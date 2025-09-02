GNW-News: Etex erzielt ein solides Halbjahresergebnis im Rahmen der Erwartungen, angetrieben durch stabile Umsatz-Volumina bei gleichzeitig gesunden Margen
* Die Finanzergebnisse von Etex zum Halbjahr zeigen eine bemerkenswerte
Widerstandsfähigkeit in einem nach wie vor weitgehend gedrückten und von
Unvorhersehbarkeit geprägten Bauumfeld. Im Vergleich zum ersten Halbjahr
2024 verzeichnete das Unternehmen stabile Umsatz-Volumina, anhaltend gesunde
Margen und eine sich verbessernde operative Leistung. Die Ergebnisse
entsprechen den Erwartungen von Etex für diesen Zeitraum.
* Stabile Erlöse in Höhe von 1.926 Millionen Euro (-0,2 %) im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 1,5 % auf vergleichbarer Basis
entspricht, entsprechend den Sale-Volumina.
* Das REBITDA beläuft sich auf 353 Millionen Euro, was einem Rückgang von 6,4
% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 und einem Rückgang von 2,8 % auf
vergleichbarer Basis entspricht. Die Margen bleiben mit 18,3 % des Umsatzes
weiterhin stark, insbesondere dank der verbesserten operativen Leistung.
* Der Rückgang des wiederkehrenden Nettogewinns um 17,8 % auf 125 Millionen
Euro ist auf die Entwicklung des REBITDA in Verbindung mit den Auswirkungen
der Wechselkurse auf die Nettofinanzaufwendungen zurückzuführen.
* Der Nettogewinn steigt auf 115 Millionen Euro.
* Finanzschulden stabil bei 1.219 Millionen Euro.
* Ausblick für den Rest des Jahres 2025: Etex strebt trotz der erwarteten
Marktvolatilität eine stabile Performance in allen Geschäftsbereichen
gegenüber 2024 an.
* Etex wird weiterhin in Produktionswerken investieren, seine
Nachhaltigkeitsbemühungen vorantreiben, strategische Chancen aktiv verfolgen
und die 2024 gestarteten Kostensenkungsprogramme umsetzen.
Kommentar von Bernard Delvaux, CEO von Etex:?Unsere Ergebnisse für das erste
Halbjahr entsprechen unseren Prognosen, obwohl sich die Erholung des Marktes
langsamer als erwartet vollzieht. Während einige Regionen weiterhin eine
Herausforderung darstellen, beobachten wir in Regionen wie Lateinamerika und
Südeuropa erfreuliche Entwicklungen.
Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 war dieses Jahr anspruchsvoller, da die
Nachfrage in einigen wichtigen Märkten weiter zurückging. Wir haben jedoch
erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Kosten zu kontrollieren und die
Margen aufrechtzuerhalten, und dabei bemerkenswerte Fortschritte bei der
Produkt- und Betriebsleistung sowie der Rentabilität erzielt. Dies führt zu
stabilen Einnahmen und nachhaltig gesunden Margen.
Da wir davon ausgehen, dass sich die Dynamik im Jahr 2026 allmählich wieder
aufbauen wird, bereiten wir uns weiter auf zukünftiges Wachstum vor, unter
anderem mit unserer brandneuen Gipskartonplattenlinie in Bristol,
Großbritannien, die im März dieses Jahres gestartet ist, der Tätigung von
Investitionen in Höhe von 65 Millionen Euro in Lateinamerika und weiteren
Produktinnovationen und innovativen Lösungen."
Joseph Lemaire
communications@etexgroup.com
