GNW-News: Etex erzielt ein solides Halbjahresergebnis im Rahmen der Erwartungen, angetrieben durch stabile Umsatz-Volumina bei gleichzeitig gesunden Margen

^ZAVENTEM, Belgien, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.etexgroup.com/en/news/2571873/

* Die Finanzergebnisse von Etex zum Halbjahr zeigen eine bemerkenswerte

Widerstandsfähigkeit in einem nach wie vor weitgehend gedrückten und von

Unvorhersehbarkeit geprägten Bauumfeld. Im Vergleich zum ersten Halbjahr

2024 verzeichnete das Unternehmen stabile Umsatz-Volumina, anhaltend gesunde

Margen und eine sich verbessernde operative Leistung. Die Ergebnisse

entsprechen den Erwartungen von Etex für diesen Zeitraum.

* Stabile Erlöse in Höhe von 1.926 Millionen Euro (-0,2 %) im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 1,5 % auf vergleichbarer Basis

entspricht, entsprechend den Sale-Volumina.

* Das REBITDA beläuft sich auf 353 Millionen Euro, was einem Rückgang von 6,4

% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 und einem Rückgang von 2,8 % auf

vergleichbarer Basis entspricht. Die Margen bleiben mit 18,3 % des Umsatzes

weiterhin stark, insbesondere dank der verbesserten operativen Leistung.

* Der Rückgang des wiederkehrenden Nettogewinns um 17,8 % auf 125 Millionen

Euro ist auf die Entwicklung des REBITDA in Verbindung mit den Auswirkungen

der Wechselkurse auf die Nettofinanzaufwendungen zurückzuführen.

* Der Nettogewinn steigt auf 115 Millionen Euro.

* Finanzschulden stabil bei 1.219 Millionen Euro.

* Ausblick für den Rest des Jahres 2025: Etex strebt trotz der erwarteten

Marktvolatilität eine stabile Performance in allen Geschäftsbereichen

gegenüber 2024 an.

* Etex wird weiterhin in Produktionswerken investieren, seine

Nachhaltigkeitsbemühungen vorantreiben, strategische Chancen aktiv verfolgen

und die 2024 gestarteten Kostensenkungsprogramme umsetzen.

Kommentar von Bernard Delvaux, CEO von Etex:?Unsere Ergebnisse für das erste

Halbjahr entsprechen unseren Prognosen, obwohl sich die Erholung des Marktes

langsamer als erwartet vollzieht. Während einige Regionen weiterhin eine

Herausforderung darstellen, beobachten wir in Regionen wie Lateinamerika und

Südeuropa erfreuliche Entwicklungen.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 war dieses Jahr anspruchsvoller, da die

Nachfrage in einigen wichtigen Märkten weiter zurückging. Wir haben jedoch

erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Kosten zu kontrollieren und die

Margen aufrechtzuerhalten, und dabei bemerkenswerte Fortschritte bei der

Produkt- und Betriebsleistung sowie der Rentabilität erzielt. Dies führt zu

stabilen Einnahmen und nachhaltig gesunden Margen.

Da wir davon ausgehen, dass sich die Dynamik im Jahr 2026 allmählich wieder

aufbauen wird, bereiten wir uns weiter auf zukünftiges Wachstum vor, unter

anderem mit unserer brandneuen Gipskartonplattenlinie in Bristol,

Großbritannien, die im März dieses Jahres gestartet ist, der Tätigung von

Investitionen in Höhe von 65 Millionen Euro in Lateinamerika und weiteren

Produktinnovationen und innovativen Lösungen."

Joseph Lemaire

communications@etexgroup.com

