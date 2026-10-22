GNW-News: Euronet stellt OLON vor, ein Unified-Commerce-Ökosystem, welches das Wachstum von Händlern beschleunigen soll
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^LEAWOOD, Kansas, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euronet (NASDAQ: EEFT), ein
weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Zahlungsinfrastruktur und Marktführer
bei der Zahlungsabwicklung und grenzüberschreitenden Transaktionen, hat heute
die Einführung von OLON bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein
Handelsökosystem der nächsten Generation, das Unternehmen dabei unterstützen
soll, die Komplexität bei der Annahme und Abwicklung von Zahlungen zu
vereinfachen. Damit soll das Wachstum der Unternehmen beschleunigt und neue
Chancen in einer zunehmend vernetzten Wirtschaft erschlossen werden, während
gleichzeitig eine skalierbare Grundlage für die weitere Expansion von Euronet im
Bereich der Händlerdienstleistungen geschaffen wird.
OLON, abgeleitet vom griechischen Wort?????", bedeutet?das Ganze" und steht
für Vollständigkeit und die Kraft miteinander verbundener Teile, die als Einheit
zusammenwirken. Im Bereich der Händlerdienstleistungen wird diese Philosophie
umgesetzt, indem Zahlungen mit Technologie, integrierten Geschäftsanwendungen
und -systemen sowie Mehrwertdiensten zu einem einheitlichen Ökosystem verbunden
werden, das sich gemeinsam mit dem Händler weiterentwickelt und wächst. Das
Ergebnis ist ein vernetztes Einkaufserlebnis, das Unternehmen dabei unterstützt,
effizienter zu arbeiten, effektiver zu wachsen und Kunden auf sinnvollere Weise
anzusprechen, während es den Verbrauchern an jedem Kontaktpunkt eine größere
Auswahl, nahtlose Interaktionen und einen höheren Mehrwert bietet.
Diese Philosophie stützt sich auf drei miteinander verbundene Säulen:
Zahlungsverkehr, Handel und Wachstum. Gemeinsam vereinen sie Zahlungsakzeptanz,
die Integration von Geschäftsanwendungen und Mehrwertdienste in einem einzigen,
anpassungsfähigen Ökosystem.
OLON ist von Grund auf modular, flexibel und zukunftsfähig konzipiert und
ermöglicht es Händlern, die für ihr Geschäft relevantesten Funktionen zu
aktivieren und bei sich ändernden Anforderungen neue hinzuzufügen. Die modulare
Architektur verbindet die Einfachheit eines einzigen Ökosystems mit der
Flexibilität, unterschiedliche Anforderungen von Händlern zu erfüllen, und
ermöglicht so eine effiziente Einführung und Expansion in verschiedenen Märkten.
Ein skalierbares Ökosystem für Zahlungsverkehr, Handel und Wachstum
OLON ist mehr als nur eine Zahlungsplattform - es ist ein einheitliches E-
Commerce-Ökosystem, das Händlern die Abwicklung, Verwaltung und das Wachstum
ihres Geschäfts erleichtert und die Interaktion zwischen Verbrauchern und
Händlern vereinfacht.
Im Kern bietet OLON eine umfassende Zahlungsabwicklungsplattform für den
stationären und digitalen Handel, die alle stationären Zahlungskanäle (Desktop,
Mobilgeräte, selbstbediente Terminals,?Tap on Phone"), E-Commerce,
Zahlungslinks, internationale und nationale Kartensysteme, digitale Geldbörsen,
Konto-zu-Konto-Zahlungen sowie lokale Zahlungsmethoden abdeckt.
