerstattungen für abreisende Touristen vereinfacht

und verbessert, um den internationalen Besucherinnen und Besuchern der TWG 2025

Chengdu entgegenzukommen.

In den vergangenen sechs Jahren hat Chengdu erfolgreich große internationale

Sportveranstaltungen wie die FISU World University Games, die Tischtennis-

Weltmeisterschaften sowie den Thomas Cup und Uber Cup ausgerichtet. Durch den

Bau professioneller Austragungsstätten, die internationalen Standards

entsprechen, hat sich in Chengdu eine lebendige Sportkultur entwickelt. Dies hat

die Professionalität und die Besucherzahlen bei großen wie auch bei

Nischensportveranstaltungen nachhaltig gesteigert. Der Slogan?Running a Games,

Managing a City, Building a Business, Benefit the People", was mit?Ein Event

veranstalten, eine Stadt verwalten, ein Geschäft aufbauen, zum Wohl der Bürger

beitragen" übersetzt werden kann, fasst die Bemühungen Chengdus, eine

weltberühmte Stadt der Sportveranstaltungen aufzubauen, prägnant zusammen.

Chengdu hat in den vergangenen drei Jahren über 140 internationale und nationale

Sportveranstaltungen ausgetragen und Statistiken zeigen den bemerkenswerten

positiven Effekt auf Konsum und Wirtschaftsentwicklung: Allein bei den FISU

World University Games 2021 in Chengdu erreichte das Gesamtmarktvolumen

2,676 Milliarden Yuan und generierte zusätzlich Tourismuseinnahmen in Höhe von

12,6 Milliarden Yuan. Die Ticketerlöse für die Badminton-Meisterschaften des

Thomas Cups und des Uber Cups 2024 überstiegen 50 Millionen Yuan und der direkte

wirtschaftliche Nutzen des Sportereignisses betrug 540 Millionen Yuan. Der Mixed

Team World Cup 2024 generierte Zuschauereinnahmen von 45 Millionen Yuan und

kurbelte einen Konsum von 380 Millionen Yuan an.

Das städtische Sportamt von Chengdu teilte mit, dass der Gesamtkonsum von

Sportartikeln in Chengdu im ersten Halbjahr 2025 schätzungsweise 41 Mrd. Yuan

und der Gesamtumsatz der Sportindustrie 74 Mrd. Yuan erreichen wird.

Quelle: Exekutivausschuss der TWG 2025 Chengdu

Kontaktperson: Frau Hou, Tel.: 86-10-63074558Â°