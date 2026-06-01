GNW-News: Eröffnung des Forums für deutsch-chinesische Industriekooperation und Entwicklung in Beijing -- des Chinesisch-Deutschen (Europäischen) Forums für ...
^BEIJING, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. Mai wurde das Forum für
deutsch-chinesische Industriekooperation und Entwicklung in Beijing sowie das
Chinesisch-Deutsche (Europäische) Forum für Hidden Champions 2026 im Chinesisch-
Deutschen Internationalen Kongress- und Ausstellungszentrum im Beijinger
Stadtbezirk Shunyi eröffnet. Das diesjährige Forum steht unter dem Motto
?Gemeinsame Innovation · Integrierte Entwicklung" und wird gemeinsam von der
Volksregierung des Stadtbezirks Shunyi der Stadt Beijing und dem Europäischen
Wirtschaftssenat veranstaltet sowie zusammen mit dem Internationalen
Kooperationszentrum der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform Chinas
und weiteren Institutionen initiiert. Mehr als 400 chinesische und
internationale Gäste nahmen an dem Forum teil, darunter nahezu 100 Vertreter aus
Politik und Wirtschaft aus Deutschland und Europa sowie Verantwortliche von
Hidden Champions.
Bei der Eröffnungszeremonie hielten Vertreter der Nationalen Entwicklungs- und
Reformkommission, der Stadt Beijing sowie Walter Döring, Vorstandsvorsitzender
des Europäischen Wirtschaftssenats, und Gong Zongyuan, Sekretär des
Parteikomitees des Bezirks Shunyi, Ansprachen. Das Internationale
Kooperationszentrum der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission
veröffentlichte gemeinsam mit dem DEZ den?Bericht 2026 zur offenen
Zusammenarbeit chinesischer und deutscher Hidden Champions". Der Bericht wird
bereits im dritten Jahr in Folge veröffentlicht und dient kontinuierlich als
fachliche und strategische Referenz für die Industriekooperation zwischen China
und Deutschland. Der ehemalige deutsche Bundesminister Volker Wissing und
Brigitte Zypries hielten zudem Grundsatzreden.
Vor Ort wurde die?Öffentliche Servicestelle für technische Handelsmaßnahmen
China-Deutschland (Europa)" offiziell eröffnet, die Unternehmen unter anderem
Beratungsdienste zu technischen Vorschriften und regulatorischen Anforderungen
anbietet. Sechs Industrieprojekte aus Deutschland (Europa) wurden in einer
gemeinsamen Zeremonie unterzeichnet und umfassen Bereiche wie Halbleiter,
intelligente Fertigung und Wasserstoffmaterialien. Zudem wurden acht
Industriepartner des chinesisch-deutschen Demonstrationsgebiets (BCGP-IP)
ernannt, die sich auf Bereiche wie Biomedizin, kohlenstoffarme Energieeffizienz
und Technologietransfer konzentrieren und unterstützende Dienstleistungen für
die Ansiedlung und Entwicklung von China-Europa-Kooperationsprojekten im Gebiet
bereitstellen.
Das Forum hat ein innovatives?N+1+N"-mehrdimensionales Veranstaltungssystem
aufgebaut und sich damit von einem reinen Austausch- und Matching-Format hin zu
einer umfassenden, ganzheitlichen Service- und Befähigungsplattform
weiterentwickelt. Im Rahmen des diesjährigen Forums fanden zudem sechs
thematische Fachveranstaltungen statt, darunter ein Runder Tisch für KMU aus
China und Deutschland, der Dialog?Hidden Champions trifft spezialisierte und
innovative Unternehmen", eine Präsentation zur Automobilindustrie und zum
Ökologie-Hafen, ein Unterforum für Pharma und Gesundheitswirtschaft sowie ein
Innovationsdialog zwischen chinesischen und italienischen Unternehmen.
Der Stadtbezirk Shunyi ist als eine wichtige Schnittstelle der
außenwirtschaftlichen Öffnung der Hauptstadt ein Standort für fast 1.000
ausländische Unternehmen und hat rund 10.000 dauerhaft ansässige ausländische
Einwohner angezogen. Auch künftig wird Shunyi die Zusammenarbeit mit Deutschland
und Europa weiter vertiefen und die?Kooperationsmarke China-Deutschland
(Europa) in Shunyi" weiter stärken.
Contact person: Ms. Zhu, Tel: 86-10-63074558Â°