Dank dieser Bandbreite kann OLON den globalen Markt Land für Land erschließen
und sein Angebot an die lokalen Marktbedürfnisse und Besonderheiten anpassen,
anstatt ein Einheitsmodell aufzuzwingen. Aufbauend auf einer mehr als 30-
jährigen Präsenz in Europa stellt Euronet eine wichtige Zahlungsinfrastruktur in
den lokalen Märkten bereit, gestützt auf etablierte Betriebsabläufe, Anbindungen
an nationale Zahlungsnetze und langjährige Geschäftsbeziehungen. Dies bildet
eine solide Grundlage für die Expansion von OLON.
Über den Zahlungsverkehr hinaus wird OLON Teil des alltäglichen Geschäftsumfelds
des Händlers. Nahtlose Integrationen mit globalen und lokalen
Technologieanbietern in den Bereichen ERP, ECR, Rechnungsstellung, Steuerwesen,
Einzelhandel, Gastgewerbe, Gastronomie, Buchung, Ticketverkauf und anderen
branchenspezifischen Anwendungen verbinden Zahlungsvorgänge direkt mit den
Kerngeschäftsprozessen und werden gleichzeitig den Anforderungen verschiedener
Branchen und Märkte gerecht. Funktionen für Berichterstellung,
Abrechnungsüberwachung, Kundenbindung, Analysen und Kontenabgleich bieten
Händlern eine zentrale Plattform, um ihre Geschäftsabläufe besser zu verstehen,
zu verwalten und zu steuern.
Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal von OLON ist sein einzigartiges,
stetig wachsendes Portfolio an Mehrwertdiensten innerhalb des umfassenden
Euronet-Ökosystems, das darauf ausgelegt ist, die Kundenbindung zu stärken und
neue Umsatzmöglichkeiten für Händler zu erschließen. Dazu gehören unter anderem
steuerfreie Einkaufsdienste, Rechnungszahlungen, digitale Geldbörsen,
Devisenlösungen (FX), Liquiditätsdienste und Essensgutscheine. OLON ermöglicht
es Händlern zudem, digitale Produkte und Dienstleistungen führender
internationaler Marken zu vertreiben und so die Verkaufsstelle von einem reinen
Zahlungsterminal in einen umfassenderen Handels- und Servicekanal zu verwandeln.
Durch die Bündelung dieser Funktionen auf einer einzigen Plattform ermöglicht
OLON den Händlern, ihr Kundenangebot zu bereichern, sich von der Konkurrenz
abzuheben, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und ihre Rolle in der
digitalen Wirtschaft auszubauen, während Euronet dadurch mehr Möglichkeiten
erhält, die Beziehungen zu den Händlern im Laufe der Zeit zu vertiefen.
Entwickelt für lokale Märkte. Konzipiert für skalierbares Wachstum.
OLON schafft ein E-Commerce-Ökosystem, das marktübergreifend einheitlich
eingesetzt werden kann und sich gleichzeitig an die spezifischen Bedürfnisse
jedes Landes anpasst. Eine gemeinsame Plattform kann lokale Zahlungspräferenzen,
regulatorische Anforderungen, Geschäftspraktiken, globale und lokale
Unternehmensanwendungen sowie marktspezifische Integrationen berücksichtigen.
Auf einem stark fragmentierten globalen Markt bilden die etablierte Präsenz, die
Infrastruktur und die Marktkenntnisse von Euronet eine solide Grundlage für
Wachstum.
OLON basiert auf Modularität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und
ermöglicht es Händlern, die Funktionen zu nutzen, die am besten zu ihrem
aktuellen Geschäftsmodell passen, und das System entsprechend ihren sich
wandelnden Anforderungen zu erweitern. OLON kann im Laufe der Zeit neue
Zahlungsmethoden, Dienste, Integrationen und E-Commerce-Funktionen hinzufügen
und sich so gemeinsam mit den Händlern, Kunden und den von ihnen bedienten
Märkten weiterentwickeln, während es gleichzeitig eine systematische Expansion
ermöglicht, ohne dass für jeden Markt separate Plattformen aufgebaut werden
müssen.
