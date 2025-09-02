DAX23.987 +0,4%ESt505.365 +0,2%Top 10 Crypto15,24 +0,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.415 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl67,77 -0,5%Gold3.471 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Cambricon Technologies A A3CVYH
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet höher -- Asiens Börsen uneins - Nikkei fällt - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Geplanter Börsengang von STADA fällt aus - Finanzinvestor übernimmt Geplanter Börsengang von STADA fällt aus - Finanzinvestor übernimmt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

GNW-News: Etex erzielt ein solides Halbjahresergebnis im Rahmen der Erwartungen, angetrieben durch stabile Umsatz-Volumina bei gleichzeitig gesunden Margen

01.09.25 08:04 Uhr

^ZAVENTEM, Belgien, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:

Wer­bung

https://www.etexgroup.com/en/news/2571873/

* Die Finanzergebnisse von Etex zum Halbjahr zeigen eine bemerkenswerte

Widerstandsfähigkeit in einem nach wie vor weitgehend gedrückten und von

Unvorhersehbarkeit geprägten Bauumfeld. Im Vergleich zum ersten Halbjahr

2024 verzeichnete das Unternehmen stabile Umsatz-Volumina, anhaltend gesunde

Margen und eine sich verbessernde operative Leistung. Die Ergebnisse

Wer­bung

entsprechen den Erwartungen von Etex für diesen Zeitraum.

* Stabile Erlöse in Höhe von 1.926 Millionen Euro (-0,2 %) im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 1,5 % auf vergleichbarer Basis

entspricht, entsprechend den Sale-Volumina.

* Das REBITDA beläuft sich auf 353 Millionen Euro, was einem Rückgang von 6,4

% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 und einem Rückgang von 2,8 % auf

Wer­bung

vergleichbarer Basis entspricht. Die Margen bleiben mit 18,3 % des Umsatzes

weiterhin stark, insbesondere dank der verbesserten operativen Leistung.

* Der Rückgang des wiederkehrenden Nettogewinns um 17,8 % auf 125 Millionen

Euro ist auf die Entwicklung des REBITDA in Verbindung mit den Auswirkungen

der Wechselkurse auf die Nettofinanzaufwendungen zurückzuführen.

* Der Nettogewinn steigt auf 115 Millionen Euro.

* Finanzschulden stabil bei 1.219 Millionen Euro.

* Ausblick für den Rest des Jahres 2025: Etex strebt trotz der erwarteten

Marktvolatilität eine stabile Performance in allen Geschäftsbereichen

gegenüber 2024 an.

* Etex wird weiterhin in Produktionswerken investieren, seine

Nachhaltigkeitsbemühungen vorantreiben, strategische Chancen aktiv verfolgen

und die 2024 gestarteten Kostensenkungsprogramme umsetzen.

Kommentar von Bernard Delvaux, CEO von Etex:?Unsere Ergebnisse für das erste

Halbjahr entsprechen unseren Prognosen, obwohl sich die Erholung des Marktes

langsamer als erwartet vollzieht. Während einige Regionen weiterhin eine

Herausforderung darstellen, beobachten wir in Regionen wie Lateinamerika und

Südeuropa erfreuliche Entwicklungen.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 war dieses Jahr anspruchsvoller, da die

Nachfrage in einigen wichtigen Märkten weiter zurückging. Wir haben jedoch

erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Kosten zu kontrollieren und die

Margen aufrechtzuerhalten, und dabei bemerkenswerte Fortschritte bei der

Produkt- und Betriebsleistung sowie der Rentabilität erzielt. Dies führt zu

stabilen Einnahmen und nachhaltig gesunden Margen.

Da wir davon ausgehen, dass sich die Dynamik im Jahr 2026 allmählich wieder

aufbauen wird, bereiten wir uns weiter auf zukünftiges Wachstum vor, unter

anderem mit unserer brandneuen Gipskartonplattenlinie in Bristol,

Großbritannien, die im März dieses Jahres gestartet ist, der Tätigung von

Investitionen in Höhe von 65 Millionen Euro in Lateinamerika und weiteren

Produktinnovationen und innovativen Lösungen."

Joseph Lemaire

communications@etexgroup.com

Â°