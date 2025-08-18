GNW-News: Exterro startet "Data Xposure", den ersten Podcast der Branche, der von Fachleuten aus den Bereichen Recht, Forensik, Compliance und Sicherheit gel...
^PORTLAND, Oregon, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der Marktführer im
Bereich einheitliches Datenrisikomanagement, gab heute den Start seiner eigenen
Podcast-Reihe?Data Xposure" bekannt, die sich an Fachleute aus den Bereichen
Recht, Datenschutz, Compliance und Sicherheit richtet. Die Serie vereint
praxisnahe Einblicke von Fachleuten aus den Bereichen Recht, Forensik,
Governance sowie IT und bietet einen ungefilterten Blick darauf, wie Unternehmen
heute mit Datenrisiken umgehen.
?Allzu oft beschäftigen sich von Anbietern gesponserte Podcasts und Webcasts
mehr mit Unternehmen und Produkten als mit den tatsächlichen Herausforderungen,
denen Unternehmen gegenüberstehen", so John Vincenzo, Chief Marketing Officer
bei Exterro.?Mit Data Xposure wollten wir eine Ressource für moderne
Unternehmen von heute schaffen - einen Ort, an dem echte Kunden und Partner
darüber berichten, wie sie reale Probleme angehen. Jede Folge geht über die
Theorie hinaus und liefert ehrliche, umsetzbare Erkenntnisse, die Fachleute
nirgendwo anders finden können."
Mit den Stimmen, die moderne Datenrisiken meistern.
Data Xposure stellt Unternehmensfachleute in den Mittelpunkt und hebt diejenigen
hervor, die direkt für das Datenrisikomanagement in unternehmensweiten
Organisationen verantwortlich sind. Die Serie beginnt mit Einblicken von:
* Cecilia Ziniti, CEO von GC AI und dreimalige General Counsel, über die
Auswirkungen von KI auf moderne Rechtsteams;
* John Wilson, CISO bei HaystackID und Veteran im Bereich digitale Forensik
und Incident Response, über die forensischen Lehren aus dem AT(T-Datenleck)
und
* Justine Phillips, Partnerin bei Baker McKenzie und eine national anerkannte
Anwältin für Cybersicherheit und Datenschutz, über die Herausforderungen für
die nationale Sicherheit hinter der Executive Order 1411.
Diese Gespräche basieren auf realer Komplexität sowie operativem Druck und
bieten praktische Perspektiven für Entscheidungen, die über Erfolg oder
Misserfolg von Unternehmen entscheiden, wenn Risiken Realität werden.
Jede Folge wird von den Fachexperten von Exterro moderiert, darunter:
* Jenny Hamilton, Chief Legal Officer, ehemalige interne Prozessanwältin und
globale Leiterin für E-Discovery bei John Deere;
* Justin Tolman, Forensik-Experte und ehemaliger Ermittler bei den
Strafverfolgungsbehörden; und
* Fahad Diwan, Direktor für Daten-PSG-Produktmanagement und -Marketing sowie
ehemaliger Datenschutzanwalt.
Gemeinsam verbinden sie Perspektiven aus den Bereichen Recht, Forensik und
Governance, um die wiederkehrenden Herausforderungen hinter jeder Geschichte
aufzudecken.
Durch die Zusammenführung dieser Stimmen schafft Data Xposure eine Plattform,
auf der Branchenführer umsetzbare Erkenntnisse zum Umgang mit modernen
Datenrisiken und zum Aufbau widerstandsfähigerer Systeme austauschen.
?Genau wie Daten und Cyber-Bedrohungen entwickeln sich auch die Gesetze weltweit
rasant weiter - der Podcast Data Xposure hält die Zuhörerinnen und Zuhörer auf
dem Laufenden und verschafft ihnen einen Vorsprung gegenüber den Risiken, denen
ihre Daten ausgesetzt sein könnten", so Justine Phillips, Partnerin bei Baker
McKenzie und Gast in der Sendung. In einem Bereich, in dem Fachleute selten
ehrliche Einblicke von ihren Kollegen erhalten, schafft Data Xposure einen Raum
für solche Gespräche.
Startdetails und Verfügbarkeit
Data Xposure startet mit einer Vorschau-Folge, in der die Moderatoren
untersuchen, warum funktionsübergreifende Gespräche für das Management moderner
Datenrisiken unerlässlich sind, und ihre Sichtweisen zum Wert von Peer-Insights
und den Geschichten, welche die kommenden Folgen prägen werden, teilen. Sehen
Sie es sich hier (https://www.exterro.com/resources/data-exposure-
podcast/inside-data-xposure) an.
Folge 1: Die Rechtsfunktion mithilfe von KI neu denken - August 20
* Gast: Cecilia Ziniti, CEO und Mitbegründerin von GC AI; dreimalige General
Counsel
* Warum das wichtig ist: Es wird besprochen, wie sich Rechtsteams an KI-
getriebene Veränderungen anpassen können, indem sie Innovation mit
Compliance und Verteidigungsfähigkeit in Einklang bringen.
Folge 2: Einblick in einen Mega-Datenverstoß: Die Kosten einer schlecht
verwalteten Informations-Governance - 3. September
* Gast: John Wilson, CISO, HaystackID
* Warum das wichtig ist: Es werden die Lehren aus einem der größten
Datenverstöße des Jahres erläutert und was jedes Unternehmen tun sollte, um
eine echte forensische Bereitschaft zu erreichen.
Folge 3: Wenn Ihre Daten zu einer Gefahr für die nationale Sicherheit werden:
Ein Blick in die Executive Order 14117 - 17. September
* Gast: Justine Phillips, Partnerin, Baker McKenzie
* Warum das wichtig ist: Es werden wichtige Leitlinien für Unternehmen
angeführt, die sich mit EO 14117, grenzüberschreitender Compliance und der
Verwaltung sensibler Daten befassen.
Die Episoden werden auf der Exterro-Podcast-Seite (https://www.exterro.com/data-
xposure) sowie auf den wichtigsten Podcast-Plattformen verfügbar sein, darunter
Apple Podcasts, Spotify, YouTube, YouTube Music, Amazon Music und weitere.
Über Exterro
Exterro unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Datenrisiken mit einer
umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und
-verwaltung sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern
bietet Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten
analysieren und schnell reagieren können. Die KI-gesteuerten Lösungen von
Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die
Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe
rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können
Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz
und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com
(http://www.exterro.com/).
Pressekontakt:
Anamika D. Kumar
+91-8904116244
anamika.dhirendrakumar@exterro.com