Für Verbraucher soll OLON den täglichen Einkauf einfacher, vernetzter und
lohnender gestalten, indem es den Menschen mehr Auswahl bei den
Zahlungsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig ein nahtloseres Einkaufserlebnis
bei allen teilnehmenden Händlern schafft. Durch die Zusammenführung von
Zahlungs- und Händlerservices in einem vernetzten Ökosystem möchte OLON die
Beziehung zwischen Händlern und ihren Kunden stärken und bei jeder Transaktion
einen höheren Mehrwert schaffen.
Für Händler ist OLON darauf ausgelegt, den Handel einfacher, intelligenter und
vernetzter zu gestalten, indem es Zahlungen, Geschäftsanwendungen und
Mehrwertdienste in einem einzigen Ökosystem vereint. Indem OLON Unternehmen die
Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen sie Zahlungen entgegennehmen, ihre
Geschäftsabläufe verwalten und ausbauen sowie effektiver mit Kunden interagieren
können, zielt das Unternehmen darauf ab, Komplexität zu reduzieren, die
Effizienz zu steigern und Händlern dabei zu helfen, stärkere und wertvollere
Kundenbeziehungen aufzubauen.
Nikos Fountas, EVP & CEO Payments Infrastructure Americas and EMEA,
kommentierte:
?OLON spiegelt unser Bestreben wider, über die reine Zahlungsabwicklung
hinauszugehen und ein umfassenderes Handelsökosystem zu schaffen, das alle
Funktionen vereint, die Händler benötigen, um ihr Geschäft zu betreiben, ihre
Kunden zu binden und zu wachsen. In Verbindung mit der internationalen
Reichweite und den Ressourcen von Euronet schafft OLON ein Ökosystem, das lokal
relevant ist, das Wachstum der Händler beschleunigt und sich über alle Märkte
hinweg konsequent skalieren lässt."
Griechenland wird der erste Markt sein, auf dem OLON vollständig eingeführt wird
Aufbauend auf der Präsenz von Euronet im Bereich Händlerdienstleistungen in mehr
als 15 europäischen Ländern wird OLON zunächst in Griechenland, einem seiner
ersten Märkte, vollständig eingeführt und erreicht dort rund 225.000 Händler an
300.000 stationären Verkaufsstellen und in 7.000 Online-Shops. OLON etabliert
sich zunehmend auch in Deutschland und anderen südeuropäischen Märkten, wobei
die Angebote genau auf die jeweiligen Bedürfnisse und Dynamiken der einzelnen
Märkte zugeschnitten sind. Das Ökosystem wird sich weiterentwickeln, wobei neue
Dienste und Funktionen eingeführt werden, um den Bedürfnissen der Händler
gerecht zu werden und Marktchancen zu nutzen.
Zusätzliche Informationen
Erfahren Sie mehr über OLON auf der Euronet-Website unter www.euronet.com/olon
(http://www.euronet.com/olon).
Über Euronet
Euronet (NASDAQ: EEFT) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der
Zahlungsinfrastruktur und Marktführer bei der Zahlungsabwicklung und
grenzüberschreitenden Transaktionen. Das Unternehmen ist seit mehr als 30 Jahren
tätig und betreut mittlerweile Kunden in über 200 Ländern und Gebieten. Wir
unterstützen Finanzinstitute, Händler und globale Marken mit
technologiebasierten Lösungen und ermöglichen es Unternehmen und Verbrauchern,
weltweit nahtlos Geld zu senden, zu empfangen und auszugeben. Durch den Betrieb
eines der weltweit größten unabhängigen elektronischen Zahlungsnetzwerke, das
die Bereiche Händlerakquise, Transaktionsabwicklung und POS-Infrastruktur
umfasst, ermöglicht Euronet den digitalen und grenzüberschreitenden Geldtransfer
in Echtzeit auf globaler Ebene. Im Jahr 2025 wickelte Euronet über sein Netzwerk
mehr als 20 Milliarden Transaktionen ab. Euronet hat seinen Hauptsitz in
Leawood, Kansas (USA), und ist weltweit mit 74 Niederlassungen vertreten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.euronet.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=_7OULHr10oZO7yHMn1fnZxdsG_oyEXpB1JU1
v5hsSjt4FpJpxa1XN1GTw4eYpG_nComXqQj1BjXzBJNl_5pL8ZPoYOdV7q8c8C9mh8SH8kI=).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf die Absichten,
Erwartungen oder Prognosen von Euronet oder dessen Geschäftsführung hinsichtlich
der zukünftigen Geschäftsentwicklung beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.
