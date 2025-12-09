DAX24.142 +0,4%Est505.717 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,26 -1,5%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.775 -0,1%Euro1,1636 ±-0,0%Öl62,54 +0,1%Gold4.203 +0,3%
BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
GNW-News: Erste Ergebnisse aus BioNTechs und BMS' globaler Phase-2-Studie mit bispezifischem PD-L1xVEGF-A-Antikörperkandidat Pumitamig zeigten ermutigende An...

09.12.25 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
83,05 EUR -0,45 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^* Zwischenergebnisse der globalen klinischen Phase-2-Studie bei lokal

fortgeschrittenem/metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs (triple-

negative breast cancer,?TNBC") zeigten eine ermutigende Anti-Tumor-

Aktivität für Pumitamig (BNT327/BMS986545) in Kombination mit Chemotherapie

bei Patientinnen und Patienten in der Erst- oder Zweitlinienbehandlung

* Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie zeigte eine bestätigte objektive

Ansprechrate (confirmed objective response rate,?cORR") von 61,5 Prozent,

eine unbestätigte objektive Ansprechrate (unconfirmed objective response

rate,?uORR") von 71,8 Prozent und eine Krankheitskontrollrate (disease

control rate,?DCR") von 92,3 Prozent unabhängig vom PD-L1-Expressionslevel

* Daten unterstreichen das Potenzial von Pumitamig für Patientinnen und

Patienten mit dreifach negativem Brustkrebs, einschließlich PD-L1-negativem

oder PD-L1-armem (CPS=3 wurden bei 17/40 (42,54 %) Patientinnen und

Patienten in Kohorte 1 beziehungsweise bei 13/34 (38,2 %) Patientinnen und

Patienten in Kohorte 2 beobachtet, wobei keine Todesfälle im Zusammenhang

mit Pumitamig gemeldet wurden.

?Diese ersten Daten zu lokal fortgeschrittenem/metastasiertem dreifach negativem

Brustkrebs aus einer globalen Patientenpopulation sind ermutigend, da sie auf

das Potenzial von Pumitamig bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem

dreifach negativem Brustkrebs unabhängig vom PD-L1-Status hinweisen",

sagte Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief Medical Officer von

BioNTech.?Die bei dreifach negativem Brustkrebs beobachtete Aktivität steht im

Einklang mit den Ergebnissen bei anderen soliden Tumoren und untermauert das

tumorübergreifende Potenzial von Pumitamig. Gemeinsam mit BMS treiben wir dies

in einem breit angelegten Entwicklungsprogramm voran, das auch

Kombinationstherapien umfasst, die mehrere innovative Ansätze miteinander

verbinden."

?Diese Daten tragen zu den wachsenden Erkenntnissen aus globalen Pumitamig-

Studien über mehrere Indikationen hinweg bei", sagte Anne Kerber, Senior Vice

President und Leiterin der Abteilung Entwicklung für den Bereich Hämatologie,

Onkologie und Zelltherapie bei Bristol Myers Squibb.?Diese ermutigenden Daten

zu Pumitamig sind besonders bedeutsam für Patientinnen und Patienten mit PD-L1-

armen oder -negativen Tumoren (CPS Â°

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
