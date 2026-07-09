GNW-News: Exterro bringt ARMOUR for FTK auf den Markt: Forensische Untersuchungen, die mit einer Frage beginnen - und nicht mit einem ganzen Stapel an Werkze...

09.07.26 18:54 Uhr

^PORTLAND, Oregon, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro hat heute?ARMOUR

for FTK" auf den Markt gebracht und erweitert damit die FTK Central-Plattform um

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agentengestützte Fernuntersuchungen, ohne dabei die forensische Integrität zu

beeinträchtigen, die aufgrund gesetzlicher, behördlicher und Compliance-Vorgaben

erforderlich ist. Ermittler stellen die Frage; die KI von Exterro führt

forensische Analysen über aktive Endgeräte, Cloud-Dienste, Identitäten und

Kommunikationswege hinweg durch und erstellt dabei ein überprüfbares

Beweismaterial, das so konzipiert ist, dass es einer rechtlichen und

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behördlichen Überprüfung standhält.

Im Gegensatz zu KI-Tools, die sich auf die Zusammenfassung von Informationen

beschränken, führt ARMOUR for FTK kontrollierte forensische Untersuchungen

durch, indem es KI-basierte Schlussfolgerungen direkt mit der forensischen

Technologie von Exterro verknüpft. Diese Funktion beseitigt eines der größten

Hindernisse bei der Reaktion auf Vorfälle in Unternehmen: Untersuchungsteams

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müssen nach wie vor Beweismaterial über drei bis sechs separate Sicherheits- und

Forensik-Tools hinweg koordinieren, während viele ältere Endpunkt-Agenten nur

einmal pro Stunde nach neuen Beweisen abfragen, was zu Verzögerungen und Lücken

in der Beweiskette führt. Durch die Reduzierung manueller Koordinationsaufwände

und die Beseitigung dieser Engpässe unterstützt ARMOUR for FTK Ermittler dabei,

schneller voranzukommen, und gewährleistet gleichzeitig die Aufzeichnung von

rechtssicheren Beweismitteln, die Unternehmen benötigen, wenn rechtliche,

aufsichtsrechtliche und geschäftliche Risiken auf dem Spiel stehen.

?Die Erkennung ist erst der Anfang. Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin,

dass die Ermittlungsteams klären müssen, was geschehen ist, das Ausmaß des

Vorfalls erfassen und Beweismittel sammeln müssen, um geschäftliche, rechtliche

und aufsichtsrechtliche Entscheidungen treffen zu können. Wir haben ARMOUR for

FTK entwickelt, damit Ermittler direkt mit der Frage beginnen können, die sie

klären müssen, und nicht mit den manuellen Prozessen, die zur Beantwortung

dieser Frage erforderlich sind." - Ajith Samuel, Chief Product Officer, Exterro

Funktionsweise

ARMOUR for FTK verbindet natürliche Sprache mit forensischen Ausführungsabläufen

über einen einzigen, geregelten Workflow. Ermittler legen das Ermittlungsziel

fest; die KI ermittelt die geeignete Abfolge der forensischen Maßnahmen; die

Technologie von Exterro führt die Arbeiten durch - darunter die Beweissicherung,

die Speicherauslesung, die Analyse von Artefakten, die Korrelation von Events

und die Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs - und zwar über aktive Endgeräte

im Unternehmensnetzwerk hinweg und mit einer Abfrageverzögerung von nahezu null.

Ermittler erhalten strukturierte Ergebnisse mit dem vollständigen Kontext, der

erforderlich ist, um den Vorfall zu überprüfen und die angemessene Reaktion

festzulegen, wobei sie die volle Verantwortung für den Umfang, die Ergebnisse

und alle endgültigen Entscheidungen behalten.

Die Auswirkungen werden in den Ermittlungen deutlich, bei denen Geschwindigkeit,

Umfang und Rechtshaltbarkeit am wichtigsten sind:

* Reaktion auf Ransomware - Während eines aktiven Angriffs können Ermittler

bei großen Finanzinstituten und Versicherern über eine einzige Abfrage

feststellen, welche Endgeräte kompromittiert sind, ob eine laterale Bewegung

stattgefunden hat und welche Systeme sofort isoliert werden müssen.

Gelöschte Artefakte werden wiederhergestellt, Speicherinhalte erfasst und

Beweismittel über aktive Endpunkte hinweg miteinander verknüpft, wodurch

Teams die Aktivitäten der Angreifer schneller rekonstruieren und Maßnahmen

ergreifen können, bevor sich der Vorfall ausweitet.

