GNW-News: eXp Realty expandiert in zwei neue europäische Märkte und plant einen dritten, was ein bedeutendes Jahr des globalen Wachstums markiert
^Rumänien und die Niederlande schließen sich der wachsenden, auf Makler
ausgerichteten Plattform von eXp an, wobei Luxemburg ebenfalls geplant ist, da
das Unternehmen auf seine globale Vision für 2030 hinarbeitet.
BELLINGHAM, Washington, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, "the most
agent-centric(TM) real estate brokerage on the planet" (das agenturorientierteste
Immobilienmaklerunternehmen der Welt) und Kerntochtergesellschaft von eXp World
Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), feierte seine Expansion in zwei wichtige
europäische Märkte, Rumänien und die Niederlande, und kündigte seinen geplanten
Eintritt in Luxemburg an. Damit schloss das Unternehmen ein erfolgreiches Jahr
zielgerichteten, wirkungsvollen globalen Wachstums ab.
Mit diesen Markteinführungen erweitert eXp seine internationale Präsenz bis
2025 auf insgesamt sieben Länder, darunter Peru, Ecuador, die Türkei, Südkorea
und Japan, wo das Unternehmen bereits zuvor Fuß gefasst hat. Der geplante
Markteintritt in Luxemburg wird diese Präsenz nach seiner Umsetzung weiter
ausbauen. Jeder Markt spiegelt den fokussierten Ansatz von eXp für globales
Wachstum wider, der auf maklergeführte Umgebungen abzielt, in denen die
Nachfrage nach Innovation, Mobilität und Eigentum steigt. Anstatt seine Präsenz
auszuweiten, konzentriert sich eXp weiterhin darauf, in Länder zu expandieren,
in denen seine Plattform Maklern einen unmittelbaren Mehrwert bieten kann.
?Wir haben in diesem Jahr eine bemerkenswerte Dynamik erfahren. eXp
International erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 104,6 Millionen US-
Dollar, was einem Anstieg von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum
entspricht, und diese Dynamik spiegelt sich auch in diesen Expansionen wider",
erklärte Felix Bravo, Geschäftsführer von eXp Realty International.?Jeder
dieser Märkte hat seine eigene Geschichte, doch gemeinsam zeigen sie, in welche
Richtung sich die Branche entwickelt. Agenten verlangen mehr als nur Provisionen
und Schulungen. Sie wünschen sich Mobilität, Skalierbarkeit, Eigentumsrechte,
globale Reichweite und Relevanz. eXp entwickelt die Infrastruktur und die Tools,
um die Zukunft der Immobilienbranche zu gestalten. Das ist es, was diese
Markteinführungen symbolisieren."
Die Märkte wurden aufgrund ihres Potenzials für Makler, ihrer
Innovationsfreudigkeit und ihrer klaren Ausrichtung auf die Plattform von eXp
ausgewählt. Diese Strategie zeigt bereits erste Erfolge: Einige der diesjährigen
Markteinführungen haben in den ersten 30 Tagen über 100 Makler gewonnen, und
einige Willkommens-Events zogen 400 bis 500 Teilnehmer an, was den wachsenden
Einfluss und den globalen Netzwerkeffekt von eXp verdeutlicht.
?Es waren keine Märkte, die wir überzeugen mussten, sie suchten selbst nach
besseren Tools.?Das sagt uns alles, was wir wissen müssen", erklärte Adam Day,
Leiter Internationale Expansion - Europa.?In jedem dieser Länder arbeiten wir
mit Partnern zusammen, die ihre Märkte genau kennen und erkennen, wie das Modell
von eXp den tatsächlichen Bedürfnissen der Makler entspricht. Das ist es, was
diese Expansionswelle auszeichnet. Wir starten dort, wo bereits Nachfrage,
Führungsstärke und Übereinstimmung mit unserer Arbeitsweise vorhanden sind. Aus
diesem Grund verzeichnen diese Länder vom ersten Tag an eine deutliche Dynamik."
Diese weltweite Dynamik wird durch proprietäre eXp-Tools unterstützt, die von
Maklern für Makler entwickelt wurden, um den Anforderungen eines wirklich
globalen Geschäfts gerecht zu werden. LYVVE(TM) (https://lyvve.com/), die KI-
basierte internationale Immobiliensuchplattform von eXp, verbindet Makler und
Verbraucher in fast 30 Ländern und bietet Echtzeit-Transparenz, direkte
Kommunikation und nahtlose Suche über Grenzen hinweg. Darüber hinaus ermöglicht
das interne globale Empfehlungsnetzwerk von eXp den Maklern,
Geschäftsmöglichkeiten problemlos zu nutzen. Es handelt sich hierbei nicht um
Standardlösungen, sondern um maßgeschneiderte Innovationen, die für die
Anforderungen einer globalen, agentenorientierten Zukunft entwickelt wurden.
Agenten, die ihr Geschäft ausbauen und ohne Grenzen operieren möchten, empfehlen
wir die Website https://exprealty.international
(https://exprealty.international/) zu besuchen.
Über eXp World Holdings, Inc.
eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das?Unternehmen") ist die
Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das
weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über 83.000 Maklern
in 29 Ländern. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet
eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen,
Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das
Maklerinnen und Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen.
Weitere Informationen zu eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter
expworldholdings.com
SUCCESS® Enterprises, verankert im SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein
vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als
Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklerinnen und Maklern Zugang zu wertvollen
Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und
langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie
unter success.com.
Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die
aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider,
beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich
erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen
umfassen unter anderem Aussagen zur internationalen Expansion, zur Verfügbarkeit
von Aktienbeteiligungsprogrammen und zur Teilnahme an oder den Vorteilen aus der
Plattform, den Tools, dem Vergütungsmodell oder den Aktienprogrammen des
Unternehmens. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören
Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Änderungen bei der Mitarbeiterbindung oder
-rekrutierung, die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich auf internationalen
Märkten zu expandieren, Wettbewerbsdruck, regulatorische Änderungen und andere
Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and Exchange Commission
eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf
Formular 10-Q und Jahresberichte auf Formular 10-K.Wir übernehmen keine
Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Medienkontakt:
eXp World Holdings, Inc.
mediarelations@expworldholdings.com
Kontakt für Anlegerbeziehungen:
Denise Garcia
investors@expworldholdings.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4077899-a7d3-47bf-b448-
de2ab339691e
Â°