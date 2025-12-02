GNW-News: eXp Realty expandiert in zwei neue europäische Märkte und plant einen dritten, was ein bedeutendes Jahr des globalen Wachstums markiert

^Rumänien und die Niederlande schließen sich der wachsenden, auf Makler

ausgerichteten Plattform von eXp an, wobei Luxemburg ebenfalls geplant ist, da

das Unternehmen auf seine globale Vision für 2030 hinarbeitet.

BELLINGHAM, Washington, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, "the most

agent-centric(TM) real estate brokerage on the planet" (das agenturorientierteste

Immobilienmaklerunternehmen der Welt) und Kerntochtergesellschaft von eXp World

Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), feierte seine Expansion in zwei wichtige

europäische Märkte, Rumänien und die Niederlande, und kündigte seinen geplanten

Eintritt in Luxemburg an. Damit schloss das Unternehmen ein erfolgreiches Jahr

zielgerichteten, wirkungsvollen globalen Wachstums ab.

Mit diesen Markteinführungen erweitert eXp seine internationale Präsenz bis

2025 auf insgesamt sieben Länder, darunter Peru, Ecuador, die Türkei, Südkorea

und Japan, wo das Unternehmen bereits zuvor Fuß gefasst hat. Der geplante

Markteintritt in Luxemburg wird diese Präsenz nach seiner Umsetzung weiter

ausbauen. Jeder Markt spiegelt den fokussierten Ansatz von eXp für globales

Wachstum wider, der auf maklergeführte Umgebungen abzielt, in denen die

Nachfrage nach Innovation, Mobilität und Eigentum steigt. Anstatt seine Präsenz

auszuweiten, konzentriert sich eXp weiterhin darauf, in Länder zu expandieren,

in denen seine Plattform Maklern einen unmittelbaren Mehrwert bieten kann.

?Wir haben in diesem Jahr eine bemerkenswerte Dynamik erfahren. eXp

International erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 104,6 Millionen US-

Dollar, was einem Anstieg von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum

entspricht, und diese Dynamik spiegelt sich auch in diesen Expansionen wider",

erklärte Felix Bravo, Geschäftsführer von eXp Realty International.?Jeder

dieser Märkte hat seine eigene Geschichte, doch gemeinsam zeigen sie, in welche

Richtung sich die Branche entwickelt. Agenten verlangen mehr als nur Provisionen

und Schulungen. Sie wünschen sich Mobilität, Skalierbarkeit, Eigentumsrechte,

globale Reichweite und Relevanz. eXp entwickelt die Infrastruktur und die Tools,

um die Zukunft der Immobilienbranche zu gestalten. Das ist es, was diese

Markteinführungen symbolisieren."

Die Märkte wurden aufgrund ihres Potenzials für Makler, ihrer

Innovationsfreudigkeit und ihrer klaren Ausrichtung auf die Plattform von eXp

ausgewählt. Diese Strategie zeigt bereits erste Erfolge: Einige der diesjährigen

Markteinführungen haben in den ersten 30 Tagen über 100 Makler gewonnen, und

einige Willkommens-Events zogen 400 bis 500 Teilnehmer an, was den wachsenden

Einfluss und den globalen Netzwerkeffekt von eXp verdeutlicht.

?Es waren keine Märkte, die wir überzeugen mussten, sie suchten selbst nach

besseren Tools.?Das sagt uns alles, was wir wissen müssen", erklärte Adam Day,

Leiter Internationale Expansion - Europa.?In jedem dieser Länder arbeiten wir

mit Partnern zusammen, die ihre Märkte genau kennen und erkennen, wie das Modell

von eXp den tatsächlichen Bedürfnissen der Makler entspricht. Das ist es, was

diese Expansionswelle auszeichnet. Wir starten dort, wo bereits Nachfrage,

Führungsstärke und Übereinstimmung mit unserer Arbeitsweise vorhanden sind. Aus

diesem Grund verzeichnen diese Länder vom ersten Tag an eine deutliche Dynamik."

Diese weltweite Dynamik wird durch proprietäre eXp-Tools unterstützt, die von

Maklern für Makler entwickelt wurden, um den Anforderungen eines wirklich

globalen Geschäfts gerecht zu werden. LYVVE(TM) (https://lyvve.com/), die KI-

basierte internationale Immobiliensuchplattform von eXp, verbindet Makler und

Verbraucher in fast 30 Ländern und bietet Echtzeit-Transparenz, direkte

Kommunikation und nahtlose Suche über Grenzen hinweg. Darüber hinaus ermöglicht

das interne globale Empfehlungsnetzwerk von eXp den Maklern,

Geschäftsmöglichkeiten problemlos zu nutzen. Es handelt sich hierbei nicht um

Standardlösungen, sondern um maßgeschneiderte Innovationen, die für die

Anforderungen einer globalen, agentenorientierten Zukunft entwickelt wurden.

Agenten, die ihr Geschäft ausbauen und ohne Grenzen operieren möchten, empfehlen

wir die Website https://exprealty.international

(https://exprealty.international/) zu besuchen.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das?Unternehmen") ist die

Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das

weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über 83.000 Maklern

in 29 Ländern. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet

eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen,

Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das

Maklerinnen und Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen.

Weitere Informationen zu eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter

expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, verankert im SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein

vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als

Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklerinnen und Maklern Zugang zu wertvollen

Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und

langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie

unter success.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider,

beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich

erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen

umfassen unter anderem Aussagen zur internationalen Expansion, zur Verfügbarkeit

von Aktienbeteiligungsprogrammen und zur Teilnahme an oder den Vorteilen aus der

Plattform, den Tools, dem Vergütungsmodell oder den Aktienprogrammen des

Unternehmens. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören

Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Änderungen bei der Mitarbeiterbindung oder

-rekrutierung, die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich auf internationalen

Märkten zu expandieren, Wettbewerbsdruck, regulatorische Änderungen und andere

Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and Exchange Commission

eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf

Formular 10-Q und Jahresberichte auf Formular 10-K.Wir übernehmen keine

Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Medienkontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Kontakt für Anlegerbeziehungen:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4077899-a7d3-47bf-b448-

de2ab339691e

Â°