* Insiderrisiken und Datenexfiltration - Große Unternehmen aus den Bereichen

Energie, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen, die Zehntausende von

Endgeräten verwalten; Ermittler können abfragen, ob auf sensible Daten

zugegriffen, diese kopiert oder außerhalb der zugelassenen Kanäle übertragen

wurden, und erhalten korrelierte Ergebnisse über Endgeräte, Cloud-

Anwendungen, Identitäten und Kommunikationswege hinweg, gestützt durch eine

dokumentierte Aufzeichnung, die für rechtliche und aufsichtsrechtliche

Überprüfungen ausgelegt ist. Untersuchungsteams aus diesen Branchen teilten

Exterro mit, dass sie bereits seit fünf Jahren oder länger auf genau diese

Funktion gewartet hätten.

Die Ergebnisse sprechen für sich: eine schnellere Festlegung des

Untersuchungsumfangs, erweiterte Kapazitäten der Ermittler, eine verbesserte

Einheitlichkeit der Ermittlungen sowie eine einzige, auf Fakten basierende

Dokumentation, die von Beginn an alle Beteiligten aus den Bereichen Sicherheit,

Recht, Personalwesen, Compliance und der Unternehmensleitung auf einen

gemeinsamen Stand bringt.

Teil einer umfassenderen KI-Strategie

ARMOUR for FTK wurde im Rahmen eines aktiven Design-Partnerprogramms mit

Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen,

Versicherungen, Energie und Einzelhandel entwickelt - Branchen, in denen sich

die Kosten einer langwierigen Untersuchung in Form von regulatorischen Risiken,

Betriebsstörungen und Millionen betroffener Datensätze niederschlagen. Ein immer

wiederkehrendes Thema: Ermittlungsteams verfügen zwar schon seit Langem über

Investitionen in KI und Zugriff auf Endgeräte, jedoch fehlte bislang eine

einheitliche Plattform, die beide Bereiche mit forensischer Präzision

miteinander verband. ARMOUR for FTK schließt diese Lücke.

Exterro hat das ARMOUR-Modell bereits im Bereich der Rechtsabwicklung

vorgestellt und die Bearbeitungszeit für eingehende Vorladungen von 90 Minuten

auf nur noch fünf Minuten reduziert (https://www.exterro.com/news-press/exterro-

launches-industrys-first-autonomous-ai-engine-to-eliminate-up-to-95-of-manual-

subpoena-work-and-reclaim-7-500-enterprise-hours). ARMOUR for FTK überträgt

dasselbe regulierte Ausführungsmodell auf forensische Untersuchungen. Laut

Gartner® heißt es:?Bis zum Jahr 2030 werden mehr als 70 % der herkömmlichen

Modelle manueller, von Menschen abhängiger forensischer Untersuchungen durch

eine autonome Lösung ersetzt worden sein, die derzeit noch fast ausschließlich

manuell durchgeführt wird." Anstatt auf diese Zukunft zu warten, bietet Exterro

bereits heute kontrollierte KI für Unternehmensuntersuchungen an. Um mehr über

die KI-Strategie von Exterro und das ARMOUR-Framework zu erfahren, besuchen

Sie https://www.exterro.com/armour

?Enterprise-KI entwickelt sich weg von der Unterstützung bei der

Informationssuche hin zur Unterstützung bei der Erledigung regulierter

Arbeitsaufgaben. Jedes Ergebnis muss transparent, nachvollziehbar und von den

Forschern überprüft sein. ARMOUR for FTK beschleunigt Ermittlungen, ohne die

Beweisstandards zu beeinträchtigen, die rechtliche, Compliance- und

aufsichtsrechtliche Verpflichtungen erfordern." - Harsh Behl, VP of DFIR Product

Management, Exterro

Verfügbarkeit

ARMOUR for FTK ist ab sofort erhältlich. Erfahren Sie mehr unter www.exterro.com

(http://www.exterro.com/).

Quelle: Gartner-Bericht,?Agentic AI Is Set to Revolutionize Digital Forensics

and Incident Response", Zane West, April 2026.

Gartner ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer

umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und

Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern

macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell

Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise

und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-

Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren - und

das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Mit Exterro erhalten Unternehmen die

nötige Klarheit und Sicherheit, um ihre wichtigsten datenbezogenen

Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.exterro.com (http://www.exterro.com/).

Medienkontakt

Hazel Ramirez

hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)

Anamika Dhirendrakumar

anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)

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