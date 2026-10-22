GNW-News: Euronet stellt OLON vor, ein Unified-Commerce-Ökosystem, welches das Wachstum von Händlern beschleunigen soll

22.10.26 06:50 Uhr

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^LEAWOOD, Kansas, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euronet (NASDAQ: EEFT), ein

weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Zahlungsinfrastruktur und Marktführer

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bei der Zahlungsabwicklung und grenzüberschreitenden Transaktionen, hat heute

die Einführung von OLON bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein

Handelsökosystem der nächsten Generation, das Unternehmen dabei unterstützen

soll, die Komplexität bei der Annahme und Abwicklung von Zahlungen zu

vereinfachen. Damit soll das Wachstum der Unternehmen beschleunigt und neue

Chancen in einer zunehmend vernetzten Wirtschaft erschlossen werden, während

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gleichzeitig eine skalierbare Grundlage für die weitere Expansion von Euronet im

Bereich der Händlerdienstleistungen geschaffen wird.

OLON, abgeleitet vom griechischen Wort?????", bedeutet?das Ganze" und steht

für Vollständigkeit und die Kraft miteinander verbundener Teile, die als Einheit

zusammenwirken. Im Bereich der Händlerdienstleistungen wird diese Philosophie

umgesetzt, indem Zahlungen mit Technologie, integrierten Geschäftsanwendungen

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und -systemen sowie Mehrwertdiensten zu einem einheitlichen Ökosystem verbunden

werden, das sich gemeinsam mit dem Händler weiterentwickelt und wächst. Das

Ergebnis ist ein vernetztes Einkaufserlebnis, das Unternehmen dabei unterstützt,

effizienter zu arbeiten, effektiver zu wachsen und Kunden auf sinnvollere Weise

anzusprechen, während es den Verbrauchern an jedem Kontaktpunkt eine größere

Auswahl, nahtlose Interaktionen und einen höheren Mehrwert bietet.

Diese Philosophie stützt sich auf drei miteinander verbundene Säulen:

Zahlungsverkehr, Handel und Wachstum. Gemeinsam vereinen sie Zahlungsakzeptanz,

die Integration von Geschäftsanwendungen und Mehrwertdienste in einem einzigen,

anpassungsfähigen Ökosystem.

OLON ist von Grund auf modular, flexibel und zukunftsfähig konzipiert und

ermöglicht es Händlern, die für ihr Geschäft relevantesten Funktionen zu

aktivieren und bei sich ändernden Anforderungen neue hinzuzufügen. Die modulare

Architektur verbindet die Einfachheit eines einzigen Ökosystems mit der

Flexibilität, unterschiedliche Anforderungen von Händlern zu erfüllen, und

ermöglicht so eine effiziente Einführung und Expansion in verschiedenen Märkten.

Ein skalierbares Ökosystem für Zahlungsverkehr, Handel und Wachstum

OLON ist mehr als nur eine Zahlungsplattform - es ist ein einheitliches E-

Commerce-Ökosystem, das Händlern die Abwicklung, Verwaltung und das Wachstum

ihres Geschäfts erleichtert und die Interaktion zwischen Verbrauchern und

Händlern vereinfacht.

Im Kern bietet OLON eine umfassende Zahlungsabwicklungsplattform für den

stationären und digitalen Handel, die alle stationären Zahlungskanäle (Desktop,

Mobilgeräte, selbstbediente Terminals,?Tap on Phone"), E-Commerce,

Zahlungslinks, internationale und nationale Kartensysteme, digitale Geldbörsen,

Konto-zu-Konto-Zahlungen sowie lokale Zahlungsmethoden abdeckt.

Dank dieser Bandbreite kann OLON den globalen Markt Land für Land erschließen

und sein Angebot an die lokalen Marktbedürfnisse und Besonderheiten anpassen,

anstatt ein Einheitsmodell aufzuzwingen. Aufbauend auf einer mehr als 30-

jährigen Präsenz in Europa stellt Euronet eine wichtige Zahlungsinfrastruktur in

den lokalen Märkten bereit, gestützt auf etablierte Betriebsabläufe, Anbindungen

an nationale Zahlungsnetze und langjährige Geschäftsbeziehungen. Dies bildet

eine solide Grundlage für die Expansion von OLON.

Über den Zahlungsverkehr hinaus wird OLON Teil des alltäglichen Geschäftsumfelds

des Händlers. Nahtlose Integrationen mit globalen und lokalen

Technologieanbietern in den Bereichen ERP, ECR, Rechnungsstellung, Steuerwesen,

Einzelhandel, Gastgewerbe, Gastronomie, Buchung, Ticketverkauf und anderen

branchenspezifischen Anwendungen verbinden Zahlungsvorgänge direkt mit den

Kerngeschäftsprozessen und werden gleichzeitig den Anforderungen verschiedener

Branchen und Märkte gerecht. Funktionen für Berichterstellung,

Abrechnungsüberwachung, Kundenbindung, Analysen und Kontenabgleich bieten

Händlern eine zentrale Plattform, um ihre Geschäftsabläufe besser zu verstehen,

zu verwalten und zu steuern.

Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal von OLON ist sein einzigartiges,

stetig wachsendes Portfolio an Mehrwertdiensten innerhalb des umfassenden

Euronet-Ökosystems, das darauf ausgelegt ist, die Kundenbindung zu stärken und

neue Umsatzmöglichkeiten für Händler zu erschließen. Dazu gehören unter anderem

steuerfreie Einkaufsdienste, Rechnungszahlungen, digitale Geldbörsen,

Devisenlösungen (FX), Liquiditätsdienste und Essensgutscheine. OLON ermöglicht

es Händlern zudem, digitale Produkte und Dienstleistungen führender

internationaler Marken zu vertreiben und so die Verkaufsstelle von einem reinen

Zahlungsterminal in einen umfassenderen Handels- und Servicekanal zu verwandeln.

Durch die Bündelung dieser Funktionen auf einer einzigen Plattform ermöglicht

OLON den Händlern, ihr Kundenangebot zu bereichern, sich von der Konkurrenz

abzuheben, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und ihre Rolle in der

digitalen Wirtschaft auszubauen, während Euronet dadurch mehr Möglichkeiten

erhält, die Beziehungen zu den Händlern im Laufe der Zeit zu vertiefen.

Entwickelt für lokale Märkte. Konzipiert für skalierbares Wachstum.

OLON schafft ein E-Commerce-Ökosystem, das marktübergreifend einheitlich

eingesetzt werden kann und sich gleichzeitig an die spezifischen Bedürfnisse

jedes Landes anpasst. Eine gemeinsame Plattform kann lokale Zahlungspräferenzen,

regulatorische Anforderungen, Geschäftspraktiken, globale und lokale

Unternehmensanwendungen sowie marktspezifische Integrationen berücksichtigen.

Auf einem stark fragmentierten globalen Markt bilden die etablierte Präsenz, die

Infrastruktur und die Marktkenntnisse von Euronet eine solide Grundlage für

Wachstum.

OLON basiert auf Modularität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und

ermöglicht es Händlern, die Funktionen zu nutzen, die am besten zu ihrem

aktuellen Geschäftsmodell passen, und das System entsprechend ihren sich

wandelnden Anforderungen zu erweitern. OLON kann im Laufe der Zeit neue

Zahlungsmethoden, Dienste, Integrationen und E-Commerce-Funktionen hinzufügen

und sich so gemeinsam mit den Händlern, Kunden und den von ihnen bedienten

Märkten weiterentwickeln, während es gleichzeitig eine systematische Expansion

ermöglicht, ohne dass für jeden Markt separate Plattformen aufgebaut werden

müssen.

Für Verbraucher soll OLON den täglichen Einkauf einfacher, vernetzter und

lohnender gestalten, indem es den Menschen mehr Auswahl bei den

Zahlungsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig ein nahtloseres Einkaufserlebnis

bei allen teilnehmenden Händlern schafft. Durch die Zusammenführung von

Zahlungs- und Händlerservices in einem vernetzten Ökosystem möchte OLON die

Beziehung zwischen Händlern und ihren Kunden stärken und bei jeder Transaktion

einen höheren Mehrwert schaffen.

Für Händler ist OLON darauf ausgelegt, den Handel einfacher, intelligenter und

vernetzter zu gestalten, indem es Zahlungen, Geschäftsanwendungen und

Mehrwertdienste in einem einzigen Ökosystem vereint. Indem OLON Unternehmen die

Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen sie Zahlungen entgegennehmen, ihre

Geschäftsabläufe verwalten und ausbauen sowie effektiver mit Kunden interagieren

können, zielt das Unternehmen darauf ab, Komplexität zu reduzieren, die

Effizienz zu steigern und Händlern dabei zu helfen, stärkere und wertvollere

Kundenbeziehungen aufzubauen.

Nikos Fountas, EVP & CEO Payments Infrastructure Americas and EMEA,

kommentierte:

?OLON spiegelt unser Bestreben wider, über die reine Zahlungsabwicklung

hinauszugehen und ein umfassenderes Handelsökosystem zu schaffen, das alle

Funktionen vereint, die Händler benötigen, um ihr Geschäft zu betreiben, ihre

Kunden zu binden und zu wachsen. In Verbindung mit der internationalen

Reichweite und den Ressourcen von Euronet schafft OLON ein Ökosystem, das lokal

relevant ist, das Wachstum der Händler beschleunigt und sich über alle Märkte

hinweg konsequent skalieren lässt."

Griechenland wird der erste Markt sein, auf dem OLON vollständig eingeführt wird

Aufbauend auf der Präsenz von Euronet im Bereich Händlerdienstleistungen in mehr

als 15 europäischen Ländern wird OLON zunächst in Griechenland, einem seiner

ersten Märkte, vollständig eingeführt und erreicht dort rund 225.000 Händler an

300.000 stationären Verkaufsstellen und in 7.000 Online-Shops. OLON etabliert

sich zunehmend auch in Deutschland und anderen südeuropäischen Märkten, wobei

die Angebote genau auf die jeweiligen Bedürfnisse und Dynamiken der einzelnen

Märkte zugeschnitten sind. Das Ökosystem wird sich weiterentwickeln, wobei neue

Dienste und Funktionen eingeführt werden, um den Bedürfnissen der Händler

gerecht zu werden und Marktchancen zu nutzen.

Zusätzliche Informationen

Erfahren Sie mehr über OLON auf der Euronet-Website unter www.euronet.com/olon

(http://www.euronet.com/olon).

Über Euronet

Euronet (NASDAQ: EEFT) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der

Zahlungsinfrastruktur und Marktführer bei der Zahlungsabwicklung und

grenzüberschreitenden Transaktionen. Das Unternehmen ist seit mehr als 30 Jahren

tätig und betreut mittlerweile Kunden in über 200 Ländern und Gebieten. Wir

unterstützen Finanzinstitute, Händler und globale Marken mit

technologiebasierten Lösungen und ermöglichen es Unternehmen und Verbrauchern,

weltweit nahtlos Geld zu senden, zu empfangen und auszugeben. Durch den Betrieb

eines der weltweit größten unabhängigen elektronischen Zahlungsnetzwerke, das

die Bereiche Händlerakquise, Transaktionsabwicklung und POS-Infrastruktur

umfasst, ermöglicht Euronet den digitalen und grenzüberschreitenden Geldtransfer

in Echtzeit auf globaler Ebene. Im Jahr 2025 wickelte Euronet über sein Netzwerk

mehr als 20 Milliarden Transaktionen ab. Euronet hat seinen Hauptsitz in

Leawood, Kansas (USA), und ist weltweit mit 74 Niederlassungen vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.euronet.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=_7OULHr10oZO7yHMn1fnZxdsG_oyEXpB1JU1

v5hsSjt4FpJpxa1XN1GTw4eYpG_nComXqQj1BjXzBJNl_5pL8ZPoYOdV7q8c8C9mh8SH8kI=).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf die Absichten,

Erwartungen oder Prognosen von Euronet oder dessen Geschäftsführung hinsichtlich

der zukünftigen Geschäftsentwicklung beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Die tatsächlichen Ergebnisse von Euronet können aufgrund einer Reihe von

Faktoren erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten

Ergebnissen abweichen, darunter: die Lage auf den weltweiten Finanzmärkten und

die allgemeine Wirtschaftslage, einschließlich der Auswirkungen von Pandemien

oder anderen Krankheitsausbrüchen; Inflation; militärische Konflikte in der

Ukraine und im Nahen Osten sowie die damit verbundenen Wirtschaftssanktionen;

unsere Fähigkeit, übernommene Geschäftsbereiche erfolgreich zu integrieren; die

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in bestimmten Ländern und Regionen;

technologische Entwicklungen, einschließlich künstlicher Intelligenz, die den

Markt für unsere Produkte und Dienstleistungen beeinflussen; unsere Fähigkeit,

neue Produkte und Dienstleistungen erfolgreich einzuführen;

Wechselkursschwankungen; die Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen in unseren

Computersystemen oder denen unserer Kunden oder Lieferanten, einschließlich

unserer Finanzabwicklungsnetzwerke oder derer anderer Dritter; Unterbrechungen

in unseren Systemen oder denen unserer Lieferanten oder anderer Dritter; unsere

Fähigkeit, bestehende Verträge zu rentablen Konditionen zu verlängern;

Änderungen der Gebühren für Transaktionen mit Karten, die internationale Logos

tragen, oder über Switching-Netzwerke, wie z. B. Kartentransaktionen an

Geldautomaten; unsere Fähigkeit, zunehmend strengere regulatorische

Anforderungen einzuhalten, einschließlich der Vorschriften zur Bekämpfung von

Geldwäsche, Terrorismus und Bestechung sowie zum Verbraucher-, Daten- und

Datenschutz; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die unser Geschäft

betreffen, einschließlich Steuer- und Einwanderungsgesetze sowie aller Gesetze

zur Regulierung von Zahlungen, einschließlich Transaktionen mit dynamischer

Währungsumrechnung und digitaler Vermögenswerte; Änderungen in unseren

Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern oder bei den von diesen erhobenen

Gebühren; Wettbewerb; der Ausgang von Ansprüchen und anderen ungewissen

Verlustrisiken, die Euronet betreffen; die Finanzierungskosten (einschließlich

Zinsschwankungen), die Verfügbarkeit von Krediten sowie die Bedingungen und die

Einhaltung von Kreditauflagen; und die Verlängerung von Finanzierungsquellen bei

deren Ablauf sowie die Verfügbarkeit von Ersatzfinanzierungen. Diese und weitere

Risiken sind in den Unterlagen beschrieben, die das Unternehmen bei der

Securities and Exchange Commission eingereicht hat, darunter unser Jahresbericht

auf Formular 10-K, unsere Quartalsberichte auf Formular 10-Q und unsere

aktuellen Berichte auf Formular 8-K. Kopien dieser Unterlagen können über die

Edgar-Website der SEC oder durch Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen angefordert

werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Euronet

nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, und übernimmt

gegenüber keiner Person die Verpflichtung, unter irgendwelchen Umständen eine

solche Aktualisierung vorzunehmen. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig

wichtige Informationen im Bereich?Investor Relations" auf seiner Website.

Pressekontakt Euronet

Stephanie Taylor

staylor@euronetworldwide.com

+1-913-327-4200Â°