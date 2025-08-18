GNW-News: Exterro startet "Data Xposure", den ersten Podcast der Branche, der von Fachleuten aus den Bereichen Recht, Forensik, Compliance und Sicherheit gel...

^PORTLAND, Oregon, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der Marktführer im

Bereich einheitliches Datenrisikomanagement, gab heute den Start seiner eigenen

Podcast-Reihe?Data Xposure" bekannt, die sich an Fachleute aus den Bereichen

Recht, Datenschutz, Compliance und Sicherheit richtet. Die Serie vereint

praxisnahe Einblicke von Fachleuten aus den Bereichen Recht, Forensik,

Governance sowie IT und bietet einen ungefilterten Blick darauf, wie Unternehmen

heute mit Datenrisiken umgehen.

?Allzu oft beschäftigen sich von Anbietern gesponserte Podcasts und Webcasts

mehr mit Unternehmen und Produkten als mit den tatsächlichen Herausforderungen,

denen Unternehmen gegenüberstehen", so John Vincenzo, Chief Marketing Officer

bei Exterro.?Mit Data Xposure wollten wir eine Ressource für moderne

Unternehmen von heute schaffen - einen Ort, an dem echte Kunden und Partner

darüber berichten, wie sie reale Probleme angehen. Jede Folge geht über die

Theorie hinaus und liefert ehrliche, umsetzbare Erkenntnisse, die Fachleute

nirgendwo anders finden können."

Mit den Stimmen, die moderne Datenrisiken meistern.

Data Xposure stellt Unternehmensfachleute in den Mittelpunkt und hebt diejenigen

hervor, die direkt für das Datenrisikomanagement in unternehmensweiten

Organisationen verantwortlich sind. Die Serie beginnt mit Einblicken von:

* Cecilia Ziniti, CEO von GC AI und dreimalige General Counsel, über die

Auswirkungen von KI auf moderne Rechtsteams;

* John Wilson, CISO bei HaystackID und Veteran im Bereich digitale Forensik

und Incident Response, über die forensischen Lehren aus dem AT(T-Datenleck)

und

* Justine Phillips, Partnerin bei Baker McKenzie und eine national anerkannte

Anwältin für Cybersicherheit und Datenschutz, über die Herausforderungen für

die nationale Sicherheit hinter der Executive Order 1411.

Diese Gespräche basieren auf realer Komplexität sowie operativem Druck und

bieten praktische Perspektiven für Entscheidungen, die über Erfolg oder

Misserfolg von Unternehmen entscheiden, wenn Risiken Realität werden.

Jede Folge wird von den Fachexperten von Exterro moderiert, darunter:

* Jenny Hamilton, Chief Legal Officer, ehemalige interne Prozessanwältin und

globale Leiterin für E-Discovery bei John Deere;

* Justin Tolman, Forensik-Experte und ehemaliger Ermittler bei den

Strafverfolgungsbehörden; und

* Fahad Diwan, Direktor für Daten-PSG-Produktmanagement und -Marketing sowie

ehemaliger Datenschutzanwalt.

Gemeinsam verbinden sie Perspektiven aus den Bereichen Recht, Forensik und

Governance, um die wiederkehrenden Herausforderungen hinter jeder Geschichte

aufzudecken.

Durch die Zusammenführung dieser Stimmen schafft Data Xposure eine Plattform,

auf der Branchenführer umsetzbare Erkenntnisse zum Umgang mit modernen

Datenrisiken und zum Aufbau widerstandsfähigerer Systeme austauschen.

?Genau wie Daten und Cyber-Bedrohungen entwickeln sich auch die Gesetze weltweit

rasant weiter - der Podcast Data Xposure hält die Zuhörerinnen und Zuhörer auf

dem Laufenden und verschafft ihnen einen Vorsprung gegenüber den Risiken, denen

ihre Daten ausgesetzt sein könnten", so Justine Phillips, Partnerin bei Baker

McKenzie und Gast in der Sendung. In einem Bereich, in dem Fachleute selten

ehrliche Einblicke von ihren Kollegen erhalten, schafft Data Xposure einen Raum

für solche Gespräche.

Startdetails und Verfügbarkeit

Data Xposure startet mit einer Vorschau-Folge, in der die Moderatoren

untersuchen, warum funktionsübergreifende Gespräche für das Management moderner

Datenrisiken unerlässlich sind, und ihre Sichtweisen zum Wert von Peer-Insights

und den Geschichten, welche die kommenden Folgen prägen werden, teilen. Sehen

Sie es sich hier (https://www.exterro.com/resources/data-exposure-

podcast/inside-data-xposure) an.

Folge 1: Die Rechtsfunktion mithilfe von KI neu denken - August 20

* Gast: Cecilia Ziniti, CEO und Mitbegründerin von GC AI; dreimalige General

Counsel

* Warum das wichtig ist: Es wird besprochen, wie sich Rechtsteams an KI-

getriebene Veränderungen anpassen können, indem sie Innovation mit

Compliance und Verteidigungsfähigkeit in Einklang bringen.

Folge 2: Einblick in einen Mega-Datenverstoß: Die Kosten einer schlecht

verwalteten Informations-Governance - 3. September

* Gast: John Wilson, CISO, HaystackID

* Warum das wichtig ist: Es werden die Lehren aus einem der größten

Datenverstöße des Jahres erläutert und was jedes Unternehmen tun sollte, um

eine echte forensische Bereitschaft zu erreichen.

Folge 3: Wenn Ihre Daten zu einer Gefahr für die nationale Sicherheit werden:

Ein Blick in die Executive Order 14117 - 17. September

* Gast: Justine Phillips, Partnerin, Baker McKenzie

* Warum das wichtig ist: Es werden wichtige Leitlinien für Unternehmen

angeführt, die sich mit EO 14117, grenzüberschreitender Compliance und der

Verwaltung sensibler Daten befassen.

Die Episoden werden auf der Exterro-Podcast-Seite (https://www.exterro.com/data-

xposure) sowie auf den wichtigsten Podcast-Plattformen verfügbar sein, darunter

Apple Podcasts, Spotify, YouTube, YouTube Music, Amazon Music und weitere.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Datenrisiken mit einer

umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und

-verwaltung sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern

bietet Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten

analysieren und schnell reagieren können. Die KI-gesteuerten Lösungen von

Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die

Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe

rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können

Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz

und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com

(http://www.exterro.com/).

Pressekontakt:

Anamika D. Kumar

+91-8904116244

anamika.dhirendrakumar@exterro.com

Â°