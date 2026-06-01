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GNW-News: Eröffnung des Forums für deutsch-chinesische Industriekooperation und Entwicklung in Beijing -- des Chinesisch-Deutschen (Europäischen) Forums für ...

12.06.26 10:32 Uhr

^BEIJING, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. Mai wurde das Forum für

deutsch-chinesische Industriekooperation und Entwicklung in Beijing sowie das

Chinesisch-Deutsche (Europäische) Forum für Hidden Champions 2026 im Chinesisch-

Deutschen Internationalen Kongress- und Ausstellungszentrum im Beijinger

Stadtbezirk Shunyi eröffnet. Das diesjährige Forum steht unter dem Motto

?Gemeinsame Innovation · Integrierte Entwicklung" und wird gemeinsam von der

Volksregierung des Stadtbezirks Shunyi der Stadt Beijing und dem Europäischen

Wirtschaftssenat veranstaltet sowie zusammen mit dem Internationalen

Kooperationszentrum der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform Chinas

und weiteren Institutionen initiiert. Mehr als 400 chinesische und

internationale Gäste nahmen an dem Forum teil, darunter nahezu 100 Vertreter aus

Politik und Wirtschaft aus Deutschland und Europa sowie Verantwortliche von

Hidden Champions.

Bei der Eröffnungszeremonie hielten Vertreter der Nationalen Entwicklungs- und

Reformkommission, der Stadt Beijing sowie Walter Döring, Vorstandsvorsitzender

des Europäischen Wirtschaftssenats, und Gong Zongyuan, Sekretär des

Parteikomitees des Bezirks Shunyi, Ansprachen. Das Internationale

Kooperationszentrum der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission

veröffentlichte gemeinsam mit dem DEZ den?Bericht 2026 zur offenen

Zusammenarbeit chinesischer und deutscher Hidden Champions". Der Bericht wird

bereits im dritten Jahr in Folge veröffentlicht und dient kontinuierlich als

fachliche und strategische Referenz für die Industriekooperation zwischen China

und Deutschland. Der ehemalige deutsche Bundesminister Volker Wissing und

Brigitte Zypries hielten zudem Grundsatzreden.

Vor Ort wurde die?Öffentliche Servicestelle für technische Handelsmaßnahmen

China-Deutschland (Europa)" offiziell eröffnet, die Unternehmen unter anderem

Beratungsdienste zu technischen Vorschriften und regulatorischen Anforderungen

anbietet. Sechs Industrieprojekte aus Deutschland (Europa) wurden in einer

gemeinsamen Zeremonie unterzeichnet und umfassen Bereiche wie Halbleiter,

intelligente Fertigung und Wasserstoffmaterialien. Zudem wurden acht

Industriepartner des chinesisch-deutschen Demonstrationsgebiets (BCGP-IP)

ernannt, die sich auf Bereiche wie Biomedizin, kohlenstoffarme Energieeffizienz

und Technologietransfer konzentrieren und unterstützende Dienstleistungen für

die Ansiedlung und Entwicklung von China-Europa-Kooperationsprojekten im Gebiet

bereitstellen.

Das Forum hat ein innovatives?N+1+N"-mehrdimensionales Veranstaltungssystem

aufgebaut und sich damit von einem reinen Austausch- und Matching-Format hin zu

einer umfassenden, ganzheitlichen Service- und Befähigungsplattform

weiterentwickelt. Im Rahmen des diesjährigen Forums fanden zudem sechs

thematische Fachveranstaltungen statt, darunter ein Runder Tisch für KMU aus

China und Deutschland, der Dialog?Hidden Champions trifft spezialisierte und

innovative Unternehmen", eine Präsentation zur Automobilindustrie und zum

Ökologie-Hafen, ein Unterforum für Pharma und Gesundheitswirtschaft sowie ein

Innovationsdialog zwischen chinesischen und italienischen Unternehmen.

Der Stadtbezirk Shunyi ist als eine wichtige Schnittstelle der

außenwirtschaftlichen Öffnung der Hauptstadt ein Standort für fast 1.000

ausländische Unternehmen und hat rund 10.000 dauerhaft ansässige ausländische

Einwohner angezogen. Auch künftig wird Shunyi die Zusammenarbeit mit Deutschland

und Europa weiter vertiefen und die?Kooperationsmarke China-Deutschland

(Europa) in Shunyi" weiter stärken.

Contact person: Ms. Zhu, Tel: 86-10-63074558Â°