Die tatsächlichen Ergebnisse von Euronet können aufgrund einer Reihe von
Faktoren erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten
Ergebnissen abweichen, darunter: die Lage auf den weltweiten Finanzmärkten und
die allgemeine Wirtschaftslage, einschließlich der Auswirkungen von Pandemien
oder anderen Krankheitsausbrüchen; Inflation; militärische Konflikte in der
Ukraine und im Nahen Osten sowie die damit verbundenen Wirtschaftssanktionen;
unsere Fähigkeit, übernommene Geschäftsbereiche erfolgreich zu integrieren; die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in bestimmten Ländern und Regionen;
technologische Entwicklungen, einschließlich künstlicher Intelligenz, die den
Markt für unsere Produkte und Dienstleistungen beeinflussen; unsere Fähigkeit,
neue Produkte und Dienstleistungen erfolgreich einzuführen;
Wechselkursschwankungen; die Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen in unseren
Computersystemen oder denen unserer Kunden oder Lieferanten, einschließlich
unserer Finanzabwicklungsnetzwerke oder derer anderer Dritter; Unterbrechungen
in unseren Systemen oder denen unserer Lieferanten oder anderer Dritter; unsere
Fähigkeit, bestehende Verträge zu rentablen Konditionen zu verlängern;
Änderungen der Gebühren für Transaktionen mit Karten, die internationale Logos
tragen, oder über Switching-Netzwerke, wie z. B. Kartentransaktionen an
Geldautomaten; unsere Fähigkeit, zunehmend strengere regulatorische
Anforderungen einzuhalten, einschließlich der Vorschriften zur Bekämpfung von
Geldwäsche, Terrorismus und Bestechung sowie zum Verbraucher-, Daten- und
Datenschutz; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die unser Geschäft
betreffen, einschließlich Steuer- und Einwanderungsgesetze sowie aller Gesetze
zur Regulierung von Zahlungen, einschließlich Transaktionen mit dynamischer
Währungsumrechnung und digitaler Vermögenswerte; Änderungen in unseren
Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern oder bei den von diesen erhobenen
Gebühren; Wettbewerb; der Ausgang von Ansprüchen und anderen ungewissen
Verlustrisiken, die Euronet betreffen; die Finanzierungskosten (einschließlich
Zinsschwankungen), die Verfügbarkeit von Krediten sowie die Bedingungen und die
Einhaltung von Kreditauflagen; und die Verlängerung von Finanzierungsquellen bei
deren Ablauf sowie die Verfügbarkeit von Ersatzfinanzierungen. Diese und weitere
Risiken sind in den Unterlagen beschrieben, die das Unternehmen bei der
Securities and Exchange Commission eingereicht hat, darunter unser Jahresbericht
auf Formular 10-K, unsere Quartalsberichte auf Formular 10-Q und unsere
aktuellen Berichte auf Formular 8-K. Kopien dieser Unterlagen können über die
Edgar-Website der SEC oder durch Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen angefordert
werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Euronet
nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, und übernimmt
gegenüber keiner Person die Verpflichtung, unter irgendwelchen Umständen eine
solche Aktualisierung vorzunehmen. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig
wichtige Informationen im Bereich?Investor Relations" auf seiner Website.
Pressekontakt Euronet
Stephanie Taylor
staylor@euronetworldwide.com
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen