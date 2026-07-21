GNW-News: Europäische Kommission genehmigt Marktzulassung des an XFG angepassten COVID-19-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech in der Europäischen Union

29.07.26 22:34 Uhr

Werte in diesem Artikel

^* Daten zeigten, dass die COVID-19-Impfstoffformulierung für das Jahr

2026-2027, die gegen die XFG-Variante gerichtet ist, eine starke

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Immunantwort gegen derzeit zirkulierende und neu auftretende Virusvarianten

generiert

* Über fünf Milliarden Dosen der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffe wurden

bereits weltweit zur Verfügung gestellt

* Der Impfstoff zeigt ein vorteilhaftes Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil

* Der Versand wird zeitnah beginnen, um einen schnellen Zugang zu dem

Impfstoff der aktuellen Saison zu gewährleisten

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NEW YORK und MAINZ, Deutschland, 29. Juli 2026 - Pfizer Inc.

(http://www.pfizer.com/) (NYSE: PFE,?Pfizer") und BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") gaben

heute bekannt, dass die Europäische Kommission (?EK") die Marktzulassung

(Marketing Authorization) für die an die XFG-Variante angepasste COVID-19-

Impfstoffformulierung der Unternehmen für die Impfsaison 2026-2027 erteilt hat.

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Die Zulassung gilt für die aktive Immunisierung zur Vorbeugung von COVID-19,

verursacht durch SARS-CoV-2, bei Personen ab 6 Monaten. Die Anpassung basiert

auf der Empfehlung der Notfall-Taskforce (Emergency Task Force,?ETF") der

Europäischen Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency,?EMA"), die

vorschlägt, COVID-19-Impfstoffe für die Impfsaison 2026-2027 so anzupassen, dass

sie gegen die XFG-Variante der JN.1-Linie gerichtet sind. Die Notfall-Taskforce

erklärte:?Die Datenlage weist darauf hin, dass eine Anpassung an XFG den

bestmöglichen Schutz gegen COVID-19 bieten sollte."(1)

Die Marktzulassung ist in allen 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union

(?EU") sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen gültig. Pfizer und BioNTech

haben bereits auf eigenes Risiko mit der Herstellung des an XFG angepassten

monovalenten COVID-19-Impfstoffs begonnen, um die Verfügbarkeit vor Beginn der

bevorstehenden Erkältungssaison sicherzustellen, in der die Nachfrage nach

COVID-19-Impfungen voraussichtlich steigen wird. Die EU-Mitgliedstaaten sowie

Norwegen werden entweder im Rahmen des Vertrags mit der EK oder gemäß den

jeweiligen nationalen Mechanismen der einzelnen Staaten beliefert.

Die Genehmigung der EK folgt auf die Empfehlung des Ausschusses für

Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use,?CHMP") der

EMA vom 23. Juli 2026, die auf der Gesamtheit der bisherigen von Pfizer und

BioNTech vorgelegten Daten basiert. Die vorgelegten Daten beinhalten klinische

und nicht-klinische Ergebnisse und Daten aus der praktischen Anwendung, die die

Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und BioNTech

belegen, sowie Daten zur Herstellung/Qualität und nicht-klinische Daten, die

zeigten, dass der an XFG angepasste monovalente COVID-19-Impfstoff starke

Immunantworten gegen derzeit zirkulierende SARS-CoV-2-Linien generiert, darunter

XFG, XFG.1.1, NB.1.8.1, PQ.17, PQ.2.8.1 und andere derzeit zirkulierende

Linien.(2)

Die Unternehmen haben zudem Daten zum aktualisierten COVID-19-Impfstoff bei

Zulassungsbehörden weltweit eingereicht. Pfizer und BioNTech beobachten

weiterhin die Entwicklung der Epidemiologie von COVID-19, um auf die globalen

Bedürfnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit vorbereitet zu sein.

Die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und BioNTech basieren auf BioNTechs

unternehmenseigener mRNA-Technologie und wurden von beiden Unternehmen gemeinsam

entwickelt. BioNTech ist Inhaber der Marktzulassung für die Impfstoffe in den

Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, und

anderen Ländern, sowie Inhaber von Notfallzulassungen und weiteren Zulassungen

in anderen Ländern.

EU-ZUSAMMENFASSUNG DER PRODUKTCHARAKTERISTIKA

Hier (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-

product-information_en.pdf) finden Sie eine vollständige Übersicht der

Produktcharakteristika für den Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff.

Wichtige Sicherheitsinformationen

? Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.

COMIRNATY(®) XFG 30 Mikrogramm/Dosis Injektionsdispersion in einer Fertigspritze

(Glas) (ab 12 Jahren): Wirkstoff: COVID-19-mRNA-Impfstoff. Zusammensetzung: Eine

Fertigspritze enthält 1 Dosis von 0,3 ml mit jeweils 30 Mikrogramm für XFG

kodierender mRNA (eingebettet in Lipid-Nanopartikel). COMIRNATY(®) XFG 10

Mikrogramm/Dosis Injektionsdispersion (Säuglinge und Kinder von 6 Monaten-11

Jahren): Wirkstoff: COVID-19-mRNA-Impfstoff. Zusammensetzung: Eine

Durchstechflasche enthält 1 Dosis von 0,3 ml mit jeweils 10 Mikrogramm für XFG

kodierender mRNA (eingebettet in Lipid-Nanopartikel). COMIRNATY(®) LP.8.1 30

Mikrogramm/Dosis Injektionsdispersion (gefrorene Durchstechflaschen) (ab 12

Jahre): Wirkstoff: COVID-19-mRNA-Impfstoff. Zusammensetzung: Eine

Durchstechflasche enthält 6 Dosen von 0,3 ml mit jeweils 30 Mikrogramm für

LP.8.1 kodierender mRNA (eingebettet in Lipid-Nanopartikel). Sonstige

Bestandteile (in allen oben genannten COMIRNATY(® )Impfstoffen): ((4-

Hydroxybutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat) (ALC-0315), 2-

[(Polyethylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159),

Colfoscerilstearat (DSPC), Cholesterol, Trometamol, Trometamolhydrochlorid,

Saccharose, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Aktive Immunisierung

zur Vorbeugung von COVID-19 durch SARS-CoV-2 bei Säuglingen und Kindern im Alter

von 6 Monaten bis 11 Jahren (COMIRNATY(® )XFG 10 Mikrogramm in 0,3 ml), bzw. bei

Personen ab 12 Jahren (COMIRNATY(® )XFG 30 Mikrogramm in 0,3 ml bzw. COMIRNATY(®

)LP.8.1 30 Mikrogramm in 0,3 ml). Gegenanzeigen: Allergie gegen einen der

Bestandteile des Arzneimittels. Nebenwirkungen: Sehr häufig:

Schmerzen/Schwellung an der Injektionsstelle; Schmerzempfindlichkeit an der

Injektionsstelle (Kinder von 6 Monaten bis 11 Jahren), Ermüdung; Kopfschmerzen;

Muskelschmerzen; Gelenkschmerzen; Schüttelfrost; Fieber; Durchfall, Reizbarkeit

& Schläfrigkeit (6 Monate bis unter 2 Jahre). Häufig: Übelkeit; Erbrechen ('sehr

häufig' bei Schwangeren ab 18 Jahren und bei immungeschwächten Personen im Alter

von 2 bis 18 Jahren); Rötung an der Injektionsstelle ('sehr häufig' bei Kindern

von 6 Monaten bis 11 Jahren und bei immungeschwächten Personen ab 2 Jahren);

vergrößerte Lymphknoten (häufiger beobachtet nach der Auffrischungsdosis).

Gelegentlich: Unwohlsein; Schwächegefühl oder Energiemangel/Schläfrigkeit;

Armschmerzen; Schlaflosigkeit; Jucken an der Injektionsstelle; allergische

Reaktionen wie Ausschlag ('häufig' bei Kindern von 6 Monaten bis unter 2 Jahren)

oder Juckreiz; verminderter Appetit ('sehr häufig' bei Kindern von 6 Monaten bis

unter 2 Jahren); Schwindelgefühl; starkes Schwitzen; nächtliche

Schweißausbrüche. Selten: vorübergehendes, einseitiges Herabhängen des

Gesichtes; allergische Reaktionen wie Nesselsucht oder Schwellung des Gesichts.

Sehr selten: Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) oder Entzündung des

Herzbeutels (Perikarditis), die zu Atemnot, Herzklopfen oder Thoraxschmerzen

führen können. Häufigkeit nicht bekannt: schwere allergische Reaktionen;

ausgedehnte Schwellung der geimpften Gliedmaße; Anschwellen des Gesichts (ein

geschwollenes Gesicht kann bei Patienten auftreten, denen in der Vergangenheit

dermatologische Filler im Gesichtsbereich injiziert wurden); eine Hautreaktion,

die rote Flecken oder Stellen auf der Haut verursacht, die wie ein Ziel oder

eine Zielscheibenmitte mit einer dunkelroten Mitte aussehen können, das von

hellroten Ringen umgeben ist (Erythema multiforme); ungewöhnliches Gefühl in der

Haut, wie Prickeln oder Kribbeln (Parästhesie); vermindertes Gefühl oder

verminderte Empfindlichkeit, insbesondere der Haut (Hypoästhesie); starke

Menstruationsblutungen (die meisten Fälle schienen nicht schwerwiegend und

vorübergehend zu sein). Verschreibungspflichtig. Stand der Informationen: Juli

2026. BioNTech Manufacturing GmbH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz. Weitere

Informationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind der Fachinformation zu

entnehmen. www.comirnatyglobal.com (http://www.comirnatyglobal.com).

Das schwarze gleichseitige Dreieck? bedeutet, dass ein zusätzliches Monitoring

erforderlich ist, um etwaige Nebenwirkungen zu erfassen. Dies ermöglicht eine

schnelle Identifizierung von neuen Sicherheitsinformationen. Einzelpersonen

können helfen, indem sie alle Nebenwirkungen, die sie möglicherweise bekommen,

melden. Nebenwirkungen können an EudraVigilance oder direkt an BioNTech per E-

Mail an medinfo@biontech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UoQq_pIqw0x4B-yC0-Py3-

I1OLDYB7qVIwb9KGggB2SwINQmQu7_RPJuWXOizPLmLeU3I7vHcNe9U1YdLtKSS0BgfKysIpG0lzXjE9

hrfTE=), Telefon +49 6131 9084 0 oder über die Webseite http://www.biontech.de/

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hnKQuAlJYsz_nqSyE15us767iUwmCCdx1u0b

sgLB4n3okXND2Xyqk8p0P2Fzc4MwWVHi_Nfs4nFsfTgiqu14hiPDh_LVujMlEURf4G8HIIc=)

gemeldet werden.

Über Pfizer: Breakthroughs That Change Patients' Lives

Bei Pfizer setzen wir die Wissenschaft und unsere globalen Ressourcen ein, um

den Menschen Therapien anzubieten, die ihr Leben verlängern und deutlich

verbessern. Wir wollen den Standard für Qualität, Sicherheit und Nutzen bei der

Entdeckung, Entwicklung und Herstellung innovativer Medikamente und Impfstoffe

setzen. Jeden Tag arbeiten Pfizer-Mitarbeiter weltweit daran, das Wohlbefinden,

die Prävention, Behandlungen und Heilung von schwerwiegenden Erkrankungen

voranzutreiben. Als eines der weltweit führenden innovativen biopharmazeutischen

Unternehmen sehen wir es als unsere Verantwortung, mit Gesundheitsversorgern,

Regierungen und lokalen Gemeinschaften zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu

einer zuverlässigen und erschwinglichen Gesundheitsversorgung auf der ganzen

Welt zu unterstützen. Seit mehr als 175 Jahren arbeiten wir daran, etwas für all

jene zu bewirken, die auf uns zählen. Wir veröffentlichen regelmäßig

Informationen auf unserer Website unter www.Pfizer.com

(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=

http*3A*2F*2Fwww.Pfizer.com&esheet=52825189&newsitemid=20220825005052&lan=en-

US&anchor=www.Pfizer.com&index=1(md5=fb5043911c7ed5b838f317de7749085e__)JSUl!!N9

6JrnIq8IfO5w!jwmkan8nP0kzPJfy_oUVVQznbl2nOXvDiOQd5HQbE0C6hEFqdiD2ChM-

Ti4RPiaF244FjAJXdublZXQriPdbv4wUucw$), die für Investoren wichtig sein könnten.

Mehr Informationen über Pfizer finden Sie unter www.Pfizer.com

(http://www.Pfizer.com), auf X unter @Pfizer

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=p77H1FCyEGR4NB_PutIR6mlvNUCKyZiyExmc

T0GXxZ7z0ny45PERVM4JyE4CFX46VHVou81xSQi5beKT-

CW6LiIOR3zA6AjSVCflV8EkHy0d_VdMVdj7rzJQJPhMH0Chc0NW4LIHaIYH1cT0kzBZGmtwLtaAgquCk

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TOie7dDVnMSZdyJ0RNcu1kKaEIOPFwG3F8lvIhiOSa9eQwFs2lY_n98Xwo-qw==) und @Pfizer

News

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=p77H1FCyEGR4NB_PutIR6ovvvBMLextbU799

QnPVNQkslJQ_HoPQukPOpkIQIP82D2RpPii5BrsYaHJ7jELJBzcrNez2l1dQntnNMaj_3u4xG7aWagbk

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vk9mld52sXNOyh2iGqs_VCYjd6cCQiMQ64lq8Y-doQGNoTA6IH46CVlsOlSPYs20I=), LinkedIn

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=_a7_zcdNWeF2r_4xeme-

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49Xjq-Xy1atikV-PZRNh_-ILVtNTklf0vjidSpQ=), YouTube

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gJXZ9h9-oE7UYd-

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50iryGHn8uktQNMgBOel9FHz_NmzCi7FGevj-3Vhkpey-pdg==) und auf Facebook unter

Facebook.com/Pfizer

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=eUqWNmorILBrmzp8tCmfkxXVf3d7yPifC279

DayYaEvX9tWSWM0ZG8guBesPnYFQ1I-3TFgVHgXxHSWXhwMmQt_cJ-

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7ujBHcyPaZ_2k0_8M0xknWiLJuWRI5nKarEE7Mp2unKRSkDCrB8dN1SRLo=).

Offenlegungshinweis von Pfizer

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand

vom 29. Juli 2026. Pfizer übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen

oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

bezüglich des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs, einschließlich seiner

potenziellen Vorteile, der Herstellung und Versorgung, der Erwartungen

hinsichtlich der Nachfrage nach COVID-19-Impfungen sowie einer Genehmigung durch

die Europäische Kommission zur Aktualisierung der Marktzulassung für den Pfizer-

BioNTech COVID-19-Impfstoff, um die XFG-Variante der JN.1-Linie für die Saison

2026-2027 zu adressieren, welche erhebliche Risiken und Ungewissheiten

beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich

von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten

Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem:

Ungewissheiten bezüglich des kommerziellen Erfolgs des Pfizer-BioNTech COVID-19-

Impfstoffs; Ungewissheiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden sind,

einschließlich der Fähigkeit, erwartete klinische Endpunkte, Zeitpunkte für den

Beginn und/oder den Abschluss klinischer Studien, Zeitpunkte für die Einreichung

von Zulassungsanträgen bei den Behörden, Zeitpunkte für die behördliche

Zulassung und/oder die Zeitpunkte für die Markteinführung einzuhalten, sowie die

Möglichkeit ungünstiger neuer klinischer Daten und weiterer Analysen bestehender

klinischer Daten; das Risiko, dass klinische Studiendaten unterschiedlichen

Interpretationen und Bewertungen durch Zulassungsbehörden unterliegen; die

Frage, ob die Zulassungsbehörden mit dem Design und den Ergebnissen unserer

klinischen Studien zufrieden sein werden; ob und wann Anträge bei

Zulassungsbehörden in bestimmten Rechtsordnungen für den Pfizer-BioNTech COVID-

19-Impfstoff für eine potenzielle Indikation, einschließlich der COVID-19-

Impfstoffformulierung für 2026-2027, eingereicht werden können; ob und wann

solche Anträge für den Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff, die möglicherweise

anhängig sind oder eingereicht werden, von den Zulassungsbehörden genehmigt

werden, was von unzähligen Faktoren abhängt, darunter die Beurteilung, ob die

Vorteile des Produkts die bekannten Risiken überwiegen sowie der Bestimmung der

Wirksamkeit des Produkts und, falls genehmigt, ob der Pfizer-BioNTech COVID-19-

Impfstoff kommerziell erfolgreich sein wird; Entscheidungen von

Zulassungsbehörden, die sich auf die Kennzeichnung, Herstellungsverfahren,

Sicherheit und/oder andere Faktoren auswirken, die die Verfügbarkeit oder das

kommerzielle Potenzial des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs beeinflussen

können; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit möglichen Änderungen der

Impfstoff- oder sonstigen Gesundheitspolitik in der EU, den Vereinigten Staaten

von Amerika und anderen Ländern; das Risiko, dass die Nachfrage nach bestimmten

Produkten zurückgeht, nicht länger besteht oder nicht den Erwartungen

entsprechen könnte, was zu niedrigeren Einnahmen oder einem Überschuss an

Lagerbeständen und/oder im Vertriebskanal oder anderen unvorhergesehenen

Aufwendungen führen könnte; Ungewissheiten in Bezug auf Empfehlungen und

Abdeckung sowie die Akzeptanz von Impfstoffen, Auffrischungsimpfungen,

Behandlungen oder Kombinationen davon in der Bevölkerung; Risiken in Bezug auf

unsere Fähigkeit, unsere Umsatzprognosen für den Pfizer-BioNTech COVID-19-

Impfstoff oder potenzielle zukünftige COVID-19-Impfstoffe präzise antizipieren

zu können oder zu erreichen; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit

erlassenen oder künftigen Durchführungsverordnungen (Executive Orders) oder

anderen neuen oder geänderten Gesetzen oder Vorschriften; Unsicherheiten

hinsichtlich der Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft, den Betrieb und die

Finanzergebnisse von Pfizer sowie die wettbewerbliche Entwicklungen.

Weitere Ausführungen zu Risiken und Ungewissheiten finden Sie im Jahresbericht

des am 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahres von Pfizer im sog.?Form 10-K"

sowie in weiteren Berichten im sog.?Form 10-Q", einschließlich der Abschnitte

?Risk Factors" und?Forward-Looking Information and Factors That May Affect

Future Results", sowie in den zugehörigen weiteren Berichten im sog.?Form 8-K",

welche bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und

unter www.sec.gov und www.Pfizer.com abrufbar sind.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen von

BioNTech im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von

1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite

Aussagen bezogen auf: BioNTechs Bemühungen, COVID-19 zu bekämpfen; die

Kollaboration zwischen BioNTech und Pfizer; behördliche Anträge und behördliche

Genehmigungen oder Zulassungen, einschließlich einer Genehmigung der

Europäischen Kommission zur Aktualisierung der Marktzulassung für den COVID-19-

Impfstoff von Pfizer-BioNTech, um die XFG-Variante der JN.1-Linie für die Saison

2026-2027 abzudecken; Erwartungen hinsichtlich Herstellung, Vertrieb und

Versorgung; qualitative Bewertungen verfügbarer Daten und Erwartungen möglicher

Vorteile, einschließlich der Immunantwort des angepassten Impfstoffs auf mehrere

SARS-CoV-2-Linien, einschließlich der XFG-Variante der JN.1-Linie sowie andere

zirkulierende Sublinien; den Annahmen hinsichtlich zu erwartender Anpassungen in

der COVID-19-Impfstoffnachfrage, einschließlich Veränderungen des Umfelds für

Bestellungen; und der erwarteten behördlichen Empfehlungen zur Anpassung von

Impfstoffen an neue Varianten oder Sublinien. In manchen Fällen können die

zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",

?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab", "antizipiert",

?schätzt",?glaubt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die

negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie

identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen

diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den

aktuellen Erwartungen und Einschätzungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse, und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als

solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele

außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht

werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt

auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden sind,

einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte, die Termine

für Beginn und/oder Abschluss klinischer Studien, die Termine für die

Einreichung von Zulassungen bei den Behörden, die Termine für die behördliche

Zulassung und/oder die Termine für die Markteinführung zu erreichen, sowie die

Risiken im Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich

der in dieser Pressemitteilung veröffentlichen Daten, und einschließlich der

Möglichkeit ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder Sicherheitsdaten

und weitere Analysen bereits existierender präklinischer, klinischer oder

Sicherheitsdaten; die Art der klinischen Daten, die einer ständigen Überprüfung

durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer Marktinterpretation

unterliegen; BioNTechs Preis- und Kostenübernahmeverhandlungen mit staatlichen

Behörden, privaten Krankenversicherungen und anderen Drittparteien; die künftige

kommerzielle Nachfrage und der medizinische Bedarf an Erst- oder jährlichen

Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-Impfstoff; die Auswirkungen von Zöllen und

Eskalationen in der Handelspolitik; die Verfügbarkeit von Rohmaterial zur

Herstellung von Impfstoffen; die Formulierung unseres Impfstoffs, dem

Dosierungsschema und den damit verbundenen Anforderungen an Lagerung, Vertrieb

und Verabreichung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Lagerung

und Handhabung nach Lieferung; der Wettbewerb durch andere COVID-19-Impfstoffe

oder bezogen auf BioNTechs weitere Produktkandidaten, einschließlich solcher mit

anderen Wirkmechanismen und anderen Herstellungs- und Vertriebsbedingungen,

basierend unter anderem auf Wirksamkeit, Kosten, Lager- und Lieferbedingungen,

die Breite der zugelassenen Anwendung, Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der

Immunantwort; die Fähigkeit, Empfehlungen von beratenden oder technischen

Impfstoffausschüssen und anderen Gesundheitsbehörden zu erhalten und die

Ungewissheit hinsichtlich der kommerziellen Auswirkungen solcher Empfehlungen;

den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre

Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von

BioNTechs COVID-19-Impfstoffen, COVID-19 zu verhindern, das von aufkommenden

Virusvarianten verursacht wird; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu

erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit

und Bereitschaft von BioNTechs Kooperationspartnern, die Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und

Prüfpräparate fortzusetzen; die Auswirkungen von COVID-19 auf

Entwicklungsprogramme, Lieferketten, Kooperationspartner und die finanzielle

Leistungsfähigkeit von BioNTech; unvorhergesehene Sicherheitsbelange und

potenzielle Ansprüche, die angeblich durch den Einsatz von BioNTechs COVID-19-

Impfstoff sowie anderer von BioNTech entwickelter oder hergestellter Produkte

und Produktkandidaten auftreten; die Fähigkeit BioNTechs und ihrer

Kollaborationspartner, BioNTechs COVID-19-Impfstoff zu kommerzialisieren und zu

vermarkten und, falls sie zugelassen werden, BioNTechs Produktkandidaten;

BioNTechs Fähigkeit, ihre Entwicklung und verbundenen Ausgaben zu steuern;

regulatorische Entwicklungen in den USA und anderen Ländern; die Fähigkeit,

BioNTechs Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und ihre Produkte und

Produktkandidaten herzustellen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem

und die Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 31. März 2026 endende

Quartal und in den darauffolgend bei der U.S. Securities and Exchange Commission

(SEC) eingereichten Dokumenten zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter

www.sec.gov (http://www.sec.gov) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb

rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche

in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu

aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der

Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Pfizer:

Medienanfragen

+1 (212) 733-1226

PfizerMediaRelations@pfizer.com (mailto:PfizerMediaRelations@pfizer.com)

Investoranfragen

+1 (212) 733-4848

IR@pfizer.com (mailto:IR@pfizer.com)

BioNTech:

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Fußnoten:

(1) ETF. ETF empfiehlt Aktualisierung der COVID-19-Impfstoffe, um XFG-Variante

abzudecken. Aktualisiert am 29. Mai 2026. Abgerufen am 25. Juni 2026.

https://www.ema.europa.eu/en/news/etf-recommends-updating-covid-19-vaccines-

target-xfg-variant

(2) Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee. Meeting-

Präsentation - COVID-19-Impfstoffformulierung für 2026-2027: Unterstützende

Daten von Pfizer/BioNTech. 28. Mai 2026. Abgerufen am 25. Juni 2026.

https://www.fda.gov/media/192765/download

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