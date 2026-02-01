GNW-News: EU-Phosphor-Index: EU importiert Phosphor im Wert von fast 900 Millionen Euro aus Russland

^STOCKHOLM, Feb. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trotz Russlands Krieg in der

Ukraine importiert die EU weiterhin große Mengen Phosphor aus Russland. Dies

zeigt eine neue Analyse des schwedischen Umweltunternehmens Ragn-Sells. Im Jahr

2025 importierte die EU russische Phosphorprodukte im Wert von fast 900

Millionen Euro. Damit ist Russland einer der größten Lieferanten der Union für

diesen Nährstoff, der für die europäische Lebensmittelproduktion von

entscheidender Bedeutung ist.

?Ohne Phosphor gibt es weniger Lebensmittel und eine höhere Inflation. Solange

Europa von Importen aus einigen wenigen Ländern wie Russland und Marokko

abhängig bleibt, ist die Nahrungsmittelversorgung unsicher. Wenn es der EU mit

der Ernährungssicherheit ernst ist, sollte sie zunächst den Phosphor

zurückgewinnen, der bereits in unseren Abwässern zirkuliert", erklärt Pär

Larshans, Chief Sustainability Officer bei Ragn-Sells.

Phosphor ist für die Herstellung von Mineraldüngern und Tierfutter unerlässlich.

Dennoch wird fast der gesamte in der EU verwendete Phosphor importiert,

hauptsächlich aus Russland und Marokko. Die einzige aktive Phosphatmine der EU

in Finnland deckt weniger als 10 Prozent des europäischen Bedarfs in der

Landwirtschaft.

Im Jahr 2025 importierten europäische Unternehmen Phosphordünger und Phosphate

aus Russland im Wert von rund 890 Millionen Euro. Dies geht aus vorläufigen

Daten der Europäischen Kommission hervor, die von Ragn-Sells analysiert wurden.

Dies stellt zwar einen leichten Rückgang gegenüber 2024

(https://newsroom.ragnsells.com/posts/pressreleases/one-quarter-of-eu-

phosphorus-imports-in-2024) dar, dennoch entfiel auf russischen Phosphor etwa

ein Fünftel (21 %) der gesamten Phosphorimporte der EU.

?Europa taumelt schlafwandlerisch in eine Phosphorkrise. Phosphor als

strategisch wichtig anzuerkennen und die verbleibenden Hindernisse für

recycelten Phosphor zu beseitigen, ist für die europäische Wettbewerbsfähigkeit,

die Ernährungssicherheit und die langfristige Widerstandsfähigkeit von

entscheidender Bedeutung", sagt Jan Svärd, CEO von EasyMining.

EasyMining, ein innovatives Tochterunternehmen von Ragn-Sells, hat die Ash2Phos-

Technologie (https://www.easymining.com/technologies/ash2phos2/ash2phos/)

entwickelt. Mit diesem Verfahren werden mehr als 90 Prozent des Phosphors aus

Klärschlammasche zurückgewonnen und RevoCaP hergestellt, ein hochreines

recyceltes Kalziumphosphat, das importierten, abgebauten Phosphor ersetzen kann.

Obwohl die Europäische Kommission recycelten Phosphor für den ökologischen

Landbau zugelassen hat (https://newsroom.ragnsells.com/posts/pressreleases/eu-

approves-recycled-phosphorus-for-use-in-or), verbietet ein jahrzehntealtes

Gesetz immer noch dessen Verwendung in Tierfutter. Schweden fordert die

Kommission auf, eine neue Risikobewertung

(https://www.regeringen.se/contentassets/04cfa7f8cfe844d0bd855f232cbf9ebb/forenk

lingsatgarder/) von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zu

verlangen, die als Grundlage für eine Überarbeitung der Rechtsvorschriften

dienen soll. Schweden und Finnland haben die EU zudem aufgefordert,

Düngemittelimporte aus Russland einzustellen

(https://www.regeringen.se/tal/2026/01/utrikesministerns-tal-vid-folk-och-

forsvar-2026/).

?Europa ist technisch in der Lage, Phosphor selbst zu produzieren, aber

veraltete Vorschriften zwingen uns zur Importabhängigkeit. Die Aktualisierung

eines Anhangs in den EU-Futtermittelvorschriften könnte erhebliche Investitionen

freisetzen, die Wettbewerbsfähigkeit stärken und die Abhängigkeit von Russland

verringern", so Pär Larshans.

Für weitere Informationen:

Pär Larshans, Chief Sustainability Officer, Ragn-Sells Group,

+46-70-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com (mailto:par.larshans@ragnsells.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/904d4a10-a7d9-

4e34-8f91-068b67be760e